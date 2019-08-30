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 Сенцов находится в спецблоке Бутырского изолятора, - источник российского "Интерфакса"

Украинский режиссер Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил "Интерфаксу" (Interrfax.ru) источник, знакомый с ситуацией.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", - сказал собеседник агентства.

Касаясь путаницы и противоречивых сведений с местом пребывания одной из главных фигур обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, в частности, информации о том, что он находится в СИЗО "Лефортово", источник пояснил: "Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Рябошапка репостнул сообщение об освобождении украинских заложников в России

В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в "нормандском формате".

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обменялась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. До последнего времени речи о включении его в обмен заключенными между РФ и Украины не шло, но 29 августа стало известно, что Сенцова доставили в Москву и поместили в СИЗО-2.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3145521
 
 
 Топ комментарии
 
Это вам было насрать на Украину когда вы ее променяли на Голобородька!
а обсераться он только начал!
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Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
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зебилам насрать на все, лишь бы из бох из телевизора правил
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Хатуль Мадан‏ @UA_CIbercat_ 1 час назад

Мде... І втруге за останній тиждень констатую, тепер і повідомленням "офіційних осіб" довіряти неможна

Рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на батьківщину в рамках обміну ув'язненими, повертаються додому, не доїхавши до Києва.
Про це вони повідомили Крим.Реалії.
«Ми просто піддалися емоціям і рвонули на Київ. Нам сказали в офісі українського омбудсмена, і не тільки там, чекати офіційного дзвінка», - на умовах анонімності пояснив батько одного з моряків.
Крим. Реалії намагаються отримати офіційний коментар в українського омбудсмена щодо подробиць обміну.
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Омбудсмен из бывших и ей так хотелось остаться или уйти с поднятой головой. Сенцов находится в спецблоке Бутырского изолятора, - источник российского "Интерфакса" - Цензор.НЕТ 6239
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Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
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Брехло, адвокат россиян заявил что его подзащитные находятся на своих местах.
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Вы лично за штурвалом были?или то так, абы ляпнуть?
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Шо за бред. В таких вопросах не кидают. Сильно много большой политики замешано. Если начали обмен, то закончат. Иначе не начинали бы. И в конце концов определитесь уже или ***** выгодно наших моряков обменять или нет.
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Поменяй свой ник на Андрій Пи дун , это тебе больше подходит . Ты уже на всех новостях запостил этот бред . Чему ты радуешься олень ? Тому что пацаны пока не окажутся дома ? Вы кацапня порохоботская совсем не палитесь ! Как раз в таких ситуациях вас легче всего вычислить
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***** развел всех, когда с Фирташем Порошенко подсунул на 5 лет
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клоун зеленоватый шо ты там коменты чистишь??? иди помойся сначала сам!
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Уже говорят о том что благодаря поднявшейся шумихи обмен был сорван.
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да ты шо и как же эта шумиха повлияла на обмен? Порохоботы видать сорвали "великую" спецоперацию от Вовки.
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Репост непроверенной инфы вброшенной дурой из ВР это не преступление, тем более на тот момент он еще не был генпрокурором.
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00-Игорь Томенко
Репост непроверенной инфы вброшенной дурой из ВР это не преступление, тем более на тот момент он еще не был генпрокурором.
Скажи

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Вы представляете на что ВАЗелин подписался чтобы путин отпустил заложников?))) я не знаю куда он будет тикать и с кем когда народ узнает детали
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уже по россии проскакивают инфосообщения что ВАЗелин пообещал реинтеграцию донбасса на условиях пуйла))) + водичку в Крым обещал пустить, так шо эта осень будет веселой
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порохоботам насрать на украинцев - лишь бы Зе обосрался...длб блт.....
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Это вам было насрать на Украину когда вы ее променяли на Голобородька!
а обсераться он только начал!
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Eugeniusz 1
Это вам было насрать на Украину когда вы ее променяли на Голобородька!
а обсераться он только начал!


Чого ж тільки почав? Просто продовжує це робити активніше...
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Точно! Он был весь в говне, аж лоснился. А зебилы решили, что он в ослепительно белом...
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зебилам насрать на все, лишь бы из бох из телевизора правил
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вы долбо бы готовы просрать Украину лишь бы ваш ЗЕ не заплакал
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То есть мы отпустили всех осужденных сепаратистов и убийц, а наших украинских заложников, нет?
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Ну Зеленский просто по другому не смог договориться
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Eugeniusz 1
Ну Зеленский просто по другому не смог договориться
Сенцов находится в спецблоке Бутырского изолятора, - источник российского "Интерфакса" - Цензор.НЕТ 7449

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Да, украинские осуждённые скорее всего ещё в тюрьме.
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как минимум ********** реабилитировал убийц в суде. Им не обязательно ехать назад на росию они могут продолжать свою подрывную деятельность здесь.
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Схоже, куйло розводив зельца... і нічого не відбувається.
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Пут считает себя и своих чекистов лучшими в мире,он даже педофилом стал специализируясь по скрытой записи копромата у педофилов для их вербовки. Он считает что украине нельзя иметь своих спецслужб, потому и не отпустил сбушников среди моряков. И садмт их по 20 лет. Где зеркальные показательные посадки путинских чекистов на 40 лет за нахождение на территории украины для ее порабрщения чекистами
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Хлопці, дайте новину, трохи запізнюєтесь, на рф сайтах вже уточнили - обмін переноситься
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Ну так, вони також відслідковують обмін. Треба ж десь інформацію і з тої сторони черпати.
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Лучше подожду что скажут менее одиозные издания.
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Так зеботи ж писали що моряки вже в Україні.
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Но ты сейчас то рад, порохоботина - как ты с утра высрал:
кацахол
Виручив РФ. Був вирок трибуналу- повернути моряків без жодних умов.
30.08.2019 07:41
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Віктар, каку тєбє парад російскіх танков в Мінскє? Панравілся?
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Віктар, па маєй сталіце російскіє вайска парадов пока нє проводят. А вот па тваєй-да. Так што смешьон і жалок жітєль Бєларусі, пішущій на українських сайтах за міску щєй.
Ферштейн?
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Действительно, у меня другие приоритеты - лучше быть порядочным человеком под оккупацией, чем шестерить порохоботским 3.14даром на службе лицемера и мародера
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Порядочний чєловєк нє станєт тянуть в окупацію і сосєднюю страну. А тепєрь брись.
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Він вже на "окупацию согласен" сцикун картофельный". Язик не повертається сказати бульбаш
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Кацапські СМІ наших журналюг тролять, а ті ведуться. Знають же з якими падлами діло мають. Він же (*****) поки не пограється як кішка з мишою нічого робити не буде. ВонО ж *****!
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Дай Бог, щоб так воно і було. Просто новини дуже суперечливі йдуть.
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Злий Грицько
Кацапські СМІ наших журналюг тролять, а ті ведуться...


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КАроче, журналюги сами вони наделают, гоняясь за жареным, а потом незнают Шо брехать, мля...
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вальцманоиды - не мешайте новой власти работать, не разгоняйте зраду и не смакуйте фейки))
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Нікіта, тепер про вальцман згадувати некошерно, часи не ті, сам розумієш!
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пороховата воняет и в паРаше, наверное, их вонь чувствуется. даже на фоне родной парашинской вони
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Євген Магда‏ @rozumaha 14 минут назад

Сподіваюсь, всі розуміють, що будь-хто з українського боку, хто констатує "Обмін не відбувся", вигрібе негативу по самі вуха???
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Так всі чекають хлопців, просто інформація різна. В нас пишуть з самого ранку, що все вже відбулось, москалі пишуть, що сьогодні обміну не буде. Тому й реакція така, всі в очікувані.
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Коломойшу есть истраильский паспорт, он его сделал чтобы было куда бежать,поьому что есть за что бежать.

Зе должег изгнать коломойшу с украины в места его подготовленного для вставания на лыжи схрона
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ТП Ісламова в СІЗО СБУ? Якщо ні то нафуя нам таке СБУ?
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