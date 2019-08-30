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 Политика Украины
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 Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов

Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году", - сообщил журналист.

Также читайте: Экс-наемники РФ Цемах и Куприян могут давать показания в голландском суде по делу "MH17", - прокурор Пересада (исправлено)

"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минский соглашений. Санкции ЕС - это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем. Идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния. Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока", - резюмировал Бутусов.

Ранее 9 августа представительница группировки "ДНР" в ТКГ Дарья Морозова заявила, что украинская сторона подтвердил включение в список на обмен пленными Цемаха.

Также смотрите: СБУ засекретила дело экс-командира ПВО террористов в Снежном Цемаха. ДОКУМЕНТ

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3145524
 
 
 Топ комментарии
 
Кемску волость? Забирайте! Государство не обеднеет... правда зебилы? Хрен на тот МН17
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вова думав шо він з пуйлом домовиться...наївний...зрештою як і 73% що його вибрали
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почему это животное еще малазийскую баланду не жрет???
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Но теперь хоть прояснилось почему русские, котрьіе всегда бросают своих, согласились на обмен.
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Могу сделать вывод: зебил
________(подпись врача)
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Цемаха ни какого отношения к "буку" не имеет, он руководил ПВО сепаров, в котором на вооружении были зсу 23-2 и ручные ПЗРК
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Дурило! Призвище "Цемах" відмінюється за відмінками!
Проколовсь ти, цапе. Це кожен українець знає.
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Вова,та не корчи з себе якесь цабе ,не ріж нам хвіст шматочками,все одно ж зробиш так як Х..о скаже.І ми про це знаємо
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нам не покажут списки віданіх мокше, будут кичится только забранными у них....
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Еще путин требует чтобы оставили министром мвд Авакова, пять килограмм сала и самолет до тайги.
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Та не, велисапед, до канадской границы ,и баночку ботокса, усё
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А где Цемах был предыдущие год-два? Почему его не перевели в Нидерланды? А сейчас вдруг вспомнили о нем
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потрапила Ненька, як кур у щі ... с этим новоросом КривоРожским!

С одной стороны московиты яйца ему крутят, а с другой амеры пальцы ему в двери зажимают.
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Ну он же опять будет рассказывать про "парня из Снежного".
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Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1245
Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться.
Про це повідомили Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає", - сказали у пресцентрі СБУ.
Нагадаємо, вночі 30 серпня колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив про те, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною та РФ. Згодом новопризначений генеральний прокурор України та ексзаступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка репостнув допис працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною та РФ розпочався.
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а что Нидерланды готовы заканчивать дело или может Европа готова спрятать концы в воду в деле Боинга ?скорее второе и уж лучшенаверное спасти своих людей из кремлевской банды
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Цемаха наверное уже восемь раз от страха обосрался, узнав что кацапы требуют его обменять. Его же сразу там шлепнут
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Я відчував що цей обмін відбувається саме через Цемаха. З такими козирями на руках треба грати з позиції сили. Зелений його віддасть, і тим самим допоможе ***** уникнути відповідальності.
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Обмен пленными - это мышиная возня. Главное - суд в Нидерландах по Боингу. Сдадим Цемаха - насрем на работу своих спецслужб и ляжем под тварь путина.
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Тут это... самолётик мертветчука полетел на росию кого-то перевозить. Уже приземлился во "внуково"
Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6201
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Пєця весь в сльозах і соплях скаржитись пуйлу на Вовіка полетів?
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Нуну, Україну твій зеля здає повним ходом, щоб вам чергову кістку кинути, а тебе все Порох болить, що за цей обмін полоненими вратить Україна,суверенітет, стане губернією малороською, про західний курс я вже й мовчу
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Обмен пленными состоится скорее в течение месяца к 30 сентябрюно и это под вопросом а пока власти Украины выполнили условия в одностороннем порядке освободив 35 человека а самолет одного из украинских политиков доставил сегодня утром в Россию ...
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Вот и цена вопроса прояснилась. Гэбэшный окурок разведёт Зюзю, как котёнка. Все остальные из окружения Зе просто наделают в штанишки перед ху#лом.
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Подлый Богдан помог посадить Тимошенко и выиграть России суд против Украины
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мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование

по вине Нидерландов построен незаконный мост в Крым
Мост строили в тч и голландские фирмы
у россйских рукожопов нет ни умения ни технологий


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Красиво цапы поставили зюзю в позу.
Поязычился, народ ждет и теперь любые ******* хотелки надо выполнять.
От шо за .........................
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в этом мире ничего не утаишь... пишет УП... "Засновник британського розслідувального видання "Bellingcat" Еліот Гіґґінс припускає, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українців-політв'язнів.
Пряма мова: "Подейкують, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців.
Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на юридичну справу MH17.
Наскільки нам відомо, Цемах - український громадянин, а не російський, тож прагнення Росії вивести його з-під варти в Україні дещо говорить. Ще більше ознак очевидної провини Росії у справі MH17". Ради рейтинга президент мог и согласиться...
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ооо! уже пошла волна...что окончательных итогов переговоров про обмен еще нет!!! НЕТ !!!
переговоры только идут... торгуются рашеские и шантажируют.. юлят
а ребят привезли из тюрем...(но не на Украину) только для усиления пресса и снижения сопротивляемости наших переговорщиков - мол вот они...ваши...только руку протянуть и дома...но...НО...а это "но" все ставит с ног на голову и более ранние договоренности теряют смысл...ибо захотелось еще...и еще!.... и так всегда с рашей...
никогда! НИКОГДА с па-рашей нельзя быть уверенным, что все будет как договаривались !!!!!
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Якщо Зе віддасть Цемаха Нідерланди нам цього не пробачать. І ми залишимось самі 1 на 1 проти **********. Санкції відповідно також знімуть.
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Тепер 100% треба щоб Нідерланди тайно спи%%ли цього дибіла і таємно вивезли з України бо курва зильють його Пуйлу як пить дать !!!!!
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