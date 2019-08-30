EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  756  18
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19254) Пристайко (135)

 За полгода необходимо продвинуться в решении по Донбассу, - Пристайко

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко поставит задачу дипломатическому корпусу в течение полугода значительно продвинуться в решении конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в своем выступлении в Раде перед голосованием за его назначение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах. Я ценю всю ту работу, которая была проведена до меня, верю, что благодаря упрямству, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и безусловно поддержки наших партнеров нам удалось предотвратить войну с Россией", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально

Пристайко отметил, что если мирный процесс не будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами.

"Теперь следующий этап, президент предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь, направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий был перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы эффективного информационного сопротивления. Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут возможность открыть новую страницу мирного процесса ", - сказал он.

"Сейчас не так важно, как мы это будем делать: путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения "Минска". Критически важно другое - у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", - подчеркнул Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3145471
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сдаться путлерастам и танцевать под дудку **************
 показать весь комментарий
 
 
а черезполгода шо случится??

земля налетит на небесную ось!!

ну и еще парумилярдов переедет в панамский кашелек.
 показать весь комментарий
 
Заговорили о компромиссах - значит будут торговать Украиной.
 показать весь комментарий
 
 
будет выполнена политическая часть минска, может и голоса в раде под это есть?
 показать весь комментарий
 
 
а 300 голосов для внесение изменений в конституцию???
 показать весь комментарий
 
мирний процес.то впіндюрити взад розграблене розбите і Україна сама буде відновлювати те що підорація успішно розхерачила
 показать весь комментарий
 
 
складається враження .що вони дальше свого носа не бачать
 показать весь комментарий
 
 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА
Пристайко - жтого не забывай
Ибо без поддержки стран- гарантов, кацапы и малоросы превратят Украину в пустынную разореную абхазию или Приднестровье
 показать весь комментарий
 
 
Ездила в Молдову както по делам и там пообщалась с семейной парой из Прилнестровья. Говорили об обычных вещах и меня все время чтото смущало в разговоре- было ощущение что я говорю с людьми приехавшими из 50 годов прошлого века., хотя и на немецкой авто. В Приднестровье жизнь замерла и никакого развития- серая зона. Удобная для контрабандистов . А контрабандой в Украине, Приднестровье, Молдове вроде заправляют рашкино ОПГ Могилевича .
 показать весь комментарий
 
В переговорах с рашистами надо ориентроваться как минимум на 10 лет, а то и на все 30 для решения вопросов о Крыме. А о Донбассе 1-й разговор состоится только тогда когда рашисты выведут свои войска, разминирую територию, и завезут назад всё что они там отмародёрили в том числе оборудование фабрик и заводов. Так что Донбасс- разговор очень долгий, при том, что никаких инициатив от Московии сейчас не видно.
 показать весь комментарий
 
" Не так страшні московські воші, як наші українські гниди " Симон Петлюра.

- Це все, що потрібно знати про "слуг урода"
 показать весь комментарий
 
 
Скоро Донбасс будет ставить свои условия, так что держите попки пошире.
 показать весь комментарий
 
Продвигаться надо в сторону наказания рашки
- сколько погибло украинцев на Донбассе, горе в семьях, дети без отцов- КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ ?
- сколько разорили домов и унитазов в рашку сперли - кто за жто ответит?
- вывезенные заводы в рашу- КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ?
-КОЛЛОСАЛЬНЫЕ СУММЫ ПОТРАЧЕННВЕ УКРАИНОЙ НА ЗАЩИТУ ОТ АГРЕССОРА- кто вернет жти деньги?
-1.5 млн переселенцев- их потери и проблемы- КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ?

А Хутин ***** зочет в БОЛЬШУЮ СЕМЕРКУ ВИЕСТО ГААГИ??????
 показать весь комментарий
 
Ну, Слава Богу, теперь все понятно А то до сих пор была полная неясность - надо "продвигаться" или нет.
 показать весь комментарий
 
А нужно возвращать что то ненужное, это советско-русское барахло? Да еще на условиях врага? А по другому не будет. За пів року необхідно просунутися у рішенні стосовно Донбасу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3812
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх