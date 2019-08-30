 Обрушение подъезда в Дрогобыче: работы по разбору завала строительных конструкций завершены, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В общем, в ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей.

Обнаружены тела 8 человек, смерть которых наступила сразу во время завала, из которых:

28 августа 2019: женщины (1975 г.р.) - 5:20; мужчины (1962 г.р.) - 8:25;

29 августа 2019: мужчины (1977 г.р.) - 00:20; женщины (1940 г.р.) - 2:50; женщины (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщины (1939 г.р.) - 4:50; женщины (1998 г.р.) - 6:00.

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Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".