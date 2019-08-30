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Все про:обыск (1343) СБУ (13773) НОТУ (107) ГБР (519)

 В офисе "Суспильного" в Киеве проходят обыски, - "Детектор медиа" (обновлено)

Государственное бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в домах нескольких ее сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию "Детектор Медіа" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Обыски проходят по шести адресам. Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что обыски проходят в том числе на дому у председателя правления НОТУ Зураба Аласания. Аласания пока не отвечает на телефонные звонки", - сообщили в издании.

Из собственных источников "Детектор медиа" также известно, что ранее ГБР проводило расследование дел о возможных растратах средств НОТУ бывшим исполнительным директором НОТУ Александром Лиевым.

Дозвониться до Лиева "Детектор медиа" пока не удалось.

В то же время ответственный за безопасность на "Суспильном" Владимир Проценко сообщил "Громадскому", что люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.

"Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин", - сказал Проценко.

По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя.

На вопрос проводили ли обыски по месту жительства кого-то из руководства Проценко ответил: "Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

Государственное бюро расследований на своей странице в сети Facebook сообщило, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

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В офисе Суспильного в Киеве проходят обыски, - Детектор медиа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145497
 
 
 Топ комментарии
 
ГБР - это шестёрки на побегушках у Портнова. Очередной заказ отрабатывают.
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сейчас начнут вылазить все потужные реформистские делишки. свинятам нужно быть готовым в любое время отвечать за мыролюбность.
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Если что не нравится - подавай в суд. Он у нас реформированный Петей В офісі "Суспільного" відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 3141
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ГБР - это шестёрки на побегушках у Портнова. Очередной заказ отрабатывают.
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Если что не нравится - подавай в суд. Он у нас реформированный Петей В офісі "Суспільного" відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 3141
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Мне всё нравится. Особенно грустная физиономия Трубы, который уже понял куда вляпался, но соскочить не может.
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Переезжай. А ты уже там? Не воняй тогда здесь. Обсуждай австралийские новости где то там у себя.
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он на работе... Разве можно громадянына посылать нах только за то, что он работает, а не сидит на шее у родственников?
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Ну может сходит и вернётся. Какая-никакая разминка для суставов. Без него здесь скучно.
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опрєдєліца со свойєй дізорійєнтаційєй
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Taм есть такая опция. Появляется при нажатии кнопки "Вернуться обратно". Даётся пояснение что оттуда ещё никто не возвращался.
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Ха ха что бы ты шворка барыжная и придумала еще, все пучком сидеть будете все двуличные вороватые выродки)))
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сейчас начнут вылазить все потужные реформистские делишки. свинятам нужно быть готовым в любое время отвечать за мыролюбность.
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Дурень зебил думкою багатіє.
Уже вылезло все что можно:
- "торговля на крови" - больше не упоминается, наоборот успешно продолжается при Зеленском
- Роттердам+ уже хороший
- По Свинарчукам - нет состава преступления, претензии сняты
- Порошенко - максимум что накопали это пересечение границы с чужим паспортом и то сдулось, претензий к "мародерству" уже нет

Но вы, зебилы, и дальше мечтайте как кого-то посадят и "взять все и поделить".
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уберите старо-нового авакяна, реформисты, ёпрст! В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 1843
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Топив Зурабка проти Порошенка, топив-топив і от збулася мрія ідіота! В офисе "Суспильного" в Киеве проходят обыски, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 8068
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наоборот зурабка гадил за свиновальца.
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31 січня 2019 року Зураба Аласанія з порушенням процедур у непередбачений контрактом спосіб таємним голосуванням Наглядової ради було достроково відсторонено з посади голови UA:Суспільне. Після збурення громадськості та журналістського середовища окремі члени Наглядової ради почали відкликати власні голоси «За звільнення»[9][10]. На підтримку Аласанія висловилися Мустафа Наєм, ВО «Батьківщина»[11], Павло Клімкін[12] тощо.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Аласанія_Зурабі_Григорович
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вполне заслуженные обыски, потому что лайт-сепар Аласания тырил международные гранты и выводил их за границу.. и начислял себе гигантские премии, и при отсутствии результатов работы.. Добро пожаловать в реальность, Зураб!.. твоя крыша Аваков, начала протекать!
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опа. так он в рюкзачном реформизме замешан?
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А ти вище все приписав "миролюбним свинятам". Вибачатися перед свинятами будеш?
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ПЗДЦ! Все по советам кремлевского окурка! ГБР-подонок портнов- чучхе...
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це їм за те, що марув до тель авіву не пустили
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кто такой марув? почему этого марува не пускают на историческую родину мыролюбных реформаторов? он разве недостаточно мыролюбен для исраэля?
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всьо пральна: нада кашмаріть змі - шоп нє мєшалі шахєр-махєр мутіть
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ето как игра в напьорсткі - адін вніманійє отвлєкайєт - кручу-вєрчу, а вокруг целая брігада отбірайєт дєнзнакі у довєрчєвого поголовйя і затикайєт рот ужє ограблєним ілі умним і опитним, питающімся прєдупрєдіть остальних
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главнойє - дєйствовать сінхронно і бистро. Вот аваковскійє, бакановскійє і остальнийє із брігади-групи поддєржкі засуйєтілісь пока в парлямєнтє напьорсточнік арахамія бакі забівал і мутіл муткі до двух часов ночі, пока ошарашєнная публіка Й36Л0М щьолкала
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Ещё одного порохобота взяли за жопу.
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Вчора новина про проблеми з допомогою США, сьогодні стаття в Вашингтон Пост про провал дипломатії Зеленського і його загравання з Пуйлом. Сьогодні обшуки в Суспільному.
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А, это тот, который недоуволенный, который права ещё качал по трансляции Евровидения. Пусть. Нечего расслабляться.
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Самое грустное- что это постсовковая диктатура! Коммуно- большевизм в своем новом качестве!
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"Демократия современного Запада является спутницей марксизма,
который вообще немыслим без нее. Именно он составляет ту почву, на которой
произрастает эта чума. Ее самое грязное внешнее проявление - парламентаризм." В.И.Ленин,ПСС,т.9.,стр. 232
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военные самолеты уже осваивают аэропорт имени сикорского(жуляны)
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полосу перекрывают ? шоб рошеноджет в Израиль не срыгнул ?)
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Главное, чтобы остатки мозгов из ваших голов не срыгнули...
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Суспильне - это сборище порохоботов. Стыдоба тошно слушать как они очерняют новую власть еще без власти.Ура-патриоты порошенковцы.Особенно старается Бабий.
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стыдоба - это то что вы, стадо тупое, выбрали наркомана.
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та методичка с "торчком" уже устарела, ты бы еще "Зеленскую на Миротворце" тут высрал)))
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Нет не устарела. Вована каждый раз на публике крутит.
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Торчок отказался сдать анализы - это факт.
Где здесь методичка?
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"Новая власть без власти". Это ты мощно задвинул. Запишука я это в цитатник. В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 6767
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Рота дятлів (прищавих кацапчиків у лахті) сумлінно стукає дзьобами, не маючи найменшого уявлення що ми, українці, вже "проходили" і шабаші комуняк, і шабаші совкодрочерів, підкацапників, даунецьких-1 і даунецьких-2. І знаємо де їхні рештки шукати: на полях зрошення у Бортничах, де рясно росте конопля.
Відпочинь, дятле у костюмі альбатроса.
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Суспильне - это сборище порохоботов. Стыдоба тошно слушать как они очерняют новую власть еще без власти.Ура-патриоты порошенковцы.Особенно старается Бабий.
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а шо, все как один должны хвалить Зеленского?
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ваня,давай еще пару раз повтори,куле там.. В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 9066
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Тепер поставлять керівником Суспільного когось з 95-квартала
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комитет по зачистке свободы слова.
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Ха-ха-ха ! Хресну ходу не хотів показувати,бо там був диктатор Порох ?
Будеш тепер показувати і розказувати коли треба,шо треба,і як треба.
В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 7260

(заразом і підлікують трохи).
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