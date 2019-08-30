 Родные сообщили о прибытии в Украину удерживаемых в РФ моряков, - Крым.Реалии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщили родные одного из моряков.
По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.
"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".
Подтверждения данной информации из других пока источников нет.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Поросенко , встать ! Суд идет
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"
Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.
Принятие законов с нарушением процедуры может быть умышленным актом для создания причин быстрого отмена принятого.
Встречи Трамп Зеленским не будет..
ВС Украины утвердил состав нового правительства. Ничего особо сенсационного, все как мы и предполагали. Новое в практике парламентаризма - голосование за несуществующие законопроекты. Зал покинули почти все кроме СН..
Произведен обмен заложников. Из возвращенных - экипажи суден которые и так должны бы быть освобождены по решению международного морского суда. Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты...
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А деньги перешли на счет Washington Post..
- Лет 10 бы ждали, пока Запад бы высчитывал выгоду/невыгоду от подобного решения.
теперь походу всему миру стало ясно, что проблема обмена пленными была надуманная и спецом поддерживалась в состоянии непонятки...
Теперь без наших "героев"-моряков считай подарили...
Нужно провести расследование, как так получилось что они сдали технику и сдались сами без единого выстрела в ответ..
Как и на кораблях захваченных в 2014.
Конечно они могли биться как самураи до последнего вздоха на двух катерах против всех. Недолго правда, а помощи не прислали
Они вообще не бились, даже когда таранили их буксир...
Цель была уйти, что они и пытались сделать.
А был ли приказ открыть огонь по оккупантами должно показать следствие
они давали присягу...
за то что они готовы пожертвовать своей жизнью их и уважают, платят деньги, обеспечение, .... и за это они дам первые танцуют...
Да, должны были стрелять по превосходящим силам противника, как делали до них тысячи моряков разных стран во все времена...
А далі, як буде - час покаже
Коли моряків справді повернули, це чудово. Але треба розуміти, що новий український режим діяв в цьому випадку в інтересах не стільки моряків, скільки Російської Федерації.