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 Политика Украины
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Все про:моряки (883) политзаключенные (1290) Сенцов (1008) Клых (214) Карпюк (161) Рябошапка Руслан (78)

 Генпрокурор Рябошапка репостнул сообщение об освобождении украинских заложников в России (исправлено)

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка репостнул в Facebook пост сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором речь идет об обмене."Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Девять месяцев в плену", - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает "Интерфакс-Украина", главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем телерам-канале, что самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев. 

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он.

Отметим, Олег Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов и приговорен затем к 20 годам колонии; Павла Гриба похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси и приговорили к 6 годам заключения; Николай Карпюк был задержан 17 марта 2014 по обвинению в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны; Владимира Балуха ФСБ задержала в Крыму в декабре 2016 года.

Более 9 месяцев в плену у россиян находились моряки: Будзыло Ю.А.,Зинченко В.А.,Опрыско А.А., Цыбизов С.А.,Артеменко А.А.,Терещенко В.А.,Семидоцкий Е.В.,Беспальченко В.А. , Шевченко А.А., Варимез В.К., Власюк М.Б.,Головаш Б.О., Чулиба С.Р., Мельничук О.М., Небылица Б.П., Костышин В.А., Попов С.Н., Безъязычный Ю.Ю., Мокряк Р.Н., Эйдер А.Д., Сорока В.В., Драч А.Л., Лисовой В.В., Гриценко Д.В.

Генпрокурор Рябошапка репостнул сообщение об освобождении украинских заложников в России (исправлено) 01

Позже в Офисе Президента сообщили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Также в "Лефортово" приняли передачи для политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Ранее Эмманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3145467
 
   
 Топ комментарии
 
Для того хуйлівці це й затівали, щоб моряків поміняти. Бо через пару тижнів хуйлівським судам мали закрити порти по всьому світу за невиконання рішення Трибуналу.
А наші йолопи - раді допомогти...
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Да уж конечно заслуга тут исключительно Порошенко: ведь если бы он не послал моряков в российский плен, Зеленскому бы некого было вызволять
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
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А Гриба я бы оствил еще помариноваться , не хер шастать по вражеским бабам😁
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Є два варіанти:


1. ПОГАНИЙ: Путлєр обдурив Зелю і взамін на Вишинського та іншу мразоту, відправлену до Москви нам нікого не віддадуть.


2. ДУЖЕ ПОГАНИЙ: Обмін відбудеться, але взамін на визнання моряків порушениками неіснуючого кордону, тобто взамін на фактичне визнання Криму територією Росії.


Інших причин для раптової "ласки" Путіна не бачу.
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Признание крыма и включение ордло с его "политиками" в Украину.
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думал новость единодушно порадует всех украинцев, ан нет - для порохнявых тварей(не побоюсь этого слова), судя по их комментариям, сегодня "черный день календаря".
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Соевые шныри скрежещут зубами по всей ветке.
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Зебилы не понимают, что можно радоваться освобождению пленных, но при этом понимать, что Путин ничего не делает без выгоды для себя, и, скорее всего, какие-то политические уступки от Зеленского выдавил.
А израильтяне могут поменять тясячи на одного солдата, а на политические уступки никогда не пойдут.
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Самое интересное,что фанатики зе оскорбляли и оскорбляют,но при этом очень обежаются когда их называют "зебилами". И конечно же,радость от освобожденич это одно,а то под чем подписались наши можновладци,это другое.Если моряки признали вену,то этим воспользуется кремль.А это очень плохо-по такой логикеможно было вообще не воевать.
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Ну вернут в будущем РФ в G-7, выгода для них ? Несомненно! А для тебя, что выгодней, чтоб РФ не вернули в G-7, или возвращение 33 украинских политзаключенных ?
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Побачимо що здасть ЗЕкоманда за це звільненя.. Думаю "привіт" "ДНР-ЛНР" з особливим статусом.. Прощавай НАТО.. Привіт рюскій мір.
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Порохло би так і зробило. Добре, що його позбулись.
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- Порохло би так і зробило.
- А из чего следует? Бо так зрада подсказывает?
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моряков такие включили в обмен хотя они никакого отношения к минскому процесу не имеют. Включение их в список на обмен означает только одно, признание Украиной юрисдикции России в Крыму и его акватории.

За освобожденных рад.
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А из чего следует "признание юрисдикции"? Бо так зрада подсказывает?
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Из того что это "обмен", а не безоговорочное "освобождение" по решению международного морского трибунала. Генпрокурор Рябошапка репостнув повідомлення про звільнення українських заручників у Росії - Цензор.НЕТ 204
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Ой, боюсь, обмен этот будет в пользу Расии....
Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
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Дійсно траур. Обмін перенесли на 3 вересня.
***** вкотре поводило по губам усім місцевим **********, наочно демонструючи "хто в рузгємірному домі хазяїн". А цапом-відбувайлом поки що будуть знов наші заручники *****.
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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Слава Богу! Бажаю хлопцям якнайшвидше повернутися до нормального життя (а це буде непросто). Сил їм та наснаги!
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ну вот и начался слив Украины... рф должна была была вернуть моряков без всяких условий по решению суда. Иначе бы вступили в силу санкции за невыполнение решения суда. Вазелин вонючая малоросская тряпка
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Зебіли, задайте собі просте питання: чому Путін 5 років не випускав Сенцова, а тут раптом відпускає? Манера вашого клоуна з усього робити шоу і забовтувати реальні речі вселяє мені впевненість, що Путлеру щось дуже серйозне пообіцяли. Наприклад, федералізацію України
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