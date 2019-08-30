 Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" утверждение календарного плана проголосовало 278 народных депутатов.
Также было принято постановление про освещение работы ВР в СМИ.
На этом повестка дня была исчерпана и спикер Разумков заявил о закрытии сессии. Вторая сессия начнется во вторник 3 сентября.
Ruslan @77__ruslan
Единственное, что для меня пока остается загадкой - нафига они за комитеты цеплялись, если это стадо голосует всё, что им подсовывают? Ни обсуждений в комитетах, ни в зале. Тупо сказали жать кнопку - и они жмут.
декілька депутатів від СН госпіталізували з переломом пальця
С первого же дня Рада показала что ей чхать на любые законы и регламенты.
А что если избиратели ЕС и Голоса откажутся признавать эту власть легитимной ?
Зелебобики, вы ведёте страну к гражданской войне.
https://censor.net.ua/news/3145254/jiteli_srazu_treh_oblasteyi_trebuyut_ot_gadyachsyra_rasschitatsya_za_dolgi_po_moloku/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71288874