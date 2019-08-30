EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1752  25
Материалы по теме:
Все про:ВР (23458) неприкосновенность (914) Арахамия (25)

 Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября, - Арахамия

Верховная Рада Украины проголосует за закон о снятии депутатской неприкосновенности 3 сентября, то есть, на следующей сессии.

Об этом заявил лидер фракции политической партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Народный депутат уверен, что в Раде найдется 300 голосов, чтобы создать конституционное большинство и принять закон. По его мнению, такой быстрой работы по снятию неприкосновенности явно никто не ожидал, особенно "Европейская солидарность".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко. ВИДЕО

"Что касается "Европейской солидарности", я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция – это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", – отметил Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3145473
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Быстро у них все, БПП и НФ 5 лет только вякали постоянно об этом.
 показать весь комментарий
 
 
Петька так бежал вчера за корочкой депутатской,а тут такой облом)))Теперь прокуратура ,станет его вторым домом.Да и пледик надо заготовить)))
 показать весь комментарий
 
 
и бесповоротно?, а то у нас есть огого какие суды..., тот же окружной административный, он многое может....
 показать весь комментарий
 
 
Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября

Поросенко это не понравится . Следите за тем , як шобла из ПЕСа голосовать будет .
 показать весь комментарий
 
 
Так а чего следить? Уже было все видно, они много против голосовали на "всенощном" заседании. И следить нечего, разве что только за тем, чтобы они до 3 - го сентября за границу не съ.бались))
 показать весь комментарий
 
 
депутат без неприкосновенности - марионетка исполнительной власти. на неправильное голосование его тут же берут за жабры. вовсем мире у депутатов есть неприкосновенность.
 показать весь комментарий
 
 
Не ври, например в США, парламентская неприкосновенность не действует в случае преступления или акта коррупции.
 показать весь комментарий
 
да, стандартная отмазка мародьоров и барыг
 показать весь комментарий
 
А законопроект к тому времени опубликуют...?? Или зеленое стадо так и будет голосовать в темную???
 показать весь комментарий
 
 
А тебе шо за дело ? Твой номер 8% . Ферштейн ? аха ...
 показать весь комментарий
 
 
А тебе зебобику я вижу все одно что там написано да..?? Ты на законопроекты...реагируешь точно так же как на новости на Цензоре...по заголовку....
 показать весь комментарий
 
 
а чего он так упорно молчит про закон об импичменте? это что, менее важно, чем неприкосновенность?
 показать весь комментарий
 
Був би Майдан якщо б Кошулинського прокурори зека підчепили на гачок. ЄС не варто голосувати проти демократії. Скидати вату буде складніше. Не ведіться на гвалт тупого бидла як ви не велись всі свої 5 років, тому щось і досягли для країни.
 показать весь комментарий
 
 
Если этот законопроект о снятии неприкосновенности написан так же как законопроет от зебобика об импичменте...то приумут зебобики этот закон или не примут ничего не изменит....
 показать весь комментарий
 
 
Соя не тупи, это закон твоего Пети без всяких изменений.
 показать весь комментарий
 
давайте быстрее....
Хочу что бы эта ВР, в которой сейчас большинство тупых баранов от СН...., превратилась в ВР бесправных баранов...
Мудрому и простому нариду не нужен такой представительский институт как ВР...
Под шконку депутатов...

Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4810
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх