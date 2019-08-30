 АРМА разорвало договор с управляющей "Межигорьем" фирмой, директор которой связан с экс-регионалом Мураевым

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", основанием стало нарушение ряда условий, предусмотренных договором.

В частности, новый управляющий не застраховался от возможных рисков в случае невыполнения условий договора - в течение десяти дней "Скомпани" должна была заключить договор со страховой компанией на определенную сумму, которая бы компенсировала связанные с этим убытки.

В АРМА также недовольны и тем, что "Скомпани" не открыла отдельный счет для осуществления расчетов, связанных с управлением "Межигорьем".

Кроме того, компания не подала сведений о принятии "Межигорья" и не отчиталась о выполненных за месяц в резиденции работах, как того требует договор.

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Фирма "Скомпани" была основана в 2015 году. Руководителем указан Алексей Вороненко - бывший помощник народного депутата Евгения Мураева. Общественный совет при АРМА выражал недовольство выбором управляющего, который может быть связан с экс-регионалами. Однако в АРМА заявили, что выбранный им управитель для "Межигорья" стал лучшим вариантом из имеющихся.

Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.