 Зеленский осуществит официальный визит в Польшу, где проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Анджеем Дудой, Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.
1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.
Как сообщалось, Прездент США Дональд Трамп планировал прибыть в Польшу в воскресенье с двухдневным визитом, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны, однако отменил свой визит в связи с надвигающимся на штат Флорида ураган Дориан. Ожидалось, что во время визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
лучше нав расеюшке, чем проклятым еврогомам!....
а тебе не приходило в голову, не мерить по своему свинособачьему быдлонаселению, а представить, что украинцы свободные люди и могут заниматься разной работой за границей по специальности, например... как и все свободные народы?...