 Макрон обсудил с Зеленским результаты переговоров с Путиным, а также итоги саммита G7

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

"Глава государства обсудил с президентом Украины результаты переговоров с президентом РФ в Фор-де-Брегансон и саммит G7", - говорится в сообщении.

Макрон также высказался за скорейшее прекращение конфликта на Востоке Украины.

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"В свете встречи в нормандском формате в сентябре, он отметил на совместном стремлении быстрого прогресса в политических и безопасностных мероприятиях, необходимых для решения конфликта в восточной Украине" , - заявили в пресс-службе.

Кроме этого президент Франции поздравил Зеленского с быстрым утверждением Верховной Радой нового состава Кабинета Министров.

"Двое президентов согласились поддерживать тесный контакт", - подытожили в Макрона.