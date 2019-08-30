 Пентагон проверил помощь Украине и настаивает на ее продолжении, - Politico

Об этом сообщил американскому изданию Politico высокопоставленный источник в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

"Пентагон завершил проверку военной помощи Украине, которую приказал провести Белый дом, и пришел к выводу, что помощь должна продолжаться", - цитирует издание чиновника оборонного ведомства США.

Источник также сообщил, что результаты проверки уже направлены в Белый дом.

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В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, что вопрос о размере военной помощи Украине будет решен в ближайшее время.