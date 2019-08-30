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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9314) Зеленский (2604) назначение (1466) Рябошапка Руслан (78)

 Зеленский назначил Рябошапку Генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

Об этом сообщает сайт главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором

Источник: https://censor.net.ua/n3145484
 
 
 Топ комментарии
 
Перед Петрухой-соевым реально замаячили ворота лукьяновки. Зеленський призначив Рябошапку Генпрокурором - Цензор.НЕТ 5520
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3 сентября снятие неприкосновенности, Петя напрягся.
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ПЕСдабол иди проспись ,ваше время ушло. Зеленський призначив Рябошапку Генпрокурором - Цензор.НЕТ 4577
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Озимі сіють. Мабудь це будуть купюри.
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3 сентября снятие неприкосновенности, Петя напрягся.
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а чего ему то, закон от него вышел без дополнений, нет заслуги Зекоманды никакой, а вот вы должны быть в напряжении всегда и 24 часа, ведь принимаются законы без тела закона, его названия и предназначения. Если троллите, то хоть читайте от Слуги данные, а то точно как Голос сказал=актеры и режиссеры,
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Неужели ты на столько глуп, что веришь в снятие неприкосновенности???
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Любишь ты Саша Порохову жопу лизать...Порох как шиковал так и будет шиковать,а ты как был грязным холопом так им и останешься
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Это ты в Рябошапки уже спрашиваешь? Или у Луценко надо бы спросить?)
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Тепер він генпрокурор, у нього і питаю.
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Я не уверен, что он Цензор читает. Пишите лучше официальный запрос.
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А где ты был прошлых пять лет? В Ольгино? Чего же не спрашивал почему не садили беркут, убивали волонтеров, журналистов и т. д? Или в прошлые пять лет не надо было никого садить? На данный момент Рябошапка только поставил подпись, спрашивать с него можно будет через месяцы и то не факт.... Дела вела прошля прокуратура и заметала за собой следы также она... Остались ли улики или все уже зачищенно уже никто не узнает.
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Дурнику, Рябошапка еще до Генпрокуратуры не дошел, а ты уже спрашиваешь!
А ему еще надо дела принять, вникнуть и т.д.
Чего ты, недолугий, не спрашивал у Луценко? Молчал, как "шоколад" в рот набрал
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А шо це ти вирішив написати даунєцкому?
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А это важно ? Если она выбрала себе профессией: засовывать селёдку за шиворот другим людям, то закономерно закончила получив кислотой. Понятно, что это чья-то имущественная разборка, скорее всего с наркотраффиком.
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На "посадках" долго не удержаться. Истерия вокруг Пороха поддерживалась пять лет; но Порох уже давно не президент, а покращення так и нет: война продолжается, цены растут.
Бараны, голосовавшие за блазеня, ненароком роптать начнут.
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Всё правильно! Верить можно только пэце и его напецюрникам.
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В методичках указано "птушник" - значит подневольные будут писать "птушник". Та же история с "наркоманом" Зеленским и еще много таких.
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+1
Пецяботы ахинею как 2 пальца нести будут - только плати
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Для особо одаренных поясняю
Шараж-монтаж под названием институт сала существовал несколько лет и имел 4 уровень аккредитации, что соответствует техникуму механизации сельского хозяйства
Затем министерство решило, что он не тянет даже на это и ликвидировало его нах
Дипломы этой шаражки не признаются не то, что за границей, но и в Украине.
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То капець, соломонів університет... Одних, з МАУП, позбулись, тепер соломони їм на зміну прийшли. Пілять, зЕбіли, і кого ж ви там понавибирали?
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Бот, птушнику в твоём лице пеця за ложь платит
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Перед Петрухой-соевым реально замаячили ворота лукьяновки.
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Ну разве что во влажных мечтах зебобиков....
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ПЕСдабол иди проспись ,ваше время ушло. Зеленський призначив Рябошапку Генпрокурором - Цензор.НЕТ 4577
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В психушке пациентов тоже большинство, задумайтесь.
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ТоваришЧ зебобик.... вот список что нарушил твой божок за 100 дней своего презЕденства....
https://ze.live/..

С указанием даты...статьи закона...и так далее...
А теперь попытайся тоже самое написать о Порошенко....вы паять лет тужились....
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знатно у вас порохроботов отхожее место полыхает адским пламенем.
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Тобто останнє порушення Зеленським закону полягає у тому, що якась дівчина на майдані гімн співала у стилі реп?

Й...ний в рот при вашому 'головнокомандуючому' іловайський і дебальцівські котли відбулись... Прокурор кум без освіти... Про рошени в ліпєцку що до 2017 року платили в бюджет параші податки... То нічо нє?
А якась баба що реп читає то зрада???

Д...би шоколадні...
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А ты кацап думаешь твоё время пришло?
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гастарбайтер амстердамский, разве Харьков это кацапия?
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Да и времена зебобика не вечные...пять лет это максимум... а может быть и меньше...
И в случае если Порошенко посадят по надуманным обвинениям....по просьбам трудящихся так сказать...то и у самого зебобика тоже появится шанс потом сесть...
Так что увы и ах....влажные мечты зебобков...это влажные мечты зебобиков...причем во все времена....
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1. Ты реально больной.
2. Наивный.
3. По заданию Зе-обкома строчишь куету всякую.

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Белочкин ты где?Вероятно дрыстанул в неизвестном направлении...
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пэтрухиных ярему, шокина и юГика никто уже не сможет переплюнуть в "качестве".
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А что может Зеклоун назначать, если он вечно под кайфом.
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Обмен суперлживого коломойского? Это что ***** такое. С потерей всех укр интересов. Макрон и меркель кидают украину через член с принятием парашки во все институты?


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Смотрим в оба что слуги коломойского принимают для коломойского с какими дырами под видом чего
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Новый прокурор новые посадки, старые плокулолы больше о мальдивах думали
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80% выбирает ублюдков. Пока 80% сидят на диване! 20% скидывают с власти этих ублюдков. Шанс выбрать нормальных!
80 % выбирают ублюдков. 20% снова активизируются, Майдан, скинули новых ублюдков. Теперь давайте голосовать!
80 % снова голосуют за ублюдков!Когда это у нас кончится!?
(С)
@UaArtem
🤔
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Француза в Генпрокуроры...Зебилы ликуют
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Тест для нового Генпрокурора: за сколько дней/недель/месяцев/лет он прикроет все казино/игровые автоматы, которые прокуроры крышуют???
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