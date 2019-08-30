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 Политика Украины
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Все про:моряки (883) обмен (724) СНБО (3259) политзаключенные (1290) Данилюк Александр (390)

 Данилюк об обмене удерживаемыми лицами: Будем комментировать, когда это произойдет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией, однако добавил, что это будут комментировать, только когда все закончится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське",  об эом он сообщил в аэропорту "Борисполь", где собрались журналисты в ожидании обмена.

На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос".

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальной встречи освобожденных украинцев в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу, - Крым.Реалии

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145480
 
 
 Топ комментарии
 
Чому москалі вже повідомили це, а наші невідомо що городять ?
Про "професіоналізм" зе-команди і нового зе-генпрокурора навіть говорити не хочеться.
Як базарні баби. Для чого людей колотите, зебіли ?
https://echo.msk.ru/news/2492043-echo.html

Обмен заключёнными между Россией и Украиной пока не начался, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник в Москве. В свою очередь, в СБУ говорят, что процесс переговоров продолжается. Обмен может начаться в ближайшее время.
О том, что этот процесс уже начался, сообщил, в частности, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он написал в Фейсбуке, что в Киев возвращаются, в частности, Олег Сенцов и украинские моряки.https://echo.msk.ru/news/2492057-echo.html

Офис президента Украины: Информация о завершении обмена между Россией и Украиной не соответствует действительности
Информация о завершении обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной не соответствует действительности, сообщил только что офис президента Украины. Ранее в СБУ сказали, что переговоры продолжаются.
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" Information on completion of prisoner swap between Ukraine and Russia is not correct, process ongoing - Ukraine president's office". (Інформація про завершення обміну полоненими між Україною та Росією не є коректною, процес триває - офіс президента України) - Reuters
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в 5 утра обещлся самолет. опять кацапня тогруется...
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Чому москалі вже повідомили це, а наші невідомо що городять ?
Про "професіоналізм" зе-команди і нового зе-генпрокурора навіть говорити не хочеться.
Як базарні баби. Для чого людей колотите, зебіли ?
https://echo.msk.ru/news/2492043-echo.html

Обмен заключёнными между Россией и Украиной пока не начался, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник в Москве. В свою очередь, в СБУ говорят, что процесс переговоров продолжается. Обмен может начаться в ближайшее время.
О том, что этот процесс уже начался, сообщил, в частности, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он написал в Фейсбуке, что в Киев возвращаются, в частности, Олег Сенцов и украинские моряки.https://echo.msk.ru/news/2492057-echo.html

Офис президента Украины: Информация о завершении обмена между Россией и Украиной не соответствует действительности
Информация о завершении обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной не соответствует действительности, сообщил только что офис президента Украины. Ранее в СБУ сказали, что переговоры продолжаются.
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От же ж холєра! Один на газ давить, другий на тормоз. Тисячу разів вже повторювала (не моє): кажіть "гоп!" як перескочите.
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Фигня какая то! Что, нельзя позвонить и узнать у Путина?
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