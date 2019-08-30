 Допуская в школу детей без прививок, чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Каждый чиновник и директор школы, когда принимает непривитого ребенка, и знает об этом заранее, должен учитывать то, что он берет на себя ответственность, что в случае вспышки заболевания, это будет нарушение, которое он лично осуществил", - сообщила Гриневич.

Касаемо ситуаций, когда родители отказываются и от вакцинации и от индивидуальной формы обучения ребенка, Гриневич отметила, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, так как универсальных рецептов решение данной проблемы нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинированные дети смогут посещать школы в Киеве, - КГГА

Среди прочего она подчеркнула, что сейчас уже нет веских причин, почему не делались прививки.

"Когда была некачественная вакцина, или ее вообще не было, или она была без соблюдения холодного режима доставки. Сейчас Минздрав заявляет о качественных зарубежные вакцины с соблюдением всех условий", - добавила Гриневич.