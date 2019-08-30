 Зеленский назначил Рябошапку Генпрокурором

Об этом сообщает сайт главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента Украины.
Об этом сообщает сайт главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента Украины.
А ему еще надо дела принять, вникнуть и т.д.
Чего ты, недолугий, не спрашивал у Луценко? Молчал, как "шоколад" в рот набрал
Бараны, голосовавшие за блазеня, ненароком роптать начнут.
Пецяботы ахинею как 2 пальца нести будут - только плати
Шараж-монтаж под названием институт сала существовал несколько лет и имел 4 уровень аккредитации, что соответствует техникуму механизации сельского хозяйства
Затем министерство решило, что он не тянет даже на это и ликвидировало его нах
Дипломы этой шаражки не признаются не то, что за границей, но и в Украине.
https://ze.live/..
С указанием даты...статьи закона...и так далее...
А теперь попытайся тоже самое написать о Порошенко....вы паять лет тужились....
Й...ний в рот при вашому 'головнокомандуючому' іловайський і дебальцівські котли відбулись... Прокурор кум без освіти... Про рошени в ліпєцку що до 2017 року платили в бюджет параші податки... То нічо нє?
А якась баба що реп читає то зрада???
Д...би шоколадні...
И в случае если Порошенко посадят по надуманным обвинениям....по просьбам трудящихся так сказать...то и у самого зебобика тоже появится шанс потом сесть...
Так что увы и ах....влажные мечты зебобков...это влажные мечты зебобиков...причем во все времена....
2. Наивный.
3. По заданию Зе-обкома строчишь куету всякую.
80 % выбирают ублюдков. 20% снова активизируются, Майдан, скинули новых ублюдков. Теперь давайте голосовать!
80 % снова голосуют за ублюдков!Когда это у нас кончится!?
(С)
@UaArtem
🤔