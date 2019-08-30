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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) план (124)

 Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию

Депутаты проголосовали за календарный план работы ВР второй сессии девятого созыва и также за порядок освещения работы ВР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" утверждение календарного плана проголосовало 278 народных депутатов.

Также было принято постановление про освещение работы ВР в СМИ.

На этом повестка дня была исчерпана и спикер Разумков заявил о закрытии сессии. Вторая сессия начнется во вторник 3 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3145463
 
   
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пройдет несколько дней и так через шредер пропустят все кодло свиновальца. и это прекрасно. А потом и за мелких, но не менее вонючих свиношнырей возьмутся.
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А ти уяви як цей листок у принтері прокручуюється біля року і більше. А саме в такому "темпі" попередні депутати любили "працювати".
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ВР по басні Крилова "Квартет",закінчила роботу. Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 5936
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...і так спєшилі, што прєдідущіх забилі уволіть

Ruslan‏ @77__ruslan

Единственное, что для меня пока остается загадкой - нафига они за комитеты цеплялись, если это стадо голосует всё, что им подсовывают? Ни обсуждений в комитетах, ни в зале. Тупо сказали жать кнопку - и они жмут.
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Так по-суті ніяких законів і не прийняли. Чисто динамічно проголосували за направлення цих всіх постанов на розгляд у комітети. Чи Ви з тих, хто думає що, наприклад, депутатську недоторканість вже зняли? Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 2777
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Рено Сихів‏ @syhiv25 1 час назад

декілька депутатів від СН госпіталізували з переломом пальця
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что свинята, больше не будет у вас дохода в пол шекеля в сутки за броски соевым шыкаладом во все стороны? как жине вашего свиногрымчака придется искать вам работу.
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Рада утвердила план, как календарно облапошивать лохов
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Две фракции отказались участвовать в этом цирковом представлении.
С первого же дня Рада показала что ей чхать на любые законы и регламенты.

А что если избиратели ЕС и Голоса откажутся признавать эту власть легитимной ?
Зелебобики, вы ведёте страну к гражданской войне.
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Про виборців і легітимну владу... При всій повазі, от скажіть, чому 3 роки люди не отримують чесно зароблені ними гроші, а їх у 2016 році за це їх ще й побили?:
https://censor.net.ua/news/3145254/jiteli_srazu_treh_oblasteyi_trebuyut_ot_gadyachsyra_rasschitatsya_za_dolgi_po_moloku/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71288874
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А нам что Ес , что Голос ..... Они едины. С одного счёта оплачены. Пусть коалицию создадут и За життя позовут Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 2987
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А тебе, Андрюша, патроны запасать, консервы, воду, лекарства. Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 770
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с зажыддя не получится , они в разные синагоги ходят.
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храштанскай вайна. где то мы слышали такое попискивание с мордовских болот.
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