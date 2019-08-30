EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  2313  17
Все про:Пентагон (543) помощь (3068) США (15267)

 Пентагон проверил помощь Украине и настаивает на ее продолжении, - Politico

Министерство обороны США уже провело проверку программы военной помощи Украине, которую ранее инициировала администрация президента Трампа, и пришло к выводу, что поддержку прекращать нельзя.

Об этом сообщил американскому изданию Politico высокопоставленный источник в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

"Пентагон завершил проверку военной помощи Украине, которую приказал провести Белый дом, и пришел к выводу, что помощь должна продолжаться", - цитирует издание чиновника оборонного ведомства США.

Источник также сообщил, что результаты проверки уже направлены в Белый дом.

Читайте также: Соединенные Штаты еще не приняли решения о сокращении военной помощи Украине, - Тейлор

В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, что вопрос о размере военной помощи Украине будет решен в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145507
 
   
 Топ комментарии
 
О как. Та шо ж такое делается то. Тут буквально вчера соевая братия на кизяки исходила, что Штаты военную поддержку уже заморозили. А тут вон оно как. Я даже не удивлюсь, если ее еще и увеличат в следующем году.
 показать весь комментарий
 
зачем Цензор пиарит этот российский сливной бочек американское издание Politico?!..
вчера это говно сайт Politico, безапелляционно утверждал что военная помощь по приказу Трампа прекращена, а сегодня, что снова продолжена.. и то, и то ложь.. Помощь военная не прекращалась, а пересматривались её размеры..
Вчера все Рашкины интернетСМИ бились в падучем оргазме от этой новости, и нахваливали старика Трампа..
Вопрос по существу: почему Цензор участвует в российских информационно-психологических операциях против Украины?!
 показать весь комментарий
 
Помощь Украине нужно только увеличивать иначе США будет слабеть. Сильнее Украина - крепче США, это метафизический закон.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конечно. Ты ж видел как шайка Свинарчуков боится снятия неприкосновенности
 показать весь комментарий
 
 
О как. Та шо ж такое делается то. Тут буквально вчера соевая братия на кизяки исходила, что Штаты военную поддержку уже заморозили. А тут вон оно как. Я даже не удивлюсь, если ее еще и увеличат в следующем году.
 показать весь комментарий
 
 
А ты Пентагон от Трампа отличаешь вроде по-разному звучит? Пентагон и не приостанавливал помощь и не сомневался в ней - это Трампа хотелки.
 показать весь комментарий
 
Пентагон проверил помощь Украине. Проверку инициировал Трамп. И украине помогает не Трамп, а Америка.
 показать весь комментарий
 
 
Так никто не спорит, только к чему твой первый комент? Возмущения действиями Трампа и то что Пентагон всегда в принципе был на нашей стороне это как бы разные вещи.
 показать весь комментарий
 
Я же выше написал, что буквально вчера соевая братия смертным криком кричала, что из за Зеленского Штаты заморозили военную помощь Украине.
 показать весь комментарий
 
 
зачем Цензор пиарит этот российский сливной бочек американское издание Politico?!..
вчера это говно сайт Politico, безапелляционно утверждал что военная помощь по приказу Трампа прекращена, а сегодня, что снова продолжена.. и то, и то ложь.. Помощь военная не прекращалась, а пересматривались её размеры..
Вчера все Рашкины интернетСМИ бились в падучем оргазме от этой новости, и нахваливали старика Трампа..
Вопрос по существу: почему Цензор участвует в российских информационно-психологических операциях против Украины?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
 показать весь комментарий
 
Да и говори себе свободно , никто не мешает. Или в Раду депутатом собрался и заранее "соломку стелишь" ?
 показать весь комментарий
 
 
я говорю на украинском и русском активно учу английский а ты п.н.х со своими провокациями
 показать весь комментарий
 
 
Государственный один Украинский! А говори хоть на катайском) Но если ты госслужащий, либо учи украинский либо вали на...
 показать весь комментарий
 
 
Помощь Украине нужно только увеличивать иначе США будет слабеть. Сильнее Украина - крепче США, это метафизический закон.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх