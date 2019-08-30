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 Общество
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Все про:Укрзализныця (1687) Каленков Александр (49)

 Из-за действий "Укрзализныци" украинская экономика замедлит рост, – Каленков

Предложение государственного монополиста "Укрзализныци" о введении нового порядка определения стоимости вагонов, которая повысит издержки отечественных грузоотправителей на 3 миллиарда гривен в год, замедлит и без того невысокий рост экономики Украины.

Об этом заявил глава объединения предприятий "Укрметаллугпром" Александр Каленков, передает 24.

"Если повышать в одном году расходы грузоотправителей на 30-35 процентов (2018 год – Ред.), а в этом году ориентироваться на 25-30 процентов, то они должны понимать, что часть грузов просто не поедет. Экономика замедлит свой рост, украинская экономика. Хотя и так рост небольшой. Наши товары потеряют конкурентоспособность на внешних рынках", – заявил Каленков.

При этом, падение экономики ощутит не только промышленность, но и все украинцы. В том числе будет оказываться давление и на курс национальной валюты. Кроме того, несмотря на постоянное повышение стоимости тарифов на грузовые перевозки УЗ не справляется с своевременной доставкой грузов.

Это почувствуют все. Порой не только промышленность. Это произойдет за счет того, что мы возим промышленные грузы в основном "Укрзализныцей", а потребителями этих промышленных грузов являются производители товаров народного потребления. Мы перевозим грузы, отправляем их на экспорт. Это все напрямую влияет на валютную выручку,
– заявил Каленков.

Как сообщалось ранее, инициатива "Укрзализныци" о новом порядке определения стоимости вагонов, по мнению экспертов, нарушает антимонопольное законодательство Украины.

"Укрметаллургпром" уже обратился в АМКУ с призывом рассмотреть ситуацию.

"На этой неделе Антимонопольный комитет зарегистрировал заявление от ассоциации, которую я представляю – "Укрметаллургпром". Я думаю, что и другие грузоотправители, ассоциации будут тоже подавать в Антимонопольный комитет, потому что здесь явное нарушение антимонопольного законодательства", – подчеркнул Каленков.



Источник: https://censor.net.ua/n3145513
 
 
 Топ комментарии
 
какой-то конченный вор снова попутал сверхприбыль олигаршни с доходами Украины
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ну все) теперь все бесконечные просеры зекретина будут валить на "Укрзализницю"
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Ну да если раньше руководителю УЗ можно было закрыть рот типа какая тебе разница убыток гос предприятия 2 миллиарда или 10 все равно не твоё а нам хорошая прибыль. То теперь и чинуша из УЗ начинает очковать !
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ну все) теперь все бесконечные просеры зекретина будут валить на "Укрзализницю"
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ассоциации владельцев шпал и сборщиков металлолома плячут?
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Каленков годами рассказывает о проблемах с УЗД из-за тарифов и проседании роста экономики
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Граница с чекистаном должна быть закрыта наглухо,чтобы чекисти не шатались туда сюда как у себя дома. Вплоть до запрета показа курса обмена в обменниках
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какой-то конченный вор снова попутал сверхприбыль олигаршни с доходами Украины
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Ну да если раньше руководителю УЗ можно было закрыть рот типа какая тебе разница убыток гос предприятия 2 миллиарда или 10 все равно не твоё а нам хорошая прибыль. То теперь и чинуша из УЗ начинает очковать !
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Укрзализныцю нужно обратно нациналищировать. Монополия по перевозкам с огромными ценами
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молодая команда аматоров исландской сборной не вывезет в закрома хлеб с полей...сгубят рекордный урожай...главы обладминистраций и не думали, что этим нужно заниматься им
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потому уже загодя идет перевод стрелок на укрзализныцю...президент, дай команду
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они имеют отношение ко всем отраслям области...жныва настолько краткосезонные, что нужна мобилизация всех ресурсов...а некоторые из них думали так, как ты
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так в чём дело? вас утвердили (уже и обмыли наверное) в должности вот и рвите эту уз. пересажайте воров поставьте достойных. и делов то. зная вашу систему работы вы еще год будите на уз всё валить. они то и будут тормозить экономику! займитесь делами а не демагогией!
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в заведомо неуспешных отраслях не будет молодой смены....там нужно делать цифры и нести ответственность за них
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Оп! Вот и отмазка на следующие 5 лет готова! Во всём виновата "Укрзалізниця"!
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