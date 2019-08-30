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 Политика Украины
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Все про:Межигорье (788) Янукович (30532) прокурор (901)

 Дело о золотом батоне из Межигоря давно закрыто, потому что не было никакого батона, а если и был - точно не из золота, - прокурор Тедеев

Дело о золотом батоне из резиденции беглого Виктора Януковича было закрыто.

Об этом в интервью Гордону рассказал прокурор Казбек Тедеев, передает Цензор.НЕТ.

"Дело о золотом батоне давно закрыто, потому что не было никакого золотого батона, а если и был – точно не из золота. Мы специальную экспертизу проводили и выяснили, что батон из чистого золота должен был весить минимум 16 килограммов. Вы знаете, что 70% времени прокуратуры Киевской области уходило на поиски этого мифического батона, а не на настоящие уголовные дела Потому что в прокуратуру чуть ли не каждый день приходили депутатские запросы от многих нардепов: "Где батон?" Будто они сами его дарили и переживали за судьбу подарка. Куча следователей и прокуроров были задействованы впустую! В 2015-м, когда я восстановился на работе в прокуратуре Киевской области, только и слышал от коллег по отделу: "Блин, опять батон, что отвечать этим нардепам на их запросы?" Я взялся за расследование, выяснил и доказал: если батон и был, то точно не из золота", - заявил Тедеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие считает, что Ющенко выводил "Межигорье" с умыслом, но доказать, что в обмен на что-то, пока не может, - представитель ГПУ Радионов

Источник: https://censor.net.ua/n3145500
 
 
 Топ комментарии
 
и бриллиантовых плокулолов не было и батона не было... правда югик.
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и где этот батон не из золота сейчас, часом не у этого прокурора)))))))
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Значит батончик уже у прокурора Тедеева...
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ХАХАХАХА!!! Так получается тогда про Януковича вообще все наврали??? Может пусть лучше Витя вернется???
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все вещдоки по делам Майдана за 5 лет уничтожил картавый генпрокурвор,чтоб не было палева порошеновско-пашинской шоблы
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Овощь в стране безусловно нахреновертил. И запрос от него ***** ввести войска это однозначно госизмена. Только что касаемо событий Майдана и его последующего бегства как-то все очень мутно и не все однозначно. Не зря до сих пор толком ничего не известно. Надеюсь что рано или поздно мы узнаем как происходили события.
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Как раз Гордон и высрал: если узнаете - плакать будете.
Так шо можид "нуивонах"?
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и бриллиантовых плокулолов не было и батона не было... правда югик.
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и где этот батон не из золота сейчас, часом не у этого прокурора)))))))
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Значит батончик уже у прокурора Тедеева...
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 10 часов назад

- Це Київ, мала. Тут дівчата прощаються зі словами "зустрінемось на барикадах".
- Що, аж до грудня не побачимось?
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каких барикадах? кто вас поддержит? все будут ржать глядя в телек :" хахаха! мусора порохоботов избивают! ..так им и надо за их плевания говнами в тех кто не за петю! заслужили!" никто и пальцем не пошевелит вам помочь. не жалко
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Мне вообще любопытно. Майданом и революционными настроениями общества движут идеи. Какую идею они могут предложить обществу? Просто любопытно под каким лозунгом они на барикады выходить собрались. А без поддержки народа это будет обычный фарс, который закончится даже не начавшись.
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В Антиколорадоса один идиот есть. Высрал: а может сделать Майдан сейчас шоб Пороха вернуть?

Сколько же дураков то есть на свете.... И ведь кажется шо невозможно такой бред нести, но несут.
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девочка зебильная про поддержку напомню- парад вовки и ходу нескореных Справу про золотий батон з Межигір'я давно закрито, тому що не було ніякого батона, а якщо і був - точно не із золота, - прокурор Тедеєв - Цензор.НЕТ 6170
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А что с ходой нескоренных? Они почтили память побратимов, погибших на войне. Какое отношение они имеют к вашим гипотетическим барикадам?
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А то что они как раз и пойдут на баррикады против зебилов И Нг не поможет им на 24 даже премию не дали Справу про золотий батон з Межигір'я давно закрито, тому що не було ніякого батона, а якщо і був - точно не із золота, - прокурор Тедеєв - Цензор.НЕТ 4590
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Не было никакого уголовного преследования Януковича в принципе, за 5 лет его подельник Порошенко спешно заметал следы грабежа Украины за свою скромную долю (см. дело об обнале денег Саши Януковича в банке Порошенко).
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про сооснователя Партии Регионов, министра экономики при Януковиче, а также главу Партии Панамских патриотов мы слишком мало знаем. Но думаю из уголовных дел скоро узнаем
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"Были демоны, мы не отрицаем. Но они - самоликвидировались!"
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На золотой батон, уже давно намазана брилиантовая икра.
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Был батон. Мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировался!
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ясно-понятно...
Скомуниздил вещь-док.... Дело о золотом батоне из Межигоря давно закрыто, потому что не было никакого батона, а если и был - точно не из золота, - прокурор Тедеев - Цензор.НЕТ 92
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Как же это кодло судебно-прокурорское реформировать ,ведь у них дети и внуки имеются...
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мыролюбно и безвозвратно, без выходного пособия.
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так шо, золоту ікру на золотий батон намазувать не будуть???
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"Дело о золотом батоне давно закрыто, потому что не было никакого золотого батона, а если и был - точно не из золота.

... а если и из золота, то не батон, а булка, а это значит, что дело нужно переквалифицировать и это требует проведения дополнительных экспертиз...
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"не было никакого золотого батона" эта фраза должна войти в анналы.
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"Дело о золотом батоне давно закрыто"

А оно вообще открывалось?
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Фейс медведчука на вчерашней ВР. Вурдалак.


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ЛОЛ,так ты же одобряешь их действия в каждом своем посте открыто или завуалировано
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Крендель, вурдалак - позитивное название?
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Понятно,что не было для новой власти ни батона, ни Межигорья, ни сотни убитых на Майдане, не тысячи убитых на войне, ни самой войны, а есть только они и те,кто за ними стоит.
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выяснил и доказал: если батон и был, то точно не из золотаИсточник: https://censor.net.ua/n3145500

Это перл!Доказал из чего тот батон без наличия оного.Прокурор Тадеев совершил открытие мирового значения Дело о золотом батоне из Межигоря давно закрыто, потому что не было никакого батона, а если и был - точно не из золота, - прокурор Тедеев - Цензор.НЕТ 244.Долой все экспертизы,исследования и прочую заумную муру.Даёшь Тадеева в науку!
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И золотого унитаза не было, и парка элитных авто не было, и трех КАМАЗов с баблом не было. А куда же подевались лжесвидетели, оравшие обо всём этом? Где уголовные дела против них?
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самоликвидировался чё ли??? ))))
если аблом искать (или догадывается где ?))))
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70% времени у Киевской прокуратуры уходили на батон?А чего это пан Казбек восстановился в 15м?Люстрированныйч восстановившийся через суд благодаря потужнымтреформам?Чучмек ты, а не прокурор, гнать таких взашей.
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чему удивляться? с такими генпрокурворами, как юГик, и бойко оказался ни в чем не виноват. а там в тоннах золото в деле, а не каких-то жалких 15 кг.
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Да, с Януковичем как-то непонятно получилось.
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Їний стид... І це чучело досі прокурор?
Чи воно хоче сказати, що хтось янику підсунув фуфєл?
Звільнити...і сказати, що і його небуло.
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Был батон! БЫЛ!! БЫЛ!!!. Выли 40 000 000 000 баксов наличными, вывезенные Януковичем на 40 Камазах, все было так, как патриотическая пресса писала в 2014, герои революции не могли и не могут врать!
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Батон был действительно из золота, но полый изнутри, то есть со сравнительно небольшой толщиной стенки. Потому он и весил не 17 кг, а гораздо меньше.
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Такое впечатление, что вы его и дарили, раз знаете такие подробности... Справу про золотий батон з Межигір'я давно закрито, тому що не було ніякого батона, а якщо і був - точно не із золота, - прокурор Тедеєв - Цензор.НЕТ 8077
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Якби той батон дійсно був золотим то, повірте мені Євнухович його на столі б не залишив.
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Если б он у него был один,то точно не оставил бы, подковы на гвоздь и в колбасный цех...
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Прокурор, а такую х-ню несет. Не обязательно батон этот должен быть цельным, он скорее всего был полым и пог весить сколько угодно.
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как тут не вспомнить Великого Понятовского - "Пилите, Шура, пилите. Они - золотые")))))))))))))))))))))))))) Дело о золотом батоне из Межигоря давно закрыто, потому что не было никакого батона, а если и был - точно не из золота, - прокурор Тедеев - Цензор.НЕТ 140
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Все "злочинні накази Панди Януковича від 21 січня 2014-го року" под громкое "Слава Україні" соево-бобовыми были прияты через ВР. Что по сути говорит об одном - вся эта самая "революція Гідності" затевалась лишь для одной цели - сесть на золотой унитаз власти своей задницей и подмять под себя все финансовые потоки. Именно это и есть причина того, что даже спустя пять лет после расстрелов на майдане нет ни тех, кто давал приказ стрелять, ни самих стрелков. Отпользували людей, чтобы самим дорваться к корыту.
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Трите ,друзья,нещадно этого ************* пропаГандона *бостугу*
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