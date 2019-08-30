 Пентагон проверил помощь Украине и настаивает на ее продолжении, - Politico

Об этом сообщил американскому изданию Politico высокопоставленный источник в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.
"Пентагон завершил проверку военной помощи Украине, которую приказал провести Белый дом, и пришел к выводу, что помощь должна продолжаться", - цитирует издание чиновника оборонного ведомства США.
Источник также сообщил, что результаты проверки уже направлены в Белый дом.
В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.
По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".
Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, что вопрос о размере военной помощи Украине будет решен в ближайшее время.
вчера это говно сайт Politico, безапелляционно утверждал что военная помощь по приказу Трампа прекращена, а сегодня, что снова продолжена.. и то, и то ложь.. Помощь военная не прекращалась, а пересматривались её размеры..
Вчера все Рашкины интернетСМИ бились в падучем оргазме от этой новости, и нахваливали старика Трампа..
Вопрос по существу: почему Цензор участвует в российских информационно-психологических операциях против Украины?!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428