 Допуская в школу детей без прививок, чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Каждый чиновник и директор школы, когда принимает непривитого ребенка, и знает об этом заранее, должен учитывать то, что он берет на себя ответственность, что в случае вспышки заболевания, это будет нарушение, которое он лично осуществил", - сообщила Гриневич.
Касаемо ситуаций, когда родители отказываются и от вакцинации и от индивидуальной формы обучения ребенка, Гриневич отметила, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, так как универсальных рецептов решение данной проблемы нет.
Среди прочего она подчеркнула, что сейчас уже нет веских причин, почему не делались прививки.
"Когда была некачественная вакцина, или ее вообще не было, или она была без соблюдения холодного режима доставки. Сейчас Минздрав заявляет о качественных зарубежные вакцины с соблюдением всех условий", - добавила Гриневич.
вот анекдот надыбал....
Дід Микола
@malitskiy_
·29 авг.
- єєвреї вирішили залишити на одній із ключових посад вірменина.
- діду, то ти про Ізраїль?
- ні, про Україну.
Прикольно же...., про простой и мудрый украинский нарид так сказать...
Гриневич - тварь
Ну а в цілому , пригадую, раніше школа не могла відмовити батькам учня в навчанні, і хабар не вимагали
Ну, і попутно втихаря розпродували дитсадки і школи. Чим гірше, тим краще.