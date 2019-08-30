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 Политика Украины
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Все про:приговор (793) шпионаж (811) Ежов (28)

 Экс-переводчик Гройсмана Ежов признал свою вину в госизмене и вышел на свободу по "закону Савченко"

Голосеевский суд Киева утвердил соглашение о признании виновности между бывшим переводчиком премьер-министра Станиславом Ежовым и прокурором Александром Банником.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 22 августа, передает Цензор.НЕТ.

Соглашение Ежов и прокурор заключили накануне судебного заседания. По соглашению Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления, добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан давать признательные и обличительные показания суду по соучастникам преступления.

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Обвиняемый обязался не менять свои показания, которые им предоставлены в ходе судебного разбирательства, давать в дальнейшем правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20.12.2017 года по 3.07.2019 года включительно суд посчитал по закону Савченко из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, обвиняемый уже полностью отбыл наказание.

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Но до вступления приговора в законную силу он остается под мерой пресечения. После решения Конституционного суда о возможности назначения альтернативных мер обвиняемым в государственной измене Голосеевский суд 3 июля изменил Ежову содержание под стражей на домашний арест. А после вынесения приговора суд решил возможным назначить обвиняемому меру в виде личного обязательства.

По приговору суда отменяется арест имущества Ежова, ему возвращают паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. С обвиняемого взимается около 20 тыс. грн расходов на экспертизы.

По приговору суда, Ежов, находясь в должности заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины и переводчика с иностранного языка во время встреч премьера Гройсмана, не воспринимая государственную власть в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности по мотивам несогласия с евроинтеграционной политикой и облегчения своего выезда на постоянное место жительство в Россию и ускорения получения гражданства РФ, с 16 июня по 20 декабря 2017 года, пересылал на емейл-адрес пользователя "Елена Прекрасная" информацию в сфере обороны, экономик и внешних отношений Украины. Отдельные сведения не подлежали оглашению и стали ему известны во время работы в правительстве. Ежов якобы действовал по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом - представителем Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3145493
 
 
 Топ комментарии
 
Это не только закон савченко, который без неё протолкнули депутаты-выродки, это ещё и криминальный кодекс портнова по которому ни казнокрадов, ни коррупционеров, ни врагов народа и государства посадить невозможно.
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Прикольно, срок дают в аккурат такой половину которого обвиняемый уже отсидел, и уже не в первый раз такая практика у судов.
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Прикольно, срок дают в аккурат такой половину которого обвиняемый уже отсидел, и уже не в первый раз такая практика у судов.
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и савушкиной. она как сидячая знает толк в это деле
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Ну так в данном случае суд только лишь утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым
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Это не только закон савченко, который без неё протолкнули депутаты-выродки, это ещё и криминальный кодекс портнова по которому ни казнокрадов, ни коррупционеров, ни врагов народа и государства посадить невозможно.
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Закон савченко дуже вигідний злочинцям.
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Це так.Бо злочинці за нього 5 років тому проголосували і ніяк за цей час не змогли відмінити.Хто вони,не знаєш?
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С таким ужасно строгим правосудием пятая колонна будет расти , как поганки после дождя .
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Само собою, за державну зраду дають менше ніж за крадіжку курки чи розбитий комусь ніс.
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Освобождение очередного сепара - наша общая победа.
Мы сделали это вместе!
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а ВСУ-шники у которых в карманах после выхода с АТО нашли пару патронов мотают срок...
Зашибись....
Ссученная страна...
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А не надо было им мелочиться . Вот за газель со 120 - ками ничего не дают .
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Вали нафіг з країни іуда,якщо тобі тут не так.Хто ж садив хлопців за патрони,не матіос часом
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Garsia UA - рот свой закрой дешевка...

Что ты ходишь за каждым моим постом..?
Пшел вон...
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почему ты гонишь на всю страну?!.. ты тоже часть этой страны, и я часть этой страны..
сученная власть и чиновник.. так правельнее будет..
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Шрек Баблокат - повторяю - ссученная страна, мудрого и простого нарида..., включая чиновников, презиков, старушек, дедушек, половозрелых самок и самцов...

Людей имеющих достоинство, честь, волю и храбрость не более 15%...., а может и меньше..
Вот эти 15% за скобки....
Слова назад не беру...
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не согласен!.. если ты считаешь эту страну своей, то ты должен принимать в ней и хорошее и плохое, и патриотов (15% - хотя и среди них встречаются люди из сумеречной зоны (сегодня он взорвал кацапский танк и совершил в бою подвиг, а завтра дембельнулся, и по пьяни ограбил ларек на ящик пива)), и большое количество ватной сепарни, заботливо взрощеной российской пропагандой и нашим попустительством..
это вопрос внутренней ответственности.. если ты снимаешь с себя ответственность, то тогда ты говоришь "эта ссученная страна".. а если ты чувствуешь ответственность за страну, то ты скажешь "вот эта хрень (ссученные чиновники) это тоже моя страна, и нужно сделать так, что бы в моей стране ссученых чиновников не стало (эволюционным путем, а не виселецами)
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Браво шрек,для цього труханівського лизоблюда,родіна там де сраці тепло і за кого платять гроші
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Богатирьови теж повернулась за "законом Савченко"? Коли шо не так ВРП відразу викликають до Богдана, як було з Вовком і їх карманним київським апеляційним судом. Випускати й повертати стукачів, вату, кацапів - це політика президента.
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за измену Родины, на свободу - петины "реформы" в полной красе...
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При чём тут Петины реформы? Не Петя разработал гнилой портновский УК. При Пете Портнов боялся сунуться в Украину. Не Петя придумал закон Савченко. Петя подписал указ о его отмене. Если бы этот мудак Ежов начал слать свои письма после 21 июня 2017-го - мотал бы полный срок. А так начал на 5 дней раньше и попал под ретроспективное действие закона. Що маємо, то маємо.

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только у порохоботов, ИХ президент "не подписывает" законы(!), но потом эти же(!) законы(!)(как же они стали законами, без подписи президента?) и "отменяет"(!) указами!!!!!!!!
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Президент Украины ставит подпись под законами, принятыми Верховной Радой, после чего эти законы официально вступают в силу. Закон ВР об отмене действия закона Савченко подписан президентом Порошенко 17 июня 2017 года.
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напиши развернутый комментарий про "вето" президент))))))))))))
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Змінять прізвище та відправлять послом у Естонію.
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Пёс нарехформировал за 5лет,дякуемо.
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О, то ще не всіх московських шпигунів та диверсантів повипускали? Не вистачило 100 днів? А обміняти цього Єжова, скажімо, на ні в чому не винуватого кримського татарина не можна було?
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Я так понимаю, что Зелень наверняка хочет отменить закон Савченко, правильно?
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Закон Савченко уже отменили, насколько я знаю. Ежову повезло, что его посадили до его отмены.
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ПЭдрины суды и реХформы в действии. От сцуки напринимали законов, ни одну тварь посадить невозможно, воруй, убивай, стреляй в детей, насилуй, дави пешеходов, избивай всех, кто не понравился или не так посмотрел, если ты хоть частью жопы касателен к власти - всё сойдёт с рук, ну разве что придётся слегка раскошелиться. Вот Богатырёва, например, свиснула более 100 лимонов, а вышла, заплатив всего лишь 6,круто, игра стоит свечь, выгодная сделка.
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Это Петя разработал портновский УК, предусматривающий всё перечисленное?
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я так понимаю, эта Гадина еще будет долго икаться Украине???
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Да хрен с ним! Вопрос не в нём, а в том, насколько его показания оказались полезны для следствия!
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Толку от его показаний если никто не ответит, если никого не сажают, если всех выпускают? Это всё бла- бла,...
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Светочка, дорогая, в истории разведка - контрразведка - посадка - не главное!
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Надя предложила дурнуватый закон, а Педя принял. Ох молодцы, нечего сказать!
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Закон приняла Верховная Рада, а не Порошенко. Порошенко подписал указ о его отмене.
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Под чью дудку Рада плясала давно не секрет, разве что в моменты, когда вопросы не были принципиальными, типа введения воен.положения на три месяца. Да и принятый закон подписывает президент. Так Педя тут очень причём.
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И под чью дудку плясала Рада, когда отменила закон Савченко, а Порошенко утвердил отмену?

Експерекладач Гройсмана Єжов визнав свою вину в державній зраді і вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 2184
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Странно получается: закон отменён, а человек, которого признали виновным в гос.измене согласно этому закону уже на свободе. Как так? Неделей раньше по этому же закону вышел корректировщик, наводивший грады на Мариуполь. В чём прикол?
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это свинячее судилище, другого нет.
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Почему? Что мешает заменить свинячее зебилячьим?
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Какой на%уй закон Савченко его отменили в 2017 году а сейчас конец 2019 года але...
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Сам закон Савченко отменён Петром Порошенко по представлению Верховной Рады Украины 17 июня 2017 года.
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Все, совершившие правонарушения до 21 июня 2017 года, подпадают под ретроспективное действие закона. Решение Большой палаты Верховного суда Украины от 30 августа 2018 года.
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Так в Україні цікаві закони, якщо на момент арешту ще діяв закон Савченко то, злочинця по ньому звільняють, а якщо на момент арешту ще не було чогось прописано то, його і не застосовують. Коротше, суд може крутити закони як хоче.
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що за тупість ??? Такі закони у всьому світі, новий закон не має зворотньої дії у часі. Просто коли приймали закон і з усіх усюд кричали, що він мати непоправні наслідки всі це ігнорили. І спеціально ще для вас! для застосування закону савченко момент арешту значення не має))) Береться лише момент вчинення злочину !!!!
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Закон савченко діє по відношенню до всіх злочинів вчинених до 20.07.2017 року, тому закони мають писати люди які щось в цьому розуміють. Наслідки закону савченко будуть що зо 10 років відчуватися.
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прикольно...признал вину в измене Родины и просто вышел "по закону Савченко"...оху..дивить
классный закон... ей, все вышедшие должны пятки целовать мыть ))))
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сказать "прикольно" язык не поворачивается.Что имеем- человек совершил гос.измену в условиях войны(!) каковы последствия мы не знаем, но ясно однозначно сделал он это не за "красивые глаза" и не по убеждениям, однозначно получал деньги в итоге- маленький срок и наказание без конфискации
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и долго этот закон еще будет действовать? Посадите в СИЗО грамотного юриста, пусть внесет поправки.
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