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Все про:Госпогранслужба (3433) граница (3242) задержание (5484)

 Россиянин на автомобиле пытался прорваться в Украину, - Госпогранслужба

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы, предпринятую гражданином России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине. В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Мужчина, услышав это, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, а также нарушение режима в пункте пропуска, россиянину грозит административная ответственность и запрет на въезд в Украину.

Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.

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Россиянин на автомобиле пытался прорваться в Украину, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145501
 
 
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"....Камикадзе-камикадзе вечность ради одного дня
Камикадзе-камикадзе, моё небо любит меня
Камикадзе-камикадзе дальше мне с тобою нельзя
Камикадзе-камикадзе ничего не бойся, ничего не бойся, ничего не бойся!....." Россиянин на автомобиле пытался прорваться в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1116
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Йому сказали; "Водкі нет. Іді дамой".
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Данное стационарное устройство не разворачивается, а поднимается. На фото видно.
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Граница с чекистаном должна быть закрыта наглухо,чтобы чекисти не шатались туда сюда как у себя дома. Вплоть до запрета рублей фейковой федерации курсах обменниках.
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Посадить как фонд для обмена!
Хоть на пару лет!
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