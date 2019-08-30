 Родные сообщили о прибытии в Украину удерживаемых в РФ моряков, - Крым.Реалии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщили родные одного из моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения данной информации из других пока источников нет.

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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.