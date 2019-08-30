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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (250) ВР (23458) Слуга народа (259) Голос партия (60)

 Очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так, - Вакарчук о голосовании СН за законы, тексты которых не обнародованы

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук высказал сожаление, что парламент нового созыва начал свою деятельность с массового нарушения регламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам, имея в виду голосование "Слуги народа" за законопроекты, текстов которых не было на сайте рады.

"Мне очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так. Мы взяли обязательство перед народом Украины выполнять свои обязанности. "Голос проголосовали за вопросы, которые были в повестке дня с самого начала - за календарный план работы ВР второй сессии девятого созыва и также за порядок освещения работы ВР. Свою миссию мы считаем честно выполненной", - сказал он.

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На вопрос, как он оценивает сегодняшний день, Вакарчук посоветовал спросить это у "режиссеров и актеров".

Напомним, ранее фракция "Голос" прервала участие в заседании Рады на время голосования за законопроекты, текст которых отсутствует на сайте парламента. Она вернулась к голосованию после того, когда Рада перешла к вопросам повестки дня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145464
 
   
 Топ комментарии
 
Скажи прямо Славко - Я Петю не предам! Верные люди сейчас редкость.
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ща без иронии - "Голос" начинает думать, тут главное не спугнуть.
моск + голос - гораздо лучше чем киношный лисапет + "дуже дякую".
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А ЗЕбилов фотографов домохозяек турскавецких ПТУшников не для того туда посадили шоб они что то там читали. Ихне дело конопко по отмашке тыцять, а не тексты читать. Их хозяева сами почитают...Теперь при ЗЕКкоманде так и будет..полный беспредел и тоталитарный режим.
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Об этом говорится в сообщении новоизбранного генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки с ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову. «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», - говорится в сообщении.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10667403-ukraincy-letyat-domoy-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey-nachalsya-obmen-plennymi-smi.html
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Скажи прямо Славко - Я Петю не предам! Верные люди сейчас редкость.
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підпесник славік.
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Просто Вакарчуку стало скучно там сидеть, надоело. Как когда-то надоело сидеть в Раде еще при ющенко.
И надо было, конечно, придумать отмазку.
К тому же, шеф порошенко также ушел, а Славик действует с ним синхронно и согласованно.
Так что, ничего другого от Славика ждать и не стоило.
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А ЗЕбилов фотографов домохозяек турскавецких ПТУшников не для того туда посадили шоб они что то там читали. Ихне дело конопко по отмашке тыцять, а не тексты читать. Их хозяева сами почитают...Теперь при ЗЕКкоманде так и будет..полный беспредел и тоталитарный режим.
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ща без иронии - "Голос" начинает думать, тут главное не спугнуть.
моск + голос - гораздо лучше чем киношный лисапет + "дуже дякую".
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Тепер від усіх вимагатимуть бути зецистами .
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