 Дело о золотом батоне из Межигоря давно закрыто, потому что не было никакого батона, а если и был - точно не из золота, - прокурор Тедеев

Об этом в интервью Гордону рассказал прокурор Казбек Тедеев, передает Цензор.НЕТ.
"Дело о золотом батоне давно закрыто, потому что не было никакого золотого батона, а если и был – точно не из золота. Мы специальную экспертизу проводили и выяснили, что батон из чистого золота должен был весить минимум 16 килограммов. Вы знаете, что 70% времени прокуратуры Киевской области уходило на поиски этого мифического батона, а не на настоящие уголовные дела Потому что в прокуратуру чуть ли не каждый день приходили депутатские запросы от многих нардепов: "Где батон?" Будто они сами его дарили и переживали за судьбу подарка. Куча следователей и прокуроров были задействованы впустую! В 2015-м, когда я восстановился на работе в прокуратуре Киевской области, только и слышал от коллег по отделу: "Блин, опять батон, что отвечать этим нардепам на их запросы?" Я взялся за расследование, выяснил и доказал: если батон и был, то точно не из золота", - заявил Тедеев.
Так шо можид "нуивонах"?
- Це Київ, мала. Тут дівчата прощаються зі словами "зустрінемось на барикадах".
- Що, аж до грудня не побачимось?
Сколько же дураков то есть на свете.... И ведь кажется шо невозможно такой бред нести, но несут.
Скомуниздил вещь-док....
... а если и из золота, то не батон, а булка, а это значит, что дело нужно переквалифицировать и это требует проведения дополнительных экспертиз...
А оно вообще открывалось?
Это перл!Доказал из чего тот батон без наличия оного.Прокурор Тадеев совершил открытие мирового значения .Долой все экспертизы,исследования и прочую заумную муру.Даёшь Тадеева в науку!
если аблом искать (или догадывается где ?))))
Чи воно хоче сказати, що хтось янику підсунув фуфєл?
Звільнити...і сказати, що і його небуло.