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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) Рахманин (9) Голос партия (60)

 "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР

Фракция "Голос" прервала участие в заседании Рады на время голосования за законопроекты, текст которых отсутствует на сайте парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Они голосуют за несуществующие законопроекты. Документов никто не видел, в повестку дня они не включены. Голосование происходит без соблюдения процедур", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

По его словам, депутаты "Голоса" пытались указать коллегами из "Слуги народа" на ошибку.

"Мы взяли перерыв, пытались в перерыве объяснить это. Потому что у нас чувство, что это не умысел, а они банально не понимают, что делают ошибку. Пытались убедить их придерживаться регламента, чтобы потом не ставить под сомнения принятые решения. Они сослались на норму регламента, не имеющую ничего общего с тем, что они голосуют - сегодня уже в пятый раз", - сказал Рахманин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты фракции "Европейская солидарность" покинули зал заседаний Рады. ФОТО

"Голосов им все равно хватает. Находиться в роли статистов при сомнительных правовых действиях мы не видим смысла", - добавил депутат.

Ранее народный депутат от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил "Слугу народа" в нарушении конституционной процедуры при голосовании за отмену депутатской неприкосновенности.

Позднее фракция "Европейской солидарности" в полном составе покинула зал заседаний.

Также на Цензор.НЕТ: Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3145462
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю, це шапіто отримає достойну оцінку. І не лише о*уївших фракцій, а й міжнародних організацій, а згодом і правоохоронних органів.
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А Жюлька? Все еще "работает"?
Ждет плюшек от Бени?
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Вона працює, а всі інші відпочивають "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 3883
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Вы знаете период когда она "не работала"?
работящая, хоть землю прикупай - як ота бджилка вспашет
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для внд капительман сейчас самая страда. Она сегодня под шумок не один лопатник срежет .
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Просто нужно платить соразмерно предоставляемым услугам. За доп.пакет не заплатили!
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а хто у нас "дворазовий"?
сорри, я не в курсе последнего новояза...
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почему то так и подумал, но не был уверен...
Славик, пока шо, как политик ну совсем не впечятляет, но будем посмотреть.
дошло же все таки до голоса?
до многих прислужников не дошло и вряд ли когда дойдет - Трускавца не хватит,
а до голоса вроде да - обнадеживает....
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микроскопическая шайка свиносявки пинкеса эльзы получила команду от их хозяина - пинкеса?
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може в какой то момент голос сам себe задал вопрос,
а за шо собственно голос должен отдать голос?
поковырявшись в бумаженциях понял - а в них и нет ничего.
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пинкис не для этого свиносявку эльзу покупал мелким оптом чтобы она чтото думала.
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от уже в Украине клубок змей - одна дрой ядовитее "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 4907
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это не клубок змей, это выгребная яма с соевыми глистами, но суть похожа.
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от если бы ты не сказал "соевые", то согласился бы.
если тебя зеленые глисты устраивают больше - ну то такое....
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Думаю, це шапіто отримає достойну оцінку. І не лише о*уївших фракцій, а й міжнародних організацій, а згодом і правоохоронних органів.
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Лол они поняди наконец то с чем имеют дело
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смішного тут мало - по тим законам житемем
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Іншого вибору, окрім сміху не залишили. Та при такому законодавстві буде плутанина і закони не працюватимуть "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 8956
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Так а что вы хотели. Их в Трускавце только нажимать на кнопочки учили. Читать такие то бумажки, не обучены.
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії‏ @CaledoniA_ua 46 минут назад

Шо там закон "О трех колосках" приняли уже?
А про коллективизацию и раскулачивание?
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про раскулачивание пока нет, а вот про рассвинячивание соевой мрази уже приняли.
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та потом впишут в те законы все шо Бене надо и опубликуют, все норм...главное Работают же...кнопку давят хором
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Я думав, що просто на сайт не завантажили, а виявляється, справдилися мої найгірші припущення.
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Такої хуцпи собі не дозволяють навіть Лукашенко з Путіним у своїх псевдопарляментах. Це просто за межами добра і зла.
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Это как в полиции, подпиши чистый листок. А все остальное, мы сами допишем 😁
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ДревляниН‏ @freeukrman 5 часов назад

До речі слушне зауваження.
Це ж повний правовий пздц, спочатку призначили в новий Уряд, а потім звільнили зі старого.

"Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 8114
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Эта беда теперь у нас называется "верховной радой" ( в кавычках и с маленькой буквы, потому что ... просто иначе будет нецензурная лексика) "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 2798
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Не зображайте депутатів. Це не біда, це цирк на дроті☹️
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Йо-о-о!!! Лайкнула бы, но мне от этого цирка не смешно
Я живу в этой стране ( не хвастаюсь - уже почти жалуюсь)
В 13-14 моя дочь носила еду на Майдан, а я понимала, что ребенок не все рассказывает(
А потом узнала, что один из их ребят там погиб......
Для меня все это уже давно боль, поэтому рада 9-го созыва - испанский стыд, стыд, стыд...
Жаль, из моего окружения в те годы только мой ребенок был в Киеве.. и до сих пор там((((((((
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Розумію, та вибачаюсь. Дійсно, для тих хто живе в Україні настають турбулентні часи, та життя не обіцяє бути простим☹️
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії‏ @CaledoniA_ua 1 час назад

ВР напомнила документальный фильм от ВВС "Брачные игры в мире животных". Там в одной серии рассказывали про самое маленькое сумчатое. Что то похожее на мышку или бурундука. В период размножения самцы не едят, не пьют, а только самок тискают. И так пару недельВ конце этого периода многие из них просто сдыхают от истощения
Так вот хотелось бы шоб эти стахановцы в Верховной Раде как эти сумчатые кончили
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Приймуть закони-пустишки, які нічого не дають, а зебіли схавають. Видно так і закон про боротьбу з корупцією.
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Что они там всю ночь будут друг дружку принимать? "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 4508
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А шож такое? Шыкаладный бос приказал? А говорили,шо это не барыжный проект.
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У Порошенко был плохой Аваков, Свинарчук и "Роттердам".
А у Зеленского хороший Аваков, Свинарчук и "Роттердам".
Не перепутайте.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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Це вони вміють. Далі про гру на роялі продовжувати не буду☹️
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Хочется услышать и вторую сторону. Возможно, тексты законопроектов им раздали распечатанными и т.д. Пои такой напряженной работе аппарат ВР может и не справляться.
Демарши "Голоса" - не новость. В прошлый раз Вакарчук отсидел в ВР, практически не принимая никакого участия в законодательной работе, и ушел, "хлопнув дверью". В этот раз будет то же?
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Можливо ваша мама була батьком, а бабця дідом 😱😳
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А регламент рады - это просто слово такое... бывает
Ну, обсуждения во фракциях, я так понимаю, просто мутота
Особенно, если принять во внимание "подготовленность" СН в плане заранее написанных заявлений об увольнении (см. историю с Богданом)
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Президент Один Спамс‏ @odinspam

Депутатов от СН сразу на варны поделили

Шудры - жмут кнопочки как скажут, молчат, сами нигде не ходят. Неприкосаемые.
Вайшьи - могут разговаривать по написанному кшатриями, но кнопки жмут как скажут
Кшатрии - говорят и ходят свободно, передают нижним варнам, как жать кнопочки
Есть еще брахманы, но они не в вр. Они могут делать что хотят, даже говорят, какие кнопочки дать, но предпочитают управлять из тени, делая вид, что происходящее - просто еще один оборот Сансары.
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замороження військової допомоги США і розслідування означає,що америкоси чудово розуміють,що до влади в Україні прийшла найспражнісінька русня.
(C)
@mukolayovich45
🤔
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Що це за антинародний ресурс-тут заспамлені коментарі тільки й варті уваги.Це що?Свиноферма?
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видать сильно вас свинят свиновальца припекает. щетина уже у вас смаленым воняет. И правильно сцытесь падлы. За свиномыролюбный реформизм вы сто процентов ответите.
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заскриню, пожалуй...
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Ладно Порошенко, а почему Вакарчук держится за эту неприкосновенность? Хочет барином походить или боится ответственности за свои поступки? Это зашквар.
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петин клон, срочно запушенный под выборы для подбирания голосов ура-патрийотофф - из тех, кого пэдре прельстить не удалось.
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только не один патриот за свиносявку не голосовал. голосовали свинята из вальцманата которым за их хозяина было противно голосовать.
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Та зрозуміло,що ти поцрєот хєр сонський. Не хотів вальцмана і проголосував за зєльцмана.Шо за фрєнік?
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я за зильбертштейна не голосовал и за свиновальца тем более. Но штейны как ни странно с первого дня ведут себя очень правильно.
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Та ти шо?Коли будочники з собакяновцями гвалтували Регламент і Конституцію,то вони - суки.А коли це роблять ЗЄлупенці,то вони - молодці.Знову виникає питання:"Шо за фрєнік?"
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При пєтрє такого не было.У пэти конверты разнесли и пачкой приняли.Чем толще конверт тем больше законов и поправок "принимали"
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диагноз поставить бы тебе и стационар приписать
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Ти з часами Януковича усе сплутав. З пам'ятью Щось знову стало, чи брешеш, як привик?🤔
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Вакарчук- это проект за деньги Поросенко, оттянуть голоса от Зе. Не ужели не понятно?
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Зато план загрузки комитетов приняли. Со списком можно на сайте ВР завтра ознакомиться. Много экономических и правил налогообложения. Защиты частной собственности, инвестиций...
Под сотню!
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А КАКАЯ РАЗНИЦА?
есть на сайте, нету, там половина ЗЕдепутатов читать не умеет.=))
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Ну вы даёте ! В спам отправили! Задам вопрос по другому. Голос - чей проект?? Почему ЕС и Голос едины?
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потомучто свиносявка пинкиса эльза выкормлена на бабки свиновальца.
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Ждем санкций за такую ,,законотворчасть,,
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