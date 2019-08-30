 "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается": в ОП назвали фейком информацию о завершении обмена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что уже не первый раз происходит информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники".

"Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис Президента сообщит об этом по официальным каналам", - добавили в ОП.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.