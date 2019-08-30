 Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году", - сообщил журналист.
"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минский соглашений. Санкции ЕС - это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем. Идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния. Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока", - резюмировал Бутусов.
Ранее 9 августа представительница группировки "ДНР" в ТКГ Дарья Морозова заявила, что украинская сторона подтвердил включение в список на обмен пленными Цемаха.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
________(подпись врача)
Проколовсь ти, цапе. Це кожен українець знає.
С одной стороны московиты яйца ему крутят, а с другой амеры пальцы ему в двери зажимают.
Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться.
Про це повідомили Укрінформу у пресцентрі СБУ.
"Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає", - сказали у пресцентрі СБУ.
Нагадаємо, вночі 30 серпня колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив про те, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною та РФ. Згодом новопризначений генеральний прокурор України та ексзаступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка репостнув допис працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною та РФ розпочався.
по вине Нидерландов построен незаконный мост в Крым
Мост строили в тч и голландские фирмы
у россйских рукожопов нет ни умения ни технологий
Поязычился, народ ждет и теперь любые ******* хотелки надо выполнять.
От шо за .........................
Пряма мова: "Подейкують, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців.
Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на юридичну справу MH17.
Наскільки нам відомо, Цемах - український громадянин, а не російський, тож прагнення Росії вивести його з-під варти в Україні дещо говорить. Ще більше ознак очевидної провини Росії у справі MH17". Ради рейтинга президент мог и согласиться...
переговоры только идут... торгуются рашеские и шантажируют.. юлят
а ребят привезли из тюрем...(но не на Украину) только для усиления пресса и снижения сопротивляемости наших переговорщиков - мол вот они...ваши...только руку протянуть и дома...но...НО...а это "но" все ставит с ног на голову и более ранние договоренности теряют смысл...ибо захотелось еще...и еще!.... и так всегда с рашей...
никогда! НИКОГДА с па-рашей нельзя быть уверенным, что все будет как договаривались !!!!!