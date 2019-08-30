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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) Арахамия (25)

 Даже если тексты законопроектов не были обнародованы на сайте парламента, физически они были переданы из ОП, - Арахамия

Отсутствие на сайте парламента текстов законопроектов, передаваемых из Офис апрезидента, не мешает голосованию за их передачу.

Об этом он сказал журналистам в стенах парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Эти законопроекты были переданы как неотложные президентом. Может быть, их еще не успели обнародовать на сайте, но физически законопроекты были переданы от ОП. И мы согласно регламенту их передавали", - отметил он.

Читайте также: Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады

Арахамия назвал отчаянием то, что  Европейская солидарность покинула зал в знак пртеста против такого голосования СН:

"Они не ожидали, что так быстро в первом чтении примут закон о депутатской неприкосновенности. Думаю, что 3 сентября можем ожидать, что депутаты будут обычными людьми".

Напомним, депутатская фракция "Европейская солидарность" покинула зал парламента из-за того, что по ее мнению руководство парламента нарушило регламент.

Также участие в заседании приостановила фракция "Голос".

Источник: https://censor.net.ua/n3145466
 
 
 Топ комментарии
 
Не успели обнародовать,депутаты,ну хотя бы ради приличия не смогли их прочитать. Но законы хорошие,хорошие,не зря их сам зе одобрил,да и их не за тем звали,что бы законы какие то там читать. Кнопку нажал,всё,в обед шаурма. Красотищаааа.
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Ну можно говорить разное , но фактически , это бардак !
Что сложно все делать , как следует , что так сложно набрать текст на официальном сайте ?
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Все понимали, что так будет. Ну, кроме кучки упоротых на этом форуме.
В Трускавце стадо учили кнопки нажимать по команде, а не читать какие-то там законы.
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Людям потрібно доносити великими буквами, що ніякі закони не приймались...
Були лише процедурні рішення...
Закони будуть голосувати в вівторок...

А то лахта і петя всю ніч тут майдан розводили...
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Ілька Пінька
Людям потрібно доносити великими буквами, що ніякі закони не приймались...
Були лише процедурні рішення...
Закони будуть голосувати в вівторок...

А то лахта і петя всю ніч тут майдан розводили...
30.08.2019 08:04
ОтветитьБольше не нравится 2наёмники пети и его сына-дипутата льоши спамят ...
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жалкие клоуны "говлос" и "рыги-2" взвизгивают оттягиваемые от сытного корыта
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Что совершенно не отменяет того факта, что если что-то должно делаться определенным образом - оно должно делаться так, как должно, а не забивать шурупы молотком, если нет времени сходить за шуруповертом, как у нас это любят.
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Враховуючи то як всю ніч ванюча лахта розкручує зраду...
То все було зроблено правильно...
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Если очень хочется, что то сделать и ты это делаешь не взирая ни на что - это не становится "зроблено правильно". Правильно - в данном случае, это когда сделано по правилам (в соответствии с правилами).
Самое интересное, что ничто клоунам ничто не мешало все сделать в соответствии с регламентом без малейших нарушений, что бы комар носа не подточил! Но нет же, хотелось популизма - принять в первый же день!!!
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ЩЕ РАЗ ПИШУ ДЛЯ ЛАХТИ...

ПРОЦЕДУРНІ РІШЕННЯ... ГОЛОСУВАННЯ ПО ЯКИМ БУДУТЬ У ВІВТОРОК... ПРОСТО СКОРОТИЛИ СТРОКИ...

НА САЙТІ ВРУ СТЕНОГРАМА... ЧИТАЄМО:

https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html
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так а шо,нарушение законов Украины-то не зрада?
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Яких законів? Давай посилання... Заради тебе я й регламент готовий перкчитати і пальцем тобі показати на помилку...
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регламент Верховной Рады-это закон Украины.
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Вообще то нет!
Кроме процедурных решений (которые касаются назначений и регламента ВР), так же голосовали за законопроекты (законы) в т.ч. по отмене депутатской неприкосновенности. А это уж точно не "процедурні рішення"!!!!

Так что нефиг вводить людей в заблуждение и всех стричь под зебобиков
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Шо ти мелеш лахта не мита... Читай стенограму:

https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html

Нах за поребрик... тут зрада не проходить... Шукай дебілів серед 8%
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кацапа,утихомирься...все равно по вашему не будет.даже с зелебеней Навіть якщо тексти законопроєктів не були оприлюднені на сайті парламенту, фізично вони були передані з ОП, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4772.бо такая рада по тупости еще хуже чем расейская армия.все равно перековеркает все ********** хотелки.
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та кацапа ше твого діда нквдиста на вербі гойдатись залишив...
Іди три рази прокричи чечня сила і путєн бох.
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мне просто интересно, вот сейчас утро. депутаты после "рабочей ночи" соберутся в Раде снова и невыспавшиеся, в состоянии зомби, будут на кнопки жать? что они там наголосуют?
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Засідання в вівторок... Ні сьогодні ні завтра ні в понеділок нічого натискати не будуть...

https://iportal.rada.gov.ua/

Ось тут дивіться...
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А зачем всяким наридам знать, чем государевы люди занимаются в Раде?
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вы о чём ? кто что узнавал, а теперь перестал ?
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Не успели обнародовать,депутаты,ну хотя бы ради приличия не смогли их прочитать. Но законы хорошие,хорошие,не зря их сам зе одобрил,да и их не за тем звали,что бы законы какие то там читать. Кнопку нажал,всё,в обед шаурма. Красотищаааа.
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шоблы свиночолого и сцявіка хотели устроить годовое чтение ?
чем они позавчера занимались ?
а весь август ?
мастурбировали ?
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слушай,а вышли мне листок чистый,но с твоей подписью внизу
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ОК, но ведь есть доверие, а есть шантаж и давленние, правда ?
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Зебобік - даун?
Є процедури , прописані в законах..... ну нах презику закони України, він сам закон.
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кроме того, какие законы были приняты, и кто кому не давал читать ?
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а при чем тут зе???
беня и путя одобряют )))) слуги голосуют.
зеля по фонтанам скачет и слуг смешит
у каждого свои задачи
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Ну можно говорить разное , но фактически , это бардак !
Что сложно все делать , как следует , что так сложно набрать текст на официальном сайте ?
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Тем более, когда позиционируешь себя как полная противоположность старой разгильдяйской и злочинной владе.
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А у них ЛАПКЕ, они текст набрать не могут, но могут давить на зеленую кнопочку.
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а разве надо набирать? электронной почты и флэшек уже не существует??? ))))))
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Причем тут флешки, и электронная почта, к официальной информации, для общего пользования на сайте ВР?
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а почему на бумаге, а не глиняных табличках??
а на бумагу тексты попадают с помощью печатных машиной и перьями пишут??
у принтеров вроде нет порта для гусиных перьев ))))))
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и у БД официального сайта ВР тоже нет порта для гусиных перьев?
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это неправильный вопрос. надо спрашивать - какого черта манипуляции начались в первый же день работы новой Рады?

а флешки, и электронная почта, это просто один из способов передачи информации.
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Все понимали, что так будет. Ну, кроме кучки упоротых на этом форуме.
В Трускавце стадо учили кнопки нажимать по команде, а не читать какие-то там законы.
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в таких условиях даже более морально устойчивый человек, чем Зеленский, стал бы диктатором.
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Передані кому? Ми не маємо підстав не вірити десяткам депутатів, які повідомляють, що на очи не бачили деяких законопроєктів. Чи, може, в новій госдумі достатньо, щоб проєкт показали Арахамії, а решта депутатів має голосувати за його вказівками, не читаючи тексту і навіть не маючи певності, що він фізично існує?
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оно ЧИЧАС любые преступления зеленки будет оправдывать. )))
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С утра ботоферма отыгрывает за абсолютный позорняк ночью),бегство ПСОВ и Голоса с Рады,реальное возвращение моряков,реальное снятие неприкосновенности уже во вторник,заседание Рады больше 10 часов и тд.
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у вас проблемы с ником
баранчиков гораздо ближе вашим идеям )))
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а че там с законом про импичмент? его же одновременно с неприкосновенностью принимать собирались. или уже забыли?
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примут.

с одним предложением
импичмент - никогда не включать..))))) так в зелином проекте и написссссано
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Прицепились что на сайте не успели появится тексты, но в бумажном виде документы раздали депутатам, так что истерика ПЕСиков просто нелепа.
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тексты раздали, а почитать то хоть разрешили?
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свиночолый и сцявік запретили читать ?
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депутат без неприкосновенности - марионетка Авакова. во всем мире у депутатов неприкосновенность.
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как ? в параше и подпарашной беларуси тоже так *?
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физически переданы - физически проголосованы физической радой...
ай да ну дану дану данай.... - трускавец таки помог.
концептуальльный алень хоть и не найден,
но стока баранов в одном месте - мечта чабана....
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Ви не розумієте. Викласти документи в єлектронному вигляді на сайті набагато складніше, ніж їх розмножити на принтері. Адже там доволиться вручну кожен нулик і одиничку переводити у всім зрозумілий символ. Даже если тексты законопроектов не были обнародованы на сайте парламента, физически они были переданы из ОП, - Арахамия - Цензор.НЕТ 855
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васьмипроцентные ылитные псячие экскременты всю ночь угрожали Майданом-3...
неужели мне одному смешно?
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щя сцявик и петрусь , с утра , хрюкальный концерт с олешко замутят
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это твой наркотический сон???
богуТСкая давно тебе снится???
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мечтаешь шоб путлер и тебя поцеловал в пупок?
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да тебя похоже не только путлер целовал,
но зеля с беней тоже
да и богданом впридачу..))))
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Так получается голосование было не за сами законы а только за их передачу в Раду.
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за передачу того ЧЕГО НЕТ....
классно, типичное мошенничество... зебенята они такие
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а Юля и Медведчук не имеют ничего против голосования по законам без текста
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у ублюдочного коленьки мнением не интересовались ?
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а шо? дєпутати развє нє должни осознанно голосовать? Ілі как? ми отгрузілі - ви прінімайєтє!
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і вапщє, в какой странє ми сьодні проснулісь? Какой йєзик государствєнний? Право пєрвой брачной ночі для сєньйоров уже закрєплєно? Хто царь???
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Іншими словами: "Ми не будемо оприлюднювати тексти законопроектів,щоб уникнути акцій масового протесту".
Ось така вона,-держава в смартфоні для бидла.
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а почему Арахамия отбрехивается а не рАзумков?
Хто спикер то?.
или только слуг ознакомили с проектами?
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