 Даже если тексты законопроектов не были обнародованы на сайте парламента, физически они были переданы из ОП, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в стенах парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Эти законопроекты были переданы как неотложные президентом. Может быть, их еще не успели обнародовать на сайте, но физически законопроекты были переданы от ОП. И мы согласно регламенту их передавали", - отметил он.
Арахамия назвал отчаянием то, что Европейская солидарность покинула зал в знак пртеста против такого голосования СН:
"Они не ожидали, что так быстро в первом чтении примут закон о депутатской неприкосновенности. Думаю, что 3 сентября можем ожидать, что депутаты будут обычными людьми".
Напомним, депутатская фракция "Европейская солидарность" покинула зал парламента из-за того, что по ее мнению руководство парламента нарушило регламент.
Также участие в заседании приостановила фракция "Голос".
Були лише процедурні рішення...
Закони будуть голосувати в вівторок...
А то лахта і петя всю ніч тут майдан розводили...
Людям потрібно доносити великими буквами, що ніякі закони не приймались...
Були лише процедурні рішення...
Закони будуть голосувати в вівторок...
А то лахта і петя всю ніч тут майдан розводили...
30.08.2019 08:04
ОтветитьБольше не нравится 2наёмники пети и его сына-дипутата льоши спамят ...
То все було зроблено правильно...
Самое интересное, что ничто клоунам ничто не мешало все сделать в соответствии с регламентом без малейших нарушений, что бы комар носа не подточил! Но нет же, хотелось популизма - принять в первый же день!!!
ПРОЦЕДУРНІ РІШЕННЯ... ГОЛОСУВАННЯ ПО ЯКИМ БУДУТЬ У ВІВТОРОК... ПРОСТО СКОРОТИЛИ СТРОКИ...
НА САЙТІ ВРУ СТЕНОГРАМА... ЧИТАЄМО:
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html
Кроме процедурных решений (которые касаются назначений и регламента ВР), так же голосовали за законопроекты (законы) в т.ч. по отмене депутатской неприкосновенности. А это уж точно не "процедурні рішення"!!!!
Так что нефиг вводить людей в заблуждение и всех стричь под зебобиков
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html
Нах за поребрик... тут зрада не проходить... Шукай дебілів серед 8%
Іди три рази прокричи чечня сила і путєн бох.
https://iportal.rada.gov.ua/
Ось тут дивіться...
чем они позавчера занимались ?
а весь август ?
мастурбировали ?
Є процедури , прописані в законах..... ну нах презику закони України, він сам закон.
беня и путя одобряют )))) слуги голосуют.
зеля по фонтанам скачет и слуг смешит
у каждого свои задачи
Что сложно все делать , как следует , что так сложно набрать текст на официальном сайте ?
а на бумагу тексты попадают с помощью печатных машиной и перьями пишут??
у принтеров вроде нет порта для гусиных перьев ))))))
а флешки, и электронная почта, это просто один из способов передачи информации.
В Трускавце стадо учили кнопки нажимать по команде, а не читать какие-то там законы.
баранчиков гораздо ближе вашим идеям )))
с одним предложением
импичмент - никогда не включать..))))) так в зелином проекте и написссссано
ай да ну дану дану данай.... - трускавец таки помог.
концептуальльный алень хоть и не найден,
но стока баранов в одном месте - мечта чабана....
неужели мне одному смешно?
богуТСкая давно тебе снится???
но зеля с беней тоже
да и богданом впридачу..))))
классно, типичное мошенничество... зебенята они такие
Ось така вона,-держава в смартфоні для бидла.
Хто спикер то?.
или только слуг ознакомили с проектами?