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 Политика Украины, Общество
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 Адвокат Полозов об освобождении украинских военнопленных моряков: Слухи и предположения не комментируем

Адвокаты военнопленных украинских моряков не будут комментировать ситуацию вокруг вероятного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, пока не будут подтверждены все факты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен удерживаемыми лицами: Найем опубликовал предварительный список из 28 граждан Украины

Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию", - написал он.

Вместе с тем Полозов отметил, что официальный комментарий будет представлен на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены.

"Благодарим за понимание", - резюмировал адвокат.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Адвокат Полозов об освобождении украинских военнопленных моряков: Слухи и предположения не комментируем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145512
 
   
 Топ комментарии
 
The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"(с)
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Lyudmila Chichkaneva

Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...
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https://t.me/rucriminalinfo/2211

Источники говорят, что в ходе обсуждения по обмену пленными был подписан секретный предварительный протокол по Донбассу. Он предусматривает предание в течении года Донбасса особого статуса и последующую реинтеграцию. Насколько это все удастся реализовать, пока с точностью никто сказать не берется.

Надіюся це тільки "слухи" .....
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На наших ресурсах пишут следующее:
Заключенные россияне остаются в СИЗО, обмен переносится.
Обмен пленными могут перенести на 3 сентября
Российские граждане, которых в рамках большого обмена пленными готовят к передаче РФ, до сих пор остаются в СИЗО. Об этом заявил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передают российские СМИ.
По его словам, удерживаемые в Украине остаются в следственном изоляторе.
«Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», - заявил Рыбин.
Он также добавил, что обмен, предположительно, состоится во вторник - 3 сентября.
https://nn.by/?c=ar&i=236370&lang=ru"Освобождение Вышинского способствует движению к позитивной атмосфере в двусторонних российско-украинских отношениях. Это является важным, но недостаточным шагом для качественного изменения ситуации к лучшему" - заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Судя по-всему пошли нахрапом, и начали торговаться. Мало им, давайте ещё и ещё. Сейчас Кремль ставит вопрос так: обмен может состоятся, но часть людей, по которым была договорённость, Россия уже отдавать не хочет. Вчера хотела, а сегодня уже нет.
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Зебобика как всегда вмукнули в лайно маладца Путя .... не быбрали вице спикером Шуфрича получайте хотите показать конофильм про ВСтуса получайте написали и напечатали книгу Капиани про Стуса которую Мертвечук хочет запретить к распространению во всем мире и изъять тираж получайте...
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когда так же само мокали рошеновора, ты тоже срал тут гневным щоколадом? или таки методички допускают двойные стандарты ? и вообще показательно шо хрюкобот пишет "маладца Путя" , очень жестко палишь свою контору...
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Порохоботи, є бодай щось, на чому б ви не влаштовували срач? Є бодай щось, що б примусило вас закрити роти і просити всі сили Всесвіту (хто у які вірить), щоб цей обмін усе-таки відбувася, замість того, щоб без кінця сраи, срати, срати... Всі дуже добре розуміють з ким маємо справу, а тому визволення в'язнів - справа дуже важка й делікатна. Але це не означає, що потрібно залишити будь-які спроби. Порохоботи, заткніться бодай на цій темі, якщо у вас ще є бодай щось людське.
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ну как отсосал у Пути.... Зебобик.....не будет никакого обмена от слова вообще....
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Roman Burko@newsburko


Ребята говорят: утром наблюдали как с Борисполя, #Киев взлетели 4 борта (по силуэту #Ан26), летели на высоте 300 метров в напр. северо-восток. Первый борт был со звездами. На flyradar их не засек. Если это борты на #обмен, почему 4? Много. Что/кого отвезли передавать? Кто знает?

12

10:14 - 30 авг. 2019 г.

поспішили ,здається..і 150 чоловік -багато для обміну...
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У нас идёт новая информация.
СМИ: Самолет с Сенцовым и Сущенко приземлился на военном аэродроме в Украине.
«Они прибыли в Украину в 5 часов утра. Самолет пролетел через Эстонию и приземлился на одном из военных аэродромов. Где точно, я не скажу», - сказал источник.
По его словам, прилетели и все моряки. Прилетели в том числе Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Среди них должен быть и Эдем Бекиров. Насчет политзаключенного Евгения Панова пока данных у источника нет. «Я просто этого не знаю. Но Сенцов есть. Его меняли с Вышинским немного по другой процедуре», - пояснил он.
https://nn.by/?c=ar&i=236384&lang=ru
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Сенцов перебуває у спецблоці Бутирського ізолятора, - джерело російського "Интерфаксу"
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Євген Магда
2 ч. ·

Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
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якщо насправді є ще ДОДАТКОВА УМОВА обміну -Вода Для криму і Автономія для ОРДЛО -то цей ОБМІН дуже і дуже хіровий (

Цим шляхом пішла Грузія і ВТРАТИЛА ТЕРИТОРІЮ.ЗАхід Грузію послав НА..уй.
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Добре, я постійно чую від прихильників орошенка, що мінський договорняк писали не для того, щоб виконуати (хоча заздалегідь розраховувати на таке як мінімум наївно і недалекоглядно). Ну то, може, не будемо виконувати й додаткові умови - Вода Для криму і Автономія для ОРДЛО (до речі, ніштяки для ОРДЛО приписані у мінських договорняках). Обіцяти - не означає одружуватися, чи не так? Гібридна війна, гібридні і методи, чи не так? Чому війна має бути гібридною тільки з боку кацапстану? Давно пора вчитися у *****, чи ні? Отож давайте не будемо забігати наперед. Від срачу на кожній гілці Цензора вже точно нікому легше не стане.
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Молодец адвокат Полозов! Зачем разгонять инфу?. Результат должен быть по факту и точка!
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The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"(с)
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Lyudmila Chichkaneva

Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...
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Тобто, по-вашому, не варто навіть пробувати? А що, нехай вони там гниють у тюрмі у кацапстані, головне, що ми собі тут зручно на дивані строчимо коментарі. Бо за вашою логікою виходить саме так.
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Предстоящий обмен военнопленными Украины и России укрепляет рубль - Reuters
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.Жаль .. х.йло видно решило ещё пощикотать нервишки узникам и их родным , сволочь . Адвокат Полозов про звільнення українських військовополонених моряків: Чутки і припущення не коментуємо - Цензор.НЕТ 1034 .

Обмін утримуваними між Україною і Росією відкладається до наступного тижня - джерела https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
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https://t.me/rucriminalinfo/2211

Источники говорят, что в ходе обсуждения по обмену пленными был подписан секретный предварительный протокол по Донбассу. Он предусматривает предание в течении года Донбасса особого статуса и последующую реинтеграцию. Насколько это все удастся реализовать, пока с точностью никто сказать не берется.

Надіюся це тільки "слухи" .....
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Надеюсь, Вышинского отслеживают и, если что, могут вернуть его обратно
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Євген Магда‏ @rozumaha

А тепер прогноз: думаю, ми всі пам'ятаємо міжнародну активність Надії Савченко після її звільнення з російської в'язниці
Тепер готуємося до аналогічного турне Кирила Вишинського - медійно його розкрутили, інформаційна та фінансова підтримка присутня
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як завжди рознесуть брехню по селу, зі сторони генпрокурора обмін виконаний , документи підписані що він і сказав а от фактичний обмін це справа СБУ. ПОНАПИСЮЮТЬ ФІГНІ
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