 Адвокат Полозов об освобождении украинских военнопленных моряков: Слухи и предположения не комментируем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.
"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных.
Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию", - написал он.
Вместе с тем Полозов отметил, что официальный комментарий будет представлен на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены.
"Благодарим за понимание", - резюмировал адвокат.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Заключенные россияне остаются в СИЗО, обмен переносится.
Обмен пленными могут перенести на 3 сентября
Российские граждане, которых в рамках большого обмена пленными готовят к передаче РФ, до сих пор остаются в СИЗО. Об этом заявил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передают российские СМИ.
По его словам, удерживаемые в Украине остаются в следственном изоляторе.
«Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», - заявил Рыбин.
Он также добавил, что обмен, предположительно, состоится во вторник - 3 сентября.
https://nn.by/?c=ar&i=236370&lang=ru"Освобождение Вышинского способствует движению к позитивной атмосфере в двусторонних российско-украинских отношениях. Это является важным, но недостаточным шагом для качественного изменения ситуации к лучшему" - заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Судя по-всему пошли нахрапом, и начали торговаться. Мало им, давайте ещё и ещё. Сейчас Кремль ставит вопрос так: обмен может состоятся, но часть людей, по которым была договорённость, Россия уже отдавать не хочет. Вчера хотела, а сегодня уже нет.
Roman Burko@newsburko
Ребята говорят: утром наблюдали как с Борисполя, #Киев взлетели 4 борта (по силуэту #Ан26), летели на высоте 300 метров в напр. северо-восток. Первый борт был со звездами. На flyradar их не засек. Если это борты на #обмен, почему 4? Много. Что/кого отвезли передавать? Кто знает?
12
10:14 - 30 авг. 2019 г.
поспішили ,здається..і 150 чоловік -багато для обміну...
СМИ: Самолет с Сенцовым и Сущенко приземлился на военном аэродроме в Украине.
«Они прибыли в Украину в 5 часов утра. Самолет пролетел через Эстонию и приземлился на одном из военных аэродромов. Где точно, я не скажу», - сказал источник.
По его словам, прилетели и все моряки. Прилетели в том числе Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Среди них должен быть и Эдем Бекиров. Насчет политзаключенного Евгения Панова пока данных у источника нет. «Я просто этого не знаю. Но Сенцов есть. Его меняли с Вышинским немного по другой процедуре», - пояснил он.
https://nn.by/?c=ar&i=236384&lang=ru
2 ч. ·
Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
Цим шляхом пішла Грузія і ВТРАТИЛА ТЕРИТОРІЮ.ЗАхід Грузію послав НА..уй.
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"(с)
Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...
Обмін утримуваними між Україною і Росією відкладається до наступного тижня - джерела https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
Источники говорят, что в ходе обсуждения по обмену пленными был подписан секретный предварительный протокол по Донбассу. Он предусматривает предание в течении года Донбасса особого статуса и последующую реинтеграцию. Насколько это все удастся реализовать, пока с точностью никто сказать не берется.
Надіюся це тільки "слухи" .....
А тепер прогноз: думаю, ми всі пам'ятаємо міжнародну активність Надії Савченко після її звільнення з російської в'язниці
Тепер готуємося до аналогічного турне Кирила Вишинського - медійно його розкрутили, інформаційна та фінансова підтримка присутня