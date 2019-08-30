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 Политика Украины
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Все про:визит (2299) Зеленский (2604) Польша (4871) Офис Президента (77)

 Зеленский осуществит официальный визит в Польшу, где проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, - ОП

31 августа Президент Украины Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Республику Польша по приглашению Президента этой страны Анджея Дуды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Анджеем Дудой, Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским

1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita

Как сообщалось, Прездент США Дональд Трамп планировал прибыть в Польшу в воскресенье с двухдневным визитом, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны, однако отменил свой визит в связи с надвигающимся на штат Флорида ураган Дориан. Ожидалось, что во время визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3145499
 
 
 Топ комментарии
 
Только ненанюхайся перед визитом!
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Совет форумчанПравила форума
 
Вчера в ЗРАДЕ похоже сидел обнюханный
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А может вы у телевизора сидели обнюханные? Комментаторы мля...Идите, изучайте матчасть.
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Калашников! А откуда ты узнал, что ЗЕторчёк ещё и колется?
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Шо за х..ня? Какие встречи? Ролик записал - и в дамках, украинцы хавали
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а тромб уже не летит , ураган наступет - он шестерку посылает
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но не с Трампом, да и военная помощь может быть урезана...А новый министр обороны так надеялся на стандарты НАТО без своих вложений.....Хотя что ему гражданскому, ни словом не обмолвившемся о войне....
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Режим экономии можно будет ввести, и этой, как ее, оптимизации.
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Нужно продать излишки армии, а этими деньгами компенсировать растаможку евробляхерам. Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП - Цензор.НЕТ 4962
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вы стол голодных депутатов видели? А режим может быть только один-виртуальной жизни в смартфоне.
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читайте Цензор и его материалы, это вместо сам дурак.
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??? А других источников НЕТ??? Или просто мозгов нет?!
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Дайте кто нибудь ему селедку, пусть меньше говорит!..)
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Хотелось бы знать ВАЗелин в Польшу полетит со своим роялем или Дуда найдёт рояль в кустах Зеленский осуществит официальный визит в Польшу, где проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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наверное признает там Бандеру и Шухевича преступниками ...., и покается перед великим польским народом .....
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на коленях... а что ему, у него уже наверное там мозоли, железные...))
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Когда они уже покаются перед украинским народом за голодомор 32-33???!!!
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что барыжное, предтавительство?!.... ах ты ж чёрт!...
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Перед "великим польским народом" уже Пётр Алексеич успел покаятся и выслать милионную армию слуг польским панам, в качесстве дешёвой рабсилы.
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аааа, унитазы мыть?....
лучше нав расеюшке, чем проклятым еврогомам!.... Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП - Цензор.НЕТ 5280
а тебе не приходило в голову, не мерить по своему свинособачьему быдлонаселению, а представить, что украинцы свободные люди и могут заниматься разной работой за границей по специальности, например... как и все свободные народы?...
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Что это за профессия такая : разнорабочий без знания польского? Никто не спорит что свободные. Только у поляков к украинцам отношение неизменное, а у украинцев к полякам в зависипости от ставки.
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Шоколадное ты определить кому сдают страну, путину или пшекам, а могет марсиянам, лошье вышиватное
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А ну рыго-шоколадные шворки дружно: - Западную Украину отдают Польше караул!!!))))
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Колотроль расскажи на что меркель и путинский некрофил макрон разменяли на этот обмен. На возвращение парашки в g8?
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Уровень комментариев заметно деградировал. Похоже для умных материала нет, вот и плюются в зеркало.
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поросенковцы расхрюкались, дежурят на сайте круглосуточно))
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нет, наколотые апельсины и печеньки с травкой.... заряженные карамельки, это мы для вас припасли!...))
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Колотролей коломойский еще денег экономит или как
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с трампом рядом постоять не удастся(((...тот развернул оглобли
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Я не в захваті від Зєльца, але він представляє Україну в світі.
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