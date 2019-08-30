 Зеленский назначил Рябошапку Генпрокурором

Об этом сообщает сайт главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента Украины.

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