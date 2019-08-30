EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  22860  301
Все про:моряки (883) политзаключенные (1282) Сенцов (1008) Клых (214) Карпюк (161) Рябошапка Руслан (78)

 "Обмен завершился": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб и украинские моряки возвращаются в Украину, - источники

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - новоназначенный генпрокурор репостнул Facebook сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором речь идет об обмене .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Девять месяцев в плену", - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает "Интерфакс-Украина", главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем телерам-канале, что самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев. 

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он.

Отметим, Олег Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов и приговорен затем к 20 годам колонии; Павла Гриба похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси и приговорили к 6 годам заключения; Николай Карпюк был задержан 17 марта 2014 по обвинению в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны; Владимира Балуха ФСБ задержала в Крыму в декабре 2016 года.

Более 9 месяцев в плену у россиян находились моряки: Будзыло Ю.А.,Зинченко В.А.,Опрыско А.А., Цыбизов С.А.,Артеменко А.А.,Терещенко В.А.,Семидоцкий Е.В.,Беспальченко В.А. , Шевченко А.А., Варимез В.К., Власюк М.Б.,Головаш Б.О., Чулиба С.Р., Мельничук О.М., Небылица Б.П., Костышин В.А., Попов С.Н., Безъязычный Ю.Ю., Мокряк Р.Н., Эйдер А.Д., Сорока В.В., Драч А.Л., Лисовой В.В., Гриценко Д.В.

Обмен завершился: Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб и украинские моряки возвращаются в Украину, - источники 01

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Также в "Лефортово" приняли передачи для политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Ранее Эмманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3145467
 
   
 Топ комментарии
 
Для того хуйлівці це й затівали, щоб моряків поміняти. Бо через пару тижнів хуйлівським судам мали закрити порти по всьому світу за невиконання рішення Трибуналу.
А наші йолопи - раді допомогти...
 показать весь комментарий
 
Да уж конечно заслуга тут исключительно Порошенко: ведь если бы он не послал моряков в российский плен, Зеленскому бы некого было вызволять
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Информация засекречена на государственном уровне,обмен состоялся,все в Украине.Спасибо Президенту Зеленскому.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх