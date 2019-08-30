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Все про:вокзал (177) Киев (17859) минирование (838) Нацполиция (9990)

 Задержан иностранец, который "заминировал" вокзал в Киеве, - Нацполиция

Полицейские столицы задержали иностранца за ложное сообщение о минировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что в нескольких помещениях на территории Центрального железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства", - говорится в сообщении.

В результате проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ правоохранители не обнаружили. При осмотре "заминированного" объекта были эвакуированы около тысячи человек.

Во время отработки полученной информации полицейские установили псевдоминера и доставили его в управление полиции. Мужчина свой поступок четко объяснить не смог. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него вещественное доказательство - мобильный телефон, с которого он осуществил вызов.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушитель - уроженец другой страны, 1990 года рождения, который в последнее время жил на территории столицы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145519
 
 
 Топ комментарии
 
Іноземець? Мабуть важко здогадатися із якої він країни Задержан иностранец, который "заминировал" вокзал в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3442
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Грызун. Эти постоянно что то делают. Но у них имидж гостеприимных няшек. Их национальность нельзя упоминать на Цензоре, иби тут нет цензуры )
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Был бы грузын то по акценту сразу определили бы Шо хач.
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Заткни свое отверстие для приема пищи. Отец твой хач, что такого хача, как ты, выплодил. Относись к грузинам с уважением. Они воюют за твою страну.
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Все 2 млн. или сколько их там воюет за Украину? Затримано іноземця, який "замінував" вокзал у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6435
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посчитай. и тех, которые погибли тоже. и назови хачами.
блин, рагульйо местного разлива, откуда вы беретесь?
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Если представитель какой-то нации погиб, защищая Украину, я обязан хорошо относиться к миллионм людей той же национальности? А это ничего , что без новости про грызунов-домушников-бандитов ни один день в Украине не обходится? Или им можно воровать, потому что кто то из грузин погиб в АТО?
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Провожу ликбез для кацапа:

ХАЧ-это КРЕСТ. Хач-это не кавказец,не чёрный и тем более не армянин или, куда ещё хуже, житель Азии. Хачами азербайджанцы называли раньше армян ,потому что вторые были христианами.Т.е носили хач(в переводе крест) Таким образом,хачом, в широком смысле этого слова, можно назвать все народы,исповедующие христианствобелорусы,русские,армяне,украинцы,почти всю европу и.т.д)
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О! кацап показал своё истенное рыло. Вас *лядей все везде узнают, от вас кацапсиной пред даже через монитор. Затримано іноземця, який "замінував" вокзал у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1520
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ХАЧ-это КРЕСТ. Хач-это не кавказец,не чёрный и тем более не армянин или, куда ещё хуже, житель Азии. Хачами азербайджанцы называли раньше армян ,потому что вторые были христианами.Т.е носили хач(в переводе крест) Таким образом,хачом, в широком смысле этого слова, можно назвать все народы,исповедующие христианствоЗатримано іноземця, який "замінував" вокзал у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8198белорусы,русские,армяне,украинцы,почти всю европу и.т.д)
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Хачи, Хачики (от армянского имени Хачик, арм. Խաչիկ, уменьшительной формы имени Хачатур, также арм. Խաչատուր - оскорбительное прозвище армян. В русском языке сначала распространилась форма «хачик», совпадающая с распространённым армянским именем Хачик. В процессе развития языка слово было усечено до формы «хач», как это часто бывает с национальными прозвищами.[1]
Может использоваться как пренебрежительное название народов Кавказа. [2]


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Это они еще с 81-го шото празднуют, судя по антуражу.
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опять эстонец?...многострадальная республика
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Іноземець? Мабуть важко здогадатися із якої він країни
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Да американец он, опаздывал на свой поезд в Америку, вот и решил задержать отправление.
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Поймали-таки.. На каторгу это чучело, отрабатывать принесенный государству ущерб
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Положите ем у голову на рельсы для профилактики, шоб ему в голову подобного больше не пришло.
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Я, загалом, проти гомосексуалізму, однак, не у цьому випадку. Пропідарасити цього пана до "глибини душі"
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кацап смердючий...хіба їх хтось за людей рахує
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Таких "мінерів" на Житомирські щебкарєри рубати долотом поребрики з українського граніту. І поки падло не заробить по українським розцінкам на відшкодування збитків, не випускати. І регулярно показувати по тв як відбувається "прорубування шляху на свободу" - "праця звільнить тебе"!
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теперь это называется "гражданин другой страны"
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