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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11121) Дубилет (10) Дмитрий Дубилет (3)

 Дубилет о назначении министром: Собирался переехать жить в Лондон и строить там единорога. Кот в шоке

Новоназначенный министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет рассказал о мотивах своего решение пойти в правительство.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность Министра Кабинета Министров, и я согласился. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке. Еще недавно я строил великие планы по развитию monobank и Smartass, а также запуску Koto в Британии… Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога. Но вдруг все эти планы как-то отступили на второй план", - заявил Дубилет.

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"Простите за пафос, но я верю, что у Украины появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались. И это очень крутое чувство, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва. Я обещаю, что в составе новой команды под началом Алексея Гончарука сделаю все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок. А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - резюмировал он.

Отметим, что с 2012 по 2016 год Дмитрий Дубилет занимал пост IT-директора в "ПриватБанке".

Дубилет о назначении министром: Собирался переехать жить в Лондон и строить там единорога. Кот в шоке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145502
 
 
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Эх, хорошо бы......
Самопомич тоже бойко начинала...
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Собирался переехать в Лондон, а тут так поперло...
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Ребята, все адекватные украинцы с вами! Не подведите!
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Особенно молодой аваков красть не будет,мели емеля-твоя неделя.
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Бизнес при власти папередников - это плохо. Бизнес при власти скоморохов - это хорошо. Да, зебилы?
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Не красть это звучит.!А зачем ,папаша дубилет старший вывел с беней из приват банка 10 миллиардов долларов и это по самым скромным расчетам международной группы экспертов которые проводили аудит.Кто не знает папаша этого лопоухого,дубилет старший был 15 лет главным управляющим привата он же главный вор ,ваших и наших денег!
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