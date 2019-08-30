 Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" утверждение календарного плана проголосовало 278 народных депутатов.

Также было принято постановление про освещение работы ВР в СМИ.

На этом повестка дня была исчерпана и спикер Разумков заявил о закрытии сессии. Вторая сессия начнется во вторник 3 сентября.

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