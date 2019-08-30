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 Происшествия, За рубежом
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 Ураган Дориан приближается к Флориде: посольство просит находящихся в этом регионе украинцев не покидать укрытий

К южному побережью США и стран Карибского бассейна приближается ураган Дориан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"Вниманию граждан Украины в США! ️ Рекомендации в связи с приближением к южному побережью США и стран Карибского бассейна урагана Дориан.

По сообщению американской местной власти, 1-3 сентября ураган Дориан пройдет по территории штата Флорида.

Рекомендуем гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в регион. Тех граждан, которые находятся в этом регионе, просим проявлять повышенную осмотрительность, без лишней надобности не покидать укрытий. Во время пребывания в районах, пораженных ураганом, необходимо внимательно следить за сообщениями местных органов власти о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта", - сказано в сообщении.

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В посольстве отметили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, рекомендуем гражданам Украины обращаться в дипломатические учреждения:
- на "горячую линию" Посольства Украины в США по телефону: + 1-202-322 2616, адрес электронной почты: emb_us@mfa.gov.ua;
- на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Как ранее сообщила пресс-служба посольства России в США в связи с надвигающимся ураганом "Дориан" в штате Флорида введен режим чрезвычайного положения.

"Власти штата ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан". Жителям рекомендовано иметь недельный запас продуктов и воды. Население восточного побережья призвали внимательно следить за новостями - направление шторма не определено", - говорится в сообщении.

Ураган Дориан приближается к Флориде: посольство просит находящихся в этом регионе украинцев не покидать укрытий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145475
 
 
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Зазвичай урагани іменують жіночими іменами. А тут? Невже настільки сильний, або навпаки?!
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