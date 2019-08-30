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 Враг за сутки 17 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- около Новогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- трижды возле Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- неподалеку от Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного из стрелкового оружия.

Враг за сутки 17 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145468
 
 
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Добре, якщо це правда.
Але офіційно нам не првідрмляли про знищення ворогів азовцями.
Отже велику частину фактів приховують.
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Главное, что потерь нет и будем надеяться, что это действительно(!!!) так..........
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Мавпи пишуть що їм невідома доля ще двох бабуінів у бою з Азовом.
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