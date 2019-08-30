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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2604) Кабмин (11121) Макрон (312)

 Макрон обсудил с Зеленским результаты переговоров с Путиным, а также итоги саммита G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон телефону обсудил с Владимиром Зеленским результаты саммита лидеров стран G7.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

"Глава государства обсудил с президентом Украины результаты переговоров с президентом РФ в Фор-де-Брегансон и саммит G7", - говорится в сообщении.

Макрон также высказался за скорейшее прекращение конфликта на Востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений, - Макрон

"В свете встречи в нормандском формате в сентябре, он отметил на совместном стремлении быстрого прогресса в политических и безопасностных мероприятиях, необходимых для решения конфликта в восточной Украине" , - заявили в пресс-службе.

Кроме этого президент Франции поздравил Зеленского с быстрым утверждением Верховной Радой нового состава Кабинета Министров.

"Двое президентов согласились поддерживать тесный контакт", - подытожили в Макрона.

Источник: https://censor.net.ua/n3145470
 
 
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Перемирие работает,конфликт скоро будет прекращен, деньги из сша уже не нужны раз войны нет,пленных нет, санкции можно снимать
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Конфликт решен не будет пока Рашка не развалится
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Ошибаетесь, соберутся на саммите каком то и решат что конфликта нет
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ну та тому і заговорили щоб повернути підорацію в G8..)(уйло настояв на своєму..--внутренній конфлікт..тому Зеленський і не називав підорацію-агресором..тепер то всьо гівно руками українців і грошима українців буде розгрібатись
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Зеленский тут не при чем, быть конфликту у нас или нет решают такие страны как Германия,Франция,США - вот какое решение будет ими принято так и будет. В эту ловушку мы сами себя загнали.
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звичайно вирішують..але на яких умовах для України..і хто в подальшому буде з нами немічними говорити..--вони собі думають--якщо Україна не хоче себе захищати .то нахера вона нам..в ререспективі ми не стали на міжнародний рівень..а могли б..якщо б дожали і стояли на своєму...а так..--каліки.ніщеброди..і де наше місце в Європі?
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Не обсудил с Зеленским, а очередной раз поставил Зеленского перед фактом!
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Читать надо так "Макрон дал новые указания Микрону!"
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