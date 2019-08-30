 Разумков поручил профильному комитету Рады подготовить к рассмотрению конституционные законопроекты Зеленского

"Поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы, а именно, внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы регистрационный номер 1017", - заявил Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Профильному комитету также поручено подготовить законопроекты относительно изменений в ст. 81 Конституции о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027); в ст. 85 Основного закона о консультативно-совещательных органах парламента (№ 1028); в ст.85 и 101 Конституции о полномочиях Рады (№1016); в ст.93 Основного закона относительно законодательных инициатив народа (№1015); в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (№1014);о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии (№1013).
Капитан Содом
@captain_sodom
·10 ч
Господи, какой кайф, корреспондентка Радіо Свобода ходит по кулуарам и спрашивает депутатов от Слуги Народа, как зовут премьер-министра, за которого они проголосовали. А те не могут ответить.
аж не верится, что все это сумасшествие может происходить наяву...
Это чувство сюрреализма с самого избрания тупой марионетки Клоуна президентом Украины во время войны...
Блин...
Зеленский это мебель,с которым западло даже ватному трампу ручкаться
Если каждый блазень будет перекраивать Конституцию под свои хотелки, от государства ничего не останется.
И уж тем более не он превратил Украину в нищее государство.
А порошенківська Рада Парубія і підніжок геращенок брехала, що в них теж невистачає повноважень.
Nataliya Halas 🇺🇦 🇪🇺 @nata_kurt
Натаскали у Трускавці.
Сергей Москаленко: Уважно дивився засідання верховної ради, замітив, що кнопкодавство замінено на репліку Розумкова прошу підтримати і зепутати голосують одноголосно, а коли каже прошу визначитись то зекукли не голосують.
Млять!
А как же всякие там компетентные комиссии?
Неужели побоку???
так смачно в парламентаризм ще не сморкались