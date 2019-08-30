 Лукашенко встретился с Болтоном: обсуждали ситуацию в Украине, - Макей

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя итоги переговоров в Минске с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"На состоявшихся сегодня переговорах с Джоном Болтоном Президент Беларуси Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт", - убежден глава внешнеполитического ведомства Беларуси. - Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим".
Министр отметил, что Александр Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание. Президент также подчеркнул, что Беларусь делала и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта. "Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад", - продолжил Владимир Макей.
Он также резюмировал, что американская сторона уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно быстрее.-0-
Лукашенко снова обломал Москву.
Визит Болтона в Минск - сенсация тройная...
Румас (Премьер-министр Республики Беларусь) 23 августа подтвердил из Минска на пресс-конференции, что достигнуто соглашение о слиянии РФ и Беларуси по формуле «Две страны - одна экономика». 27 августа он должен был получить подпись Лукашенко. Эту новость дружно разнесли российские СМИ и в РФ всё замерло в ожидании праздника объединения Беларуси с РФ 27 августа.
Но Москве опять обломали празднование окончательного и бесповоротного поглощения Беларуси. Обычно таким обламыванием и уже больше 20 лет занимается сам Александр Лукашенко, но на этот раз компанию ему составил Джон Болтон, внезапно прилетевший в Минск 29 августа
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А пока...
Лукашенко сегодня обсудил с Путиным по телефону последние события.
Разговорчики в сети: "Не дадите газа, будем в США покупать. И базу НАТО в Орше разместим".
Макей (министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь) прокомментировал визит Болтона в Беларусь: «Мы не идем к Соединенным Штатам с протянутой рукой...Что касается двусторонних отношений (США-Беларусь), то они тоже были обсуждены достаточно предметно и конкретно, в том числе и, как было сказано нашим Президентом, были затронуты и неудобные вопросы, вопросы, которые вызывают определенную озабоченность у наших американских партнеров.»
Видать, и этим наш клоун райдер не детский выкатил.
При чем здесь штейн?
яка ситуація, який конфлікт?
кого з ким?
ні хєра не буде
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
Для полного понимания советую посмотреть мощное интервью Саши Сотника с Илларионовым.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/651456.html