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 Политика Украины, Общество
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 Обмен удерживаемыми лицами: Найем опубликовал предварительный список из 28 граждан Украины

По состоянию на утро 30 августа появился предварительный список украинских граждан, которых в рамках обмена удерживаемыми лицами готовят к передаче Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, список в своем Telegram опубликовал бывший нардеп Мустафа Найем.

"Сегодняшнее утро действительно может стать добрым - в Украину могут вернуться 28 украинских политзаключенных и пленных моряков. По сообщению Генерального прокурора Руслана Рябошапки, сама процедура обмена уже завершилась. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с украинцами должен был прибыть в Киев в 5 утра. На данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет. Десятки журналистов и родственники ждут самолета с политзаключенными и пленными в аэропорту "Киев". Там же был замечен секретарь СНБО Александр Данилюк", - написал он.

По словам Найема, сейчас из разных источников удалось составить только приблизительный список освобожденных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух и 24 украинских моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

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"Между тем, все ещё остаются в плену семь моряков. А также Александр Кольченко, Евгений Панов, Роман Сущенко, Станислав Клых. По ним никакой информации нет.

Напомню, что Олег Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014. Николай Карпюк был задержан 17 марта 2014 г. при въезде в Россию. Владимир Балух ФСБ задержала в Крыму в декабре 2016 года. Павел Гриб был похищен 24 августа 2017 года на территории Беларуси. А украинские моряки были взяты в плен в декабре 2018 года и пребывали в российской тюрьму более 9 месяцев", - добавил он.

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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Обмен удерживаемыми лицами: Найем опубликовал предварительный список из 28 граждан Украины 01
Обмен удерживаемыми лицами: Найем опубликовал предварительный список из 28 граждан Украины 02
Обмен удерживаемыми лицами: Найем опубликовал предварительный список из 28 граждан Украины 03

Источник: https://censor.net.ua/n3145492
 
 
 Топ комментарии
 
Осталось только выяснить, что за эту "косточку" отдал им Зеля.
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При пэпке такого не було!
Оказывается, надо было поменять президента, чтоб отпустили наших пленных!
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косточка - ВР України

Nataliya Halas 🇺🇦 🇪🇺‏ @nata_kurt 11 часов назад

Натаскали у Трускавці.
Сергей Москаленко: Уважно дивився засідання верховної ради, замітив , що кнопкодавство замінено на репліку Розумкова прошу підтримати і зепутати голосують одноголосно, а коли каже прошу визначитись то зекукли не голосують.
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Между Украиной и Россией еще не начался обмен удерживаемыми лицами,
но он начнется через некоторое время. Требуется оформить все необходимые
документы. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Кремле.
Также источник назвал не соответствующими действительности сообщения в
ряде Telegram-каналов о начале обмена и о том, что колонна с
украинскими заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево".
В Офисе Зеленского также опровергли информацию о завершении процесса обмена и заявили, что переговоры еще продолжаются.

Ранее утром 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан
Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен пленными начался и что "моряки,
Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой". Главный редактор "Эха Москвы"
Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами
должен приземлиться в Киеве в пять утра.
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оооооо...Наем напомнил о себе. Ну чтоб не забывали.
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Осталось только выяснить, что за эту "косточку" отдал им Зеля.
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косточка - ВР України

Nataliya Halas 🇺🇦 🇪🇺‏ @nata_kurt 11 часов назад

Натаскали у Трускавці.
Сергей Москаленко: Уважно дивився засідання верховної ради, замітив , що кнопкодавство замінено на репліку Розумкова прошу підтримати і зепутати голосують одноголосно, а коли каже прошу визначитись то зекукли не голосують.
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А давай я в Twitter напишу, что пэпка ********, и вставлю здесь. И ты радостно поверишь. И все тоже.
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Ну а где криминал? Ты вспомни ПОРУБИЯ и бегающих по залу(а бы кнопку успеть нажать) 40 человек или как Луцик рассказывал про САВЧЕНКО как она хотела взорвать ВЕРХОВНУ РАДУ!
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Твою попку шоколадную, готовся за тобой выехали)))
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Всё ясно ждут ВАЗелина (главный освободитель) , как только он проснётся и приведёт себя в "порядок", официальной встречи политзаключённых не будет
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При пэпке такого не було!
Оказывается, надо было поменять президента, чтоб отпустили наших пленных!
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Бібісіська, не забула що ти тріпло дамбаське?
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А ты триперная пэдротовая подстилка, сам с лугандона. 82 года.Все уже знают! Жди наряд от Авакова.
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Справа не у президенті, а готовності цього преза здати інтереси держави!.шЕколадний покидьок.котрий повинен сидіти довічно.але і він не відважився так нагло здавати інтереси більшості українського народу!. Читайте,шо вчора "видав" при ставкА до клоуна - вони готові до миру за будь яких обставин,бо там НАШ нарід!. ***!!!!!!!!!! А отут в Україні, не їх нарід,до речи котрий їх і обрав до влади,чи не про цей нарід їм потрібно турбуватись?.
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Трезвые так не аргументируют. Проспишься - перечитай свои рыдания.
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оо ща еще шлюха лещенко вылезет пропиариться
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сейчас у каждой Абизянки возникает "банановый рефлекс", залезть на дерево и громко попиариться на резонансной теме.. при чем, не по делу, и что б обязательно была фраза "из доверенных источников стало известно"..
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Смотрим что лживый коломойский черт будет втюхивать под видом законопроектов зеленского.
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Обмен супервруна коломоцского? Супержец случайно не рассказал чтоукраина теряет или парашка получает за кровь всех убитых украинцев?
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Кацап, тут боярки не наливают! Вали на ..й за паребрик, валянок рязанский, кочет облезлый! Ты сучёнок название моей страны пишешь с маленькой буквы?
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Зрада 88 уровня. При Петре Алексеиче такого не было.
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Це наєм і вкинув фейк, щоб ви свого педро олексійовича похвалили.
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предварительный список...
пока не увидим людей что гадать???
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Кацапи захоплюють заручників, щоб звільняти своїх агентів, які робили, роблять і будуть робити зло та шкоду Україні. І хто в цій грязній грі виграє, як ви думаєте. А да, чим вам думати...... Генетичне сміття.
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А почему командир *Бердянска* Роман Мокряк идет на обмен в первых рядах в то время когда судьба еще семерых парней не ясна? Мокряк должен быть обменян последним! Это тот человек который публично заявлял что будет топить флот кацапов *москитным* флотом Украины но в результате сам позорно сдался этому самому кацапскому флоту без сопротивления вообще.. справедливости ради он должен отвечать за свои слова.
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Опять предварительный список. Никакой точности. Цензор, не устал домыслы публиковать?
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Кацапы опять на..ут всех,моряков я так понимаю они не просто отдадут как обязаны, а обменяют палка с двух концов и выйдут пушистыми,благородными, ес сша сразу похвалят и может вернут в G8,а отпускать сроки подпирают морского трибунала все равно надо
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Что вы все носитесь с этим трибуналом как с поношенной торбой? Расеюшка на .ую вертела этот трибунал! Если они целый полуостров отжали и им за это ничего ощутимого в мире сделать не смогли то что там за этих 24 несчастных человека говорить?
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если вертела то почему она решила меняться сразу после того как был озвучен результат трибунала и нависла угроза запрета на вход расейских судов в международные порты? ты когда ресеюшку лижешь, хоть слюной на пол не капай!
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Это у вас на казламордии люди это говно, бабы ещё нарожают, а в Украине каждый человек ценен
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А какое отношение Наемец имеет к этому делу😁
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Боюсь, обмен этот будет в пользу Расии....
Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
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Вообще то по состоянию на 10:00 вся инфа о состоявшемся уже обмене - это из рубрики ОБС:

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Дай Бог что бы это было так! Даже если стараниями Шмаркли в пользу ********* - все равно.
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Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.
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мустафенку верить - себя не уважать.
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