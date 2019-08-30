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Все про:Дрогобыч (31) обрушение (137) ГСЧС (2243)

 Обрушение подъезда в Дрогобыче: работы по разбору завала строительных конструкций завершены, - ГСЧС

29 августа в 18:00 в г. Дрогобыч Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завала строительных конструкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В общем, в ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей.

Обнаружены тела 8 человек, смерть которых наступила сразу во время завала, из которых:

28 августа 2019: женщины (1975 г.р.) - 5:20; мужчины (1962 г.р.) - 8:25;

29 августа 2019: мужчины (1977 г.р.) - 00:20; женщины (1940 г.р.) - 2:50; женщины (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщины (1939 г.р.) - 4:50; женщины (1998 г.р.) - 6:00.

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Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

Источник: https://censor.net.ua/n3145488
 
 
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Ещё там и котик оказался среди спасённых, если верить вчерашнему фото
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Мальчика, сумевшего дозвониться из-под завала, достали?
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клован же сказал, шо все под контролем и 2 торой зуб дал...
кстати - знаю хороше дантиста.
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На нари всіх причетних, винесли несучі стіни на першому поверсі, а влада дала дозвіл.
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А кто проверял в этом подъезде перепланировку в квартирах? Может там стены все вынесли
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