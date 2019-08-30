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 Политика Украины, Общество
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Все про:Азовское море (1277) моряки (883)

 Родные сообщили о прибытии в Украину удерживаемых в РФ моряков, - Крым.Реалии

Удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщили родные одного из моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения данной информации из других пока источников нет. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Девять месяцев в плену", - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145469
 
   
 Топ комментарии
 
Задолбал уже, какой же ты идиот. Порадуйся за наших, а то всё слюной брызжешь.
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The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"

Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.

Принятие законов с нарушением процедуры может быть умышленным актом для создания причин быстрого отмена принятого.

Встречи Трамп Зеленским не будет..

ВС Украины утвердил состав нового правительства. Ничего особо сенсационного, все как мы и предполагали. Новое в практике парламентаризма - голосование за несуществующие законопроекты. Зал покинули почти все кроме СН..

Произведен обмен заложников. Из возвращенных - экипажи суден которые и так должны бы быть освобождены по решению международного морского суда. Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты...
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Удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена

Поросенко , встать ! Суд идет Родные сообщили о прибытии в Украину удерживаемых в РФ моряков, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 7544
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Задолбал уже, какой же ты идиот. Порадуйся за наших, а то всё слюной брызжешь.
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Поросенко их специально в плен сдал . Пусть этот коллоборант ответит в суде за свои злодеяния Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії - Цензор.НЕТ 972
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*****,вас уродов точно вешать на столбах будут.
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Бирюков , перелогинься Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії - Цензор.НЕТ 8800
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Не обращай внимания, это местный дурачек.
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Вешалку свою случаем не поламай. Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії - Цензор.НЕТ 6474 Смертным визгом соевых удовлетворен.
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Дебил..их и так по решению суда ООН должны были отдать..а наши отдали за них действительно преступников у которых почти у всех руки в крови,
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Должны были отдать по решению суда. Смешно. С каких это пор Рашка выполняет решения международных органов?
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Відповідаю: днями відповідні міжнародні орґани мали прийняти рішення що до заборони заходу кораблів під російською бандерою до будь-яких міжнародних портів.
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"днями....мали..." Таки дурниці дітям розповідай....
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судя по всему, так у него в методичке и написано, от других порохоботов льется та же инфа
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Значить куйло не дурень і щоб цього не допустити - віддав моряків. Все логічно.
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Работа у него такая - нужно из обмена слепить зраду.
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Должны были отдать? Кто? Руские? Ты подлец или неуч. Руские никогда не выполняли никаких решений никаких судов. Запиши это себе на лбу, придурок.
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анализировать слишком сложно для него, а вот методичку озвучить он еще способен
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Плевать Пуйлу на все международные инстанции и их постановления. Вы это ещё не поняли? Израиль за одного своего отдаёт 1000 тех, у кого руки в крови. Свои - дороже.
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Цензоровская секта зебилов имени Святого Пэтра Рошенка, начинайте и в этой теме, как в теме немного ранее, обьяснять чего возращение пленных граждан Украины домой - это самая зрадная зрада!
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Та ладна .Так мальдівський та кум фуйла тут вже ніц .
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"Зебилы" - это с пару десятков идиотов, которые на этом сайте гадят в адрес всех граждан Украины, всех тех, кто не признает Святым сивочолого гетьмана Пэтра Рошенко.
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Наскільки я знаю, "зебіли"- це агресивні адепти секти зеленського (тому і ЗЕбіли). Не плутати із звичайними виборцями зеленського (звичайнісінькі люди, яким або однаково на політику, або така у них симпатія). Хоча тактика переводу стрілок доволі цікава. Розчарую. Якщо од тебе смердить, а ти будеш казати, що обісрався сусід- то все одно ніхто не повірить. А так як ти постійно вживаєш слово "зебіл" по відношенню до опонентів, які за Зе не голосували, то робимо висновки.
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А сколько ещё таких обменов предстоит в годы затяжной войны,пора бы уже выходить к своим границам ,будем выходить к границам и украинцы станут тогда единой нацией,а многие этого боятся,потому что так срать им Московия не даст в своих колониях. Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії - Цензор.НЕТ 6365
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Счас порохоскот будет мычать про зраду..
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The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"

Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.

Принятие законов с нарушением процедуры может быть умышленным актом для создания причин быстрого отмена принятого.

Встречи Трамп Зеленским не будет..

ВС Украины утвердил состав нового правительства. Ничего особо сенсационного, все как мы и предполагали. Новое в практике парламентаризма - голосование за несуществующие законопроекты. Зал покинули почти все кроме СН..

Произведен обмен заложников. Из возвращенных - экипажи суден которые и так должны бы быть освобождены по решению международного морского суда. Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты...
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Файно ..Заробив . Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії - Цензор.НЕТ 9973

..
.Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії - Цензор.НЕТ 73...
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а где там не правда....?
А деньги перешли на счет Washington Post..
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1 сентября не будет встречи с трампом, из за урагана во флориде, а позжее будет...ну и по заложникам---ждать выполнения рашей решения морского трибунала можно было бесконечно долго, тем более что никакие порты бы ей никто не перекрывал...ну а порохоботы, действительно, уже и в таком событии зраду узрели
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- Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты...
- Лет 10 бы ждали, пока Запад бы высчитывал выгоду/невыгоду от подобного решения.
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Полностью согласен. Учитывая сколько в ЕС чиновников сидит на подсосе Газпрома.
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так.от оно чьо..михалич...Трамп сказав що не приїде.в Польщу.бо там ураган на .Штати рухаеться
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Соевая мразота, которая ранее сознательно отправила на заклание наших моряков , оч.по крупному обосралась!!
теперь походу всему миру стало ясно, что проблема обмена пленными была надуманная и спецом поддерживалась в состоянии непонятки...
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именно так кацапские сми и местная мертвечина всё и преподносят. И не слова про Хла.
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Волощенко, тебя не отправят на заклание. Непригоден.
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Ты зеленосопливый скот, который ни хрена не понимает.
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Чому ж дожали? Зараз у нас будуть говорити- зеленський молодець, звільнив полонених. У РФ будуть говорити - ***** молодець, звільнив полонених. А те, що було рішення трибуналу по морякам, рішення міжнародних судів по іншим заручникам- то таке. Звичайно, родичам та друзям звільнених однаково, якою ціною їх звільнили, і я їх прекрасно розумію. Проте зеленський поки-що президент України, і він повинен мислити більш масштабно...
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А масштабно пуйло требования трибунала так и не выполнил, а значит на защиту трибунала рассчитывать не может, моряки дома. Теперь можно 10 лет судиться за буксир с пуйлом в качестве ответчика
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а катера и буксир....?
Теперь без наших "героев"-моряков считай подарили...
Нужно провести расследование, как так получилось что они сдали технику и сдались сами без единого выстрела в ответ..
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Да,*****! Прямиком в СИЗО сволоочей! А Пете орден на грудь.
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Может тихо вернут. А если даже вернут, то всё ценное скрутили остальное поломали.
Как и на кораблях захваченных в 2014.
Конечно они могли биться как самураи до последнего вздоха на двух катерах против всех. Недолго правда, а помощи не прислали
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хорошо что они не бились как самураи...
Они вообще не бились, даже когда таранили их буксир...
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Им следовало обстрелять российские корабли?
Цель была уйти, что они и пытались сделать.
А был ли приказ открыть огонь по оккупантами должно показать следствие
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это их работа....- они выбрали ее сознательно...
они давали присягу...
за то что они готовы пожертвовать своей жизнью их и уважают, платят деньги, обеспечение, .... и за это они дам первые танцуют...
Да, должны были стрелять по превосходящим силам противника, как делали до них тысячи моряков разных стран во все времена...
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ну и к чему эта жертвенность в этой нашей истории?смысл?только чтоб миру еще раз на бесчеловечность куйла показать и санкций накинуть на него?а родственикам моряков как?
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Яке розслідування? У них на борту мєлкашка. Що б вони зробили проти ************ флота? А проти піднятих штурмовиків? І як доказати, що саме ***** почав стріляти перший? Потопили б наші посудини, і сказали б, що "хахли пєрвиє началі стрєлять, ну ми іх і патапілі". ДумайТЕ
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ща порохоботы тебе расскажут, что у нас с рашей война, а военнослужащие давали присягу и должны были героически погибнуть во славу Украины
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Якщо я голосував за пороха, то я порохобот, чи просто виборець, що голосував за пороха? І які ознаки у "порохоботів" та "зебілів"? (Слова не з мого лексикону, і я їх навожу лише у таких випадках або для прикладу).
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Тобто, обмінявши моряків зелебєня підтвердив тим самим що Крим це расєя і катери незаконно перетнули її кордон. ПЕРЕМОЖИЩЕ!
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Окуеть! Та ти падлюка падлюкою народжена.
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Він просто упорот.
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сам придумал или в методичке так написано?
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Зачекай, Петро ж теж збирався їх повернути.
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Этазрада!!! Путинитакдолженбылихатпустииииить!!!!!!
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зачем постить неподтвержденные новости..., дай бог, чтобы это оказалось правдой..., а русские должны исчезнуть как подвид человекообразных, ясно же, что это тупиковая ветвь...
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Те що повернулися, це добре.
А далі, як буде - час покаже
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Это только по вашей лоХике такие выводы получаются. Никаких подобных подтверждений из таких обменов нет. В этом их суть: обмен без каких-либо заявлений о виновности/невиновности.
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Пока информации подтверждающей прилёт , к сожалению нет .
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Дебилы - моряки это не обмен, их ОБЯЗАНЫ были отпустить по решению трибунала.
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А Сенцова и прочих тоже обязаны были отпустить?
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З Сенцовим взагалі парадокс, москалі стверджували що він росіянин, тепер віддали його, або вони видають росіян або брехали про його російське громадянство.
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А еще согласно решению совбеза ООН, коцабы в Крыму ОБЯЗАНЫ прекратить преследования крымских татар, ОБЯЗАНЫ восстановить деятельность меджлиса, ОБЯЗАНЫ обеспечить обучение в школах на украинском языке. Этому решению уже около двух лет, и че? Это только один пример.
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Обмін відбувся буквально напередодні прийняття рішення про заборону заходу російських кораблів до будь-яких міжнародних портів. Беручи під увагу, що велика частина імпорту та експорту реалізується морськими шляхами, це означало б багатомільярдні збитки для московсько-фашистського режиму і повне зупинення, наприклад, імпорту пальмової олії, головного продукту харчування в РФ.
Коли моряків справді повернули, це чудово. Але треба розуміти, що новий український режим діяв в цьому випадку в інтересах не стільки моряків, скільки Російської Федерації.
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Звідки всі беруть "заборону заходу російських кораблів", у Вашингтон Пост цього нема.
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Коцаби не повернули Україні кораблі, тому рішення трибуналу повністю не виконано. Отже всі світові порти для російський кораблів все одно мають бути закриті буквально "на днях", як кажуть порохоботи.
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Браво, спасибо, господин Президент, хорошая работа! Быстро, оперативно, без лишних слов, обіцянок, сопель и " скупых мужских слёз" лживого порося. Порохоботы, вы жалкие сквернословы, пустозвоны и брехуны, как и ваш хозяин. Гавкайте хоть до усрачки, до хрипоты, но факт есть факт - вы лузеры, свалка истории!
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Показал результат, может и по донбасу покажет, а по крыму надеяться пока неначто
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Как бы там ни было, я очень рад, что люди вернулись домой. Положительных новостей всегда так мало.
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ЗЕБІЛИ - ВИ ДАУНИ !!!! Я з вас ржу! таких даунів я ще не бачив і не чув !!!
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