 "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается": в ОП назвали фейком информацию о завершении обмена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.
"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что уже не первый раз происходит информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники".
"Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис Президента сообщит об этом по официальным каналам", - добавили в ОП.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Пока из Москвы в Киев ничего не летит
Сама - как ее там - измаилова из Рады обещала, что уже прилетели.
В следующий раз, надо полагать, сообщениям уборщицы из Рады будем верить, та точно не соврет и даст самую достовеную информацию.
P.S. На месте родственников я бы слуг народа в Раде просто придушила.
Без шуток, за такое - просто придушила.
Верите?
Как это показательно...
И да - ПОВТОРЮ!
Даже если завтра обменяют (что очень сомнительно), сегодняшний фэйк не перестанет быть фэйком.
Как и ты, зе-бил, как был тупым лохом, так и останешься тупым лохом и завтра, несмотря ни на что.
В Службе безопасности Украины опровергли информацию о начале обмена заключенными с Россией
Ранее сегодня появились многочисленные сообщения о том, что процесс почти завершен и в ближайшее время Олег Сенцов и другие вернутся домой.
Официальные лица не подтверждают состоявшийся обмен заключенными, переговоры по этому поводу продолжаются. Самолет с заключенными пока не вылетел из Москвы в Киев, рассказала «Эху» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В офисе президента Украины также отметили, что сведения о завершении обмена не соответствуют действительности. Между тем, информированный источник «Интерфакса» в Москве рассказал, что причиной задержки обмена стало оформление необходимых документов.
Ранее целый ряд источников сообщили о скором завершении процесса, а также о том, что самолет с украинскими заключенными, включая Олега Сенцова, в ближайшее время приземлится в Киеве. Однако россияне, которые находятся в заключении на Украине и готовятся к обмену, пока остаются в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал адвокат некоторых из них Валентин Рыбин. Он подчеркнул, что о планах их отправки в Россию не сообщается.
Между тем, в аэропорту «Киев» ранним утром собрались десятки журналистов, которые ждут прибытия украинских заключенных.
І від мене тобі, імпотенту, стрілочка.
Більше нічого не пояснюю: зебіли інформацію сприймати не здатні.
На их месте я бы "слуг народа" побила, наверное. Сильно побила.
Чтобы памятка осталась.
Какие сволочи, прости Господи.
А в этой теме 20% думающих украинцев будут опускать 70% лохов, за их лоховский туризм.
Но, вам же не привыкать, давно привыкли.
Ісламова Анна Вікторівна
Раніше - Бучанська міська рада 7
Блок Петра Порошенка "Солідарність"
https://www.chesno.org/politician/116792/
Это эпик фэйл.