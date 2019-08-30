 Из-за действий "Укрзализныци" украинская экономика замедлит рост, – Каленков

Об этом заявил глава объединения предприятий "Укрметаллугпром" Александр Каленков, передает 24.

"Если повышать в одном году расходы грузоотправителей на 30-35 процентов (2018 год – Ред.), а в этом году ориентироваться на 25-30 процентов, то они должны понимать, что часть грузов просто не поедет. Экономика замедлит свой рост, украинская экономика. Хотя и так рост небольшой. Наши товары потеряют конкурентоспособность на внешних рынках", – заявил Каленков.

При этом, падение экономики ощутит не только промышленность, но и все украинцы. В том числе будет оказываться давление и на курс национальной валюты. Кроме того, несмотря на постоянное повышение стоимости тарифов на грузовые перевозки УЗ не справляется с своевременной доставкой грузов.

Это почувствуют все. Порой не только промышленность. Это произойдет за счет того, что мы возим промышленные грузы в основном "Укрзализныцей", а потребителями этих промышленных грузов являются производители товаров народного потребления. Мы перевозим грузы, отправляем их на экспорт. Это все напрямую влияет на валютную выручку,

– заявил Каленков.

Как сообщалось ранее, инициатива "Укрзализныци" о новом порядке определения стоимости вагонов, по мнению экспертов, нарушает антимонопольное законодательство Украины.

"Укрметаллургпром" уже обратился в АМКУ с призывом рассмотреть ситуацию.

"На этой неделе Антимонопольный комитет зарегистрировал заявление от ассоциации, которую я представляю – "Укрметаллургпром". Я думаю, что и другие грузоотправители, ассоциации будут тоже подавать в Антимонопольный комитет, потому что здесь явное нарушение антимонопольного законодательства", – подчеркнул Каленков.





