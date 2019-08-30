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 Политика Украины
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 Разумков поручил профильному комитету Рады подготовить к рассмотрению конституционные законопроекты Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

"Поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы, а именно, внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы регистрационный номер 1017", - заявил Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Профильному комитету также поручено подготовить законопроекты относительно изменений в ст. 81 Конституции о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027); в ст. 85 Основного закона о консультативно-совещательных органах парламента (№ 1028); в ст.85 и 101 Конституции о полномочиях Рады (№1016); в ст.93 Основного закона относительно законодательных инициатив народа (№1015); в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (№1014);о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии (№1013).

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Источник: https://censor.net.ua/n3145483
 
 
 Топ комментарии
 
Какого зеленского? Это законопроекты суперлживого коломойского для разворовывания украины под ноль с распродажей земель с лохами.

Зеленский это мебель,с которым западло даже ватному трампу ручкаться
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Хватит брехню писать. У Зеленского мозгов ноль, это попка-дурак для телевизора.
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Есть такое дело. Я вообще считаю, если ликвидировать депутатскую неприкосновенность, предусмотреть импичмент президента и сократить количество депутатов до 300 - то нападут Коломойский с путеным и отберут у тебя всю землю.
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Капитан Содом

@captain_sodom

·10 ч

Господи, какой кайф, корреспондентка Радіо Свобода ходит по кулуарам и спрашивает депутатов от Слуги Народа, как зовут премьер-министра, за которого они проголосовали. А те не могут ответить.
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блин.... - как во сне...
аж не верится, что все это сумасшествие может происходить наяву...
Это чувство сюрреализма с самого избрания тупой марионетки Клоуна президентом Украины во время войны...
Блин...
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у мене таке саме відчуття...наразі за кермом має бути Манергейм, а не Чаплін. Вата люто радіє (дивлюсь по запорізькій ваті)
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я подумал что это сюжет расказа Рыбникова
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Какого зеленского? Это законопроекты суперлживого коломойского для разворовывания украины под ноль с распродажей земель с лохами.

Зеленский это мебель,с которым западло даже ватному трампу ручкаться
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Есть такое дело. Я вообще считаю, если ликвидировать депутатскую неприкосновенность, предусмотреть импичмент президента и сократить количество депутатов до 300 - то нападут Коломойский с путеным и отберут у тебя всю землю.
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Саакашвили с Курченком присоединятся ...)
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Цапи починають від одної згадки про Зеленського ссятись в штані
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Даже если шлёмы решатся распродать украинскую землю, то земля с Украины ни куда не денется, а значит после Третьего Майдана всё вернётся назад государству без компенсаций, а расхитители украинской земли будут повешены на Майдане как враги народа Украины. Всё ж просто.
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Развитые страны прикасаются к Конституции лишь в абсолютно исключительных случаях, и стараются обойтись абсолютно минимальными поправками.
Если каждый блазень будет перекраивать Конституцию под свои хотелки, от государства ничего не останется.
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ключевое слово развитые страны.."Конституция" Кучмы создала класс феодалов Ахметовых-Порошенков, судейского беспредела,превратив Украину в самую нищую страну Европы..
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Порошенко не феодал. У него нет никакой территориальной империи.
И уж тем более не он превратил Украину в нищее государство.
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Хватит брехню писать. У Зеленского мозгов ноль, это попка-дурак для телевизора.
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Депутатам дали рассмотреть конституционные законопроекты Зеленского. Издалека.
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А еще чтоб эти изменения утверждали на референдумах.- Через год их действия народовладдя может отменить или исправить.Записать в переходных положеннях закона.
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Поверхнево - дуже дотепні і своєчасні зміни в Конституцію. Відповідальність кожного сегменту влади має бути чітко окреслена, а не розмита. Ця розмитість дозволяла Порошенку ссяти в очі європейцям, що президент не може швидко подолати корупцію, бо не впливає ні на НАБУ, ні на САП, ні на ДБР, ні на суди...
А порошенківська Рада Парубія і підніжок геращенок брехала, що в них теж невистачає повноважень.
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Не успели стать депутатами а уже лапы свои в конституцию запустили.
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"Вот так свобода и умирает, под гром аплодисментов"
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Ти там меньше шльопай долонями, бо Бацька нашльопає дупу
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новості парламєнтскова біхєвіарізьма

Nataliya Halas 🇺🇦 🇪🇺‏ @nata_kurt

Натаскали у Трускавці.
Сергей Москаленко: Уважно дивився засідання верховної ради, замітив, що кнопкодавство замінено на репліку Розумкова прошу підтримати і зепутати голосують одноголосно, а коли каже прошу визначитись то зекукли не голосують.
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Ср.чка реальна. З чого б це? Невже дія гіпнозу минає? Потрібно поспішать, поки зебеньки до тями не прийшли? Чи дізнаємось про міжнародні домовленності новообраних і всі зЕчаровані прозріють?
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" в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований"
Млять!
А как же всякие там компетентные комиссии?
Неужели побоку???
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Я так понял соя сегодня уже против отмены мажоритарки воет ??? Шо там доллар брехуны убогие 150 ? или еще 100 таки держит ?
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Фактически эти изменения в Конституцию утверждают на практике президентскую форму правления в Украине и означают по сути конституционный переворот. То,что не посмел сделать Порошенко в самое тяжелое время для страны, легко сделал Клоун сейчас. Налицо утверждение законодательных основ новой узурпации власти в Украине.
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