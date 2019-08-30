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 Политика Украины, За рубежом
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 Лукашенко встретился с Болтоном: обсуждали ситуацию в Украине, - Макей

На белорусско-американских переговорах в Минске затрагивались вопросы безопасности, в том числе урегулирование ситуации в Украине.

 Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя итоги переговоров в Минске с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"На состоявшихся сегодня переговорах с Джоном Болтоном Президент Беларуси Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт", - убежден глава внешнеполитического ведомства Беларуси. - Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США в ближайшее время решат вопрос о размере военной помощи Украине, - Болтон

Министр отметил, что Александр Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание. Президент также подчеркнул, что Беларусь делала и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта. "Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад", - продолжил Владимир Макей.

Он также резюмировал, что американская сторона уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно быстрее.-0-

Источник: https://censor.net.ua/n3145510
 
 
 Топ комментарии
 
С кем вы обсуждаете ситуацию в Украине? С кремлевским прихвостнем? Вы спросите его почему Беларашка захватывает украинских людей по заказу ФСБ
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такое впечатление,что при зекретине не обсуждают Украину без Украины только Гондурас с Танзанией...
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Бацька даже в Польшу на празднование не поеедет из за ботоксного педофила,холуй не может быть если его хозяина нет
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Луке всё вихляет и вихляет...Но рано или поздно возьмут под локоток. Не те, так эти.
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Интересная статья на эту тему.

Лукашенко снова обломал Москву.

Визит Болтона в Минск - сенсация тройная...
Румас (Премьер-министр Республики Беларусь) 23 августа подтвердил из Минска на пресс-конференции, что достигнуто соглашение о слиянии РФ и Беларуси по формуле «Две страны - одна экономика». 27 августа он должен был получить подпись Лукашенко. Эту новость дружно разнесли российские СМИ и в РФ всё замерло в ожидании праздника объединения Беларуси с РФ 27 августа.
Но Москве опять обломали празднование окончательного и бесповоротного поглощения Беларуси. Обычно таким обламыванием и уже больше 20 лет занимается сам Александр Лукашенко, но на этот раз компанию ему составил Джон Болтон, внезапно прилетевший в Минск 29 августа

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Абсолютно всё в этом мире "до поры до времени"...
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Финал луки виден невооружённым взглядом, хоть и случится не назавтра, в отличии от многих других, не столь очевидных вещей.
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У любого луки бывает свой финал. И у этого будет.
А пока...
Лукашенко сегодня обсудил с Путиным по телефону последние события.
Разговорчики в сети: "Не дадите газа, будем в США покупать. И базу НАТО в Орше разместим". Лукашенко зустрівся з Болтоном: обговорювали ситуацію в Україні, - Макей - Цензор.НЕТ 5977
Макей (министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь) прокомментировал визит Болтона в Беларусь: «Мы не идем к Соединенным Штатам с протянутой рукой...Что касается двусторонних отношений (США-Беларусь), то они тоже были обсуждены достаточно предметно и конкретно, в том числе и, как было сказано нашим Президентом, были затронуты и неудобные вопросы, вопросы, которые вызывают определенную озабоченность у наших американских партнеров

Видать, и этим наш клоун райдер не детский выкатил.
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скоро бацка свои "конфликты" решать будет...
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инспекция проверила минск на возможность продолжения переговоров в этом месте
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Думаю, нет. Учитывая давление параши на Беларусь, Бацьке провели красную линию по вторжению в Украину с территории Беларуси.
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такое впечатление,что при зекретине не обсуждают Украину без Украины только Гондурас с Танзанией...
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а ты не подскажешь кто подписад эти протоколы менцких подлецов? не твой ли свиновальц?
При чем здесь штейн?
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С кем вы обсуждаете ситуацию в Украине? С кремлевским прихвостнем? Вы спросите его почему Беларашка захватывает украинских людей по заказу ФСБ
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Бацька даже в Польшу на празднование не поеедет из за ботоксного педофила,холуй не может быть если его хозяина нет
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сітуація, конфлікт...
яка ситуація, який конфлікт?
кого з ким?
ні хєра не буде
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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Я говорил и говорю на русском и мои права никто не ущемляет. При необходимости розмовляю українською, нема проблем.
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"Нічого про Україну без України" (П.О.Порошенко)
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Активные жители Украины сейчас на фронте и защищают Украину. А сторонники кацапского мира все бредят про язык оккупантов
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Идет прощупывание Лукашенко и предстоящих линий разграничения - где можно мировому сообществу остановить путена: под Оршей, в Негорелом или Бресте.
Для полного понимания советую посмотреть мощное интервью Саши Сотника с Илларионовым.
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Болтон после встречи с Лукашенко: Не принято конкретных решений, проблемные вопросы не решались

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/651456.html
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Он не бацька, он максимум лука, или забыли благодаря кому Павел Гриб в тюрьме?
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Ситуация в Беларуси никого не интересует?
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Лукашенко раб Путіна. (с) Все що треба знати про цього вусатого недопрезидента.
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Вже всі з усіма обговорили ситуацію в Україні.Коли ж Зєлю повідомлять про результат ?
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