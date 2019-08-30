 Официальной встречи освобожденных украинцев в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу, - Крым.Реалии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция.

О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили родные моряков.

Других подтверждений этой информации нет. Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по обмену заложников продолжаются. Держим кулаки! - Гитлянская

Ранее при передаче украинских политузников они проходили обследование и лечение в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.