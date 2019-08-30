 Генпрокурор Рябошапка репостнул сообщение об освобождении украинских заложников в России (исправлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка репостнул в Facebook пост сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором речь идет об обмене."Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!".

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем телерам-канале, что самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он.

Отметим, Олег Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов и приговорен затем к 20 годам колонии; Павла Гриба похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси и приговорили к 6 годам заключения; Николай Карпюк был задержан 17 марта 2014 по обвинению в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны; Владимира Балуха ФСБ задержала в Крыму в декабре 2016 года.

Более 9 месяцев в плену у россиян находились моряки: Будзыло Ю.А.,Зинченко В.А.,Опрыско А.А., Цыбизов С.А.,Артеменко А.А.,Терещенко В.А.,Семидоцкий Е.В.,Беспальченко В.А. , Шевченко А.А., Варимез В.К., Власюк М.Б.,Головаш Б.О., Чулиба С.Р., Мельничук О.М., Небылица Б.П., Костышин В.А., Попов С.Н., Безъязычный Ю.Ю., Мокряк Р.Н., Эйдер А.Д., Сорока В.В., Драч А.Л., Лисовой В.В., Гриценко Д.В.

Позже в Офисе Президента сообщили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Также в "Лефортово" приняли передачи для политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Ранее Эмманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.