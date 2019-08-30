EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  7805  146
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1277) моряки (883) политзаключенные (1290) Офис Президента (77)

 "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается": в ОП назвали фейком информацию о завершении обмена

В Офисе Президента сообщили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что уже не первый раз происходит информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники".

"Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис Президента сообщит об этом по официальным каналам", - добавили в ОП.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается: в ОП назвали фейком информацию о завершении обмена 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145482
 
   
 Топ комментарии
 
Процесс "освобождения" уже продолжается несколько лет. А масла в его психоз подлил Рябошапка, с заявлением: не всё, прилетели.
Думаю Зелю опять развели он всё сделал по инструкции с Кремля: позвонил и извинился, освободил сепаров из под судов, замолк об стране-агресоре, отказался от американской военной помощи И ВСЁ РАВНО КИНУЛИ. Теперь клянчит ну сделайте хоть что нибудь , хоть кого-то отдайте или хоть пообещайте
 показать весь комментарий
 
Незабаром стогнати почнуть.
Пригадую Андрій Полтава сказав перед виборами : насолоджуйтесь останнім місяцем спокійного та ситого життя.
 показать весь комментарий
 
Давай по порядку все злодияния Порошенко, и кстати, вчера зеленський в раде нанюханый был не хуже добкина младшего, так и тут Порошенко виновен?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ппц, обдурили сми общественность и никуда не подули
 показать весь комментарий
 
Наконец-то Украина получила настоящего Гетьмана, а не мародёра, пасечника или, например, гопника. За неделю работы, новый парламент, с президентской фракцией, сделает больше, чем все предыдущие за 28 лет! Останется, правда, самое главное - посадить мародёра, но, уверен, справятся! Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
І обов'язково саджайте за Роттердам+, у тому числі і зебілов.
 показать весь комментарий
 
 
Хлорпромазин внутривенно. Судороги купировать физической фиксацией.
 показать весь комментарий
 
Да не может быть.
Сама - как ее там - измаилова из Рады обещала, что уже прилетели.
В следующий раз, надо полагать, сообщениям уборщицы из Рады будем верить, та точно не соврет и даст самую достовеную информацию.

P.S. На месте родственников я бы слуг народа в Раде просто придушила.
Без шуток, за такое - просто придушила.
 показать весь комментарий
 
 
Не удивлюсь, если эти клоуны первыми отдали русне всех пленных, а в ответ им показали средний палец. Профессионалы куле .
 показать весь комментарий
 
 
Как заявляет российская сторона, задержка именно в Киеве. Из Киева самолет с российскими пленными может вылететь не раньше 9.00. Украинские пленные ждут вылета в аэропорту еще с ночи.
 показать весь комментарий
 
 
Когда шулеры с обеих сторон, очень трудно кому-то верить.
 показать весь комментарий
 
 
Российская сторона заявляет, что в Донбассе ихтамнет.
Верите?
 показать весь комментарий
 
 
А зебобіки тут вже на гівно зійшли доводячи який гарний їхній бох і запльовуючи всім очі.
 показать весь комментарий
 
 
В тебе хоч ті очі є,тільки рот і опа,які виглядають кістку от петра
 показать весь комментарий
 
 
Ага, але , спостерігаю, тут же перейшли плавно на тему , що коли щось не так, то винні поро хоботи
 показать весь комментарий
 
 
Новоназначенная Рада и Правительство начали свою деятельность с АГРОменного ФЭЙКА!
Как это показательно...
 показать весь комментарий
 
 
Це називається - мильна бульбашка.
 показать весь комментарий
 
 
Не "висєр", а констатация ФАКТА!
И да - ПОВТОРЮ!
Даже если завтра обменяют (что очень сомнительно), сегодняшний фэйк не перестанет быть фэйком.
Как и ты, зе-бил, как был тупым лохом, так и останешься тупым лохом и завтра, несмотря ни на что.
 показать весь комментарий
 
 
https://echo.msk.ru/news/2492077-echo.html

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о начале обмена заключенными с Россией

Ранее сегодня появились многочисленные сообщения о том, что процесс почти завершен и в ближайшее время Олег Сенцов и другие вернутся домой.
Официальные лица не подтверждают состоявшийся обмен заключенными, переговоры по этому поводу продолжаются. Самолет с заключенными пока не вылетел из Москвы в Киев, рассказала «Эху» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В офисе президента Украины также отметили, что сведения о завершении обмена не соответствуют действительности. Между тем, информированный источник «Интерфакса» в Москве рассказал, что причиной задержки обмена стало оформление необходимых документов.
Ранее целый ряд источников сообщили о скором завершении процесса, а также о том, что самолет с украинскими заключенными, включая Олега Сенцова, в ближайшее время приземлится в Киеве. Однако россияне, которые находятся в заключении на Украине и готовятся к обмену, пока остаются в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал адвокат некоторых из них Валентин Рыбин. Он подчеркнул, что о планах их отправки в Россию не сообщается.
Между тем, в аэропорту «Киев» ранним утром собрались десятки журналистов, которые ждут прибытия украинских заключенных.
 показать весь комментарий
 
 
Навіть з Канади порохоботи прибігли процес обміну спаплюжити,а скоріш за все з рашки під проксі.Вгамуйся клімаксна і на цю тему не лізь
 показать весь комментарий
 
 
"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну - Цензор.НЕТ 6974

І від мене тобі, імпотенту, стрілочка.

Більше нічого не пояснюю: зебіли інформацію сприймати не здатні.
 показать весь комментарий
 
 
Почему зебилы всех ну просто всех , кто не конченный ДЕБИЛ или ЗЕДЕБИЛ называет порохоботами , а люмпин ?
 показать весь комментарий
 
 
порохоботи доцілувалися в десна з ольгінськими тролями, що тепер читають українські новини на кацапських сторінках, та ще й цитують. Ехомакцви - великий авторитет, авжеж "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну - Цензор.НЕТ 462 "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну - Цензор.НЕТ 462
 показать весь комментарий
 
 
Мне родственников жалко очень.
На их месте я бы "слуг народа" побила, наверное. Сильно побила.
Чтобы памятка осталась.
Какие сволочи, прости Господи.
 показать весь комментарий
 
 
В этой теме у соевых ботов будут рваться пуканы ! )
 показать весь комментарий
 
 
"соевые боты" вымерли ещё в апреле.
А в этой теме 20% думающих украинцев будут опускать 70% лохов, за их лоховский туризм.
Но, вам же не привыкать, давно привыкли.
 показать весь комментарий
 
 
не заметно как-то, шо вы вымерли. И насчет 20% "думающих" - это ты сильно загнул. За вашу партию панамских патриотов (ПЕС) проголосовали всего 8%
 показать весь комментарий
 
 
Невже це чергова "відставка Богдана"?
 показать весь комментарий
 
 
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Якщо відбувається такий злив, то перше що потрібно зробити то це негайно вигнати з роботи з прізвищем Ісламова, а СБУ ретельно допитати це падло.
 показать весь комментарий
 
 
Оця?
Ісламова Анна Вікторівна

Раніше - Бучанська міська рада 7
Блок Петра Порошенка "Солідарність"

https://www.chesno.org/politician/116792/
 показать весь комментарий
 
Зелохи, почему осужденные бандиты и сепары стали просто удерживаемыми лицами?
 показать весь комментарий
 
 
Сто пудов - хубло начал руки выкручивать.
 показать весь комментарий
 
ага, и поэтому выпустил мокряков ? Соевые вообще с логикой не дружат
 показать весь комментарий
 
Зелебоб, моряков точно отпустили? Оф. подтверждение есть?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто як нема? Не випустили і не випустять, а зєєєля - лох сєпарів відпустив.
 показать весь комментарий
 
 
уася, ты ответить нормально можешь? Моряков на данный момент выпустили? Или ты осёл и пустобрёх?
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх