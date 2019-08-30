 Данилюк об обмене удерживаемыми лицами: Будем комментировать, когда это произойдет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об эом он сообщил в аэропорту "Борисполь", где собрались журналисты в ожидании обмена.
На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос".
На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Про "професіоналізм" зе-команди і нового зе-генпрокурора навіть говорити не хочеться.
Як базарні баби. Для чого людей колотите, зебіли ?
https://echo.msk.ru/news/2492043-echo.html
Обмен заключёнными между Россией и Украиной пока не начался, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник в Москве. В свою очередь, в СБУ говорят, что процесс переговоров продолжается. Обмен может начаться в ближайшее время.
О том, что этот процесс уже начался, сообщил, в частности, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он написал в Фейсбуке, что в Киев возвращаются, в частности, Олег Сенцов и украинские моряки.https://echo.msk.ru/news/2492057-echo.html
Офис президента Украины: Информация о завершении обмена между Россией и Украиной не соответствует действительности
Информация о завершении обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной не соответствует действительности, сообщил только что офис президента Украины. Ранее в СБУ сказали, что переговоры продолжаются.