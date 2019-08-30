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 Политика Украины, Общество
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 Официальной встречи освобожденных украинцев в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу, - Крым.Реалии

Официальной встречи украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция.

О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили родные моряков.

Других подтверждений этой информации нет. Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет.

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Ранее при передаче украинских политузников они проходили обследование и лечение в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145478
 
   
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А чому це ?
Щоб не показати бранців ?
Як їх кремліни мордували ?
Вже приховуємо злочин расєйкі ?
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Поперше , це злочин колоборанта Порошенко Официальной встречи освобожденных украинцев в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 5727
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Надо было как с Гадей?
Широкую помпу а потом пшик?
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от теперь уже можна с грустным утверждением сказать - ****** стране...
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Ну это же не Петя, тот бы прям у трапа встречал, селфи, обнимашки и прочее.))
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Ну что же, если обмен действительно состоялся то это хорошая новость. Но, тут возникает вопрос... А какие условия ***** поставил Зеленскому? Вот не верится что путин так переживает за россиян которые были у нас под арестом и согласился на обмен без условий.
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З якого це дива ***** стало таким добрим до зебєні? Совпадєніє? Воно нічого так просто не робить.
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