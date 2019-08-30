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 Политика Украины
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Все про:Межигорье (788) АРМА (15)

 АРМА разорвало договор с управляющей "Межигорьем" фирмой, директор которой связан с экс-регионалом Мураевым

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений 7 августа разорвало договор с ООО "Скомпани", которое весной выиграло конкурс на управление резиденцией "Межигорье".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", основанием стало нарушение ряда условий, предусмотренных договором.

В частности, новый управляющий не застраховался от возможных рисков в случае невыполнения условий договора - в течение десяти дней "Скомпани" должна была заключить договор со страховой компанией на определенную сумму, которая бы компенсировала связанные с этим убытки.

В АРМА также недовольны и тем, что "Скомпани" не открыла отдельный счет для осуществления расчетов, связанных с управлением "Межигорьем".

Кроме того, компания не подала сведений о принятии "Межигорья" и не отчиталась о выполненных за месяц в резиденции работах, как того требует договор.

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Фирма "Скомпани" была основана в 2015 году. Руководителем указан Алексей Вороненко - бывший помощник народного депутата Евгения Мураева. Общественный совет при АРМА выражал недовольство выбором управляющего, который может быть связан с экс-регионалами. Однако в АРМА заявили, что выбранный им управитель для "Межигорья" стал лучшим вариантом из имеющихся.

АРМА разорвало договор с управляющей Межигорьем фирмой, директор которой связан с экс-регионалом Мураевым 01

Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3145517
 
   
 Топ комментарии
 
разве сывочолый гетьман не разорвал януковской гидре пасть???
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перекрывают кормушки пятой колонны а при пети такого не було АРМА разорвало договор с управляющей "Межигорьем" фирмой, директор которой связан с экс-регионалом Мураевым - Цензор.НЕТ 5825
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Пеппофани, це вже репресії..?
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перекрывают кормушки пятой колонны а при пети такого не було
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разве сывочолый гетьман не разорвал януковской гидре пасть???
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Як би жопаблок не пролетів на виборах, то все б і залишилось як є.
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батоном откупились))) теперь его НЕТ )))
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А никому не казалось, что он ее еще и подкармливал?
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Ну так і кажи, а я вже подумав шо ти голодний.)))
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Голодному мясо нужно,а батон так - к чаю с маслом.
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у Рябошапки спроси...
а вообще курьез... янукович... батоно... рябоШАПКА!
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Хоть рябая шапка,хоть кривой член лишь бы посадил потроха - министра януковичской экономики.
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а что разве мурлай малалай не попал в верховную раду?
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еще нет. но свинят ждет мыролюбное реформирование.
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именно мыролюбное, с особым цинизмом.
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Прошло 6 лет, Карл!!! АРМА розірвало договір із фірмою, що керує "Межигір'ям", директор якої пов'язаний з ексрегіоналом Мураєвим - Цензор.НЕТ 8099 Петя видать надеялся что Януковощ вернется и сохранил все его имущество и схемы.
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