 Враг за сутки 17 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- около Новогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку от Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- трижды возле Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- неподалеку от Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного из стрелкового оружия.
Але офіційно нам не првідрмляли про знищення ворогів азовцями.
Отже велику частину фактів приховують.