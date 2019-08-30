 В офисе "Суспильного" в Киеве проходят обыски, - "Детектор медиа" (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию "Детектор Медіа" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Обыски проходят по шести адресам. Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что обыски проходят в том числе на дому у председателя правления НОТУ Зураба Аласания. Аласания пока не отвечает на телефонные звонки", - сообщили в издании.
Из собственных источников "Детектор медиа" также известно, что ранее ГБР проводило расследование дел о возможных растратах средств НОТУ бывшим исполнительным директором НОТУ Александром Лиевым.
Дозвониться до Лиева "Детектор медиа" пока не удалось.
В то же время ответственный за безопасность на "Суспильном" Владимир Проценко сообщил "Громадскому", что люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.
"Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин", - сказал Проценко.
По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя.
На вопрос проводили ли обыски по месту жительства кого-то из руководства Проценко ответил: "Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".
Государственное бюро расследований на своей странице в сети Facebook сообщило, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.
Дуреньзебил думкою багатіє.
Уже вылезло все что можно:
- "торговля на крови" - больше не упоминается, наоборот успешно продолжается при Зеленском
- Роттердам+ уже хороший
- По Свинарчукам - нет состава преступления, претензии сняты
- Порошенко - максимум что накопали это пересечение границы с чужим паспортом и то сдулось, претензий к "мародерству" уже нет
Но вы, зебилы, и дальше мечтайте как кого-то посадят и "взять все и поделить".
https://uk.wikipedia.org/wiki/Аласанія_Зурабі_Григорович
который вообще немыслим без нее. Именно он составляет ту почву, на которой
произрастает эта чума. Ее самое грязное внешнее проявление - парламентаризм." В.И.Ленин,ПСС,т.9.,стр. 232
Где здесь методичка?
Відпочинь, дятле у костюмі альбатроса.
Будеш тепер показувати і розказувати коли треба,шо треба,і як треба.
(заразом і підлікують трохи).