 "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Они голосуют за несуществующие законопроекты. Документов никто не видел, в повестку дня они не включены. Голосование происходит без соблюдения процедур", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.
По его словам, депутаты "Голоса" пытались указать коллегами из "Слуги народа" на ошибку.
"Мы взяли перерыв, пытались в перерыве объяснить это. Потому что у нас чувство, что это не умысел, а они банально не понимают, что делают ошибку. Пытались убедить их придерживаться регламента, чтобы потом не ставить под сомнения принятые решения. Они сослались на норму регламента, не имеющую ничего общего с тем, что они голосуют - сегодня уже в пятый раз", - сказал Рахманин.
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"Голосов им все равно хватает. Находиться в роли статистов при сомнительных правовых действиях мы не видим смысла", - добавил депутат.
Ранее народный депутат от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил "Слугу народа" в нарушении конституционной процедуры при голосовании за отмену депутатской неприкосновенности.
Позднее фракция "Европейской солидарности" в полном составе покинула зал заседаний.
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Ждет плюшек от Бени?
работящая, хоть землю прикупай - як ота бджилка вспашет
сорри, я не в курсе последнего новояза...
Славик, пока шо, как политик ну совсем не впечятляет, но будем посмотреть.
дошло же все таки до голоса?
до многих прислужников не дошло и вряд ли когда дойдет - Трускавца не хватит,
а до голоса вроде да - обнадеживает....
а за шо собственно голос должен отдать голос?
поковырявшись в бумаженциях понял - а в них и нет ничего.
если тебя зеленые глисты устраивают больше - ну то такое....
Шо там закон "О трех колосках" приняли уже?
А про коллективизацию и раскулачивание?
До речі слушне зауваження.
Це ж повний правовий пздц, спочатку призначили в новий Уряд, а потім звільнили зі старого.
Я живу в этой стране ( не хвастаюсь - уже почти жалуюсь)
В 13-14 моя дочь носила еду на Майдан, а я понимала, что ребенок не все рассказывает(
А потом узнала, что один из их ребят там погиб......
Для меня все это уже давно боль, поэтому рада 9-го созыва - испанский стыд, стыд, стыд...
Жаль, из моего окружения в те годы только мой ребенок был в Киеве.. и до сих пор там((((((((
ВР напомнила документальный фильм от ВВС "Брачные игры в мире животных". Там в одной серии рассказывали про самое маленькое сумчатое. Что то похожее на мышку или бурундука. В период размножения самцы не едят, не пьют, а только самок тискают. И так пару недельВ конце этого периода многие из них просто сдыхают от истощения
Так вот хотелось бы шоб эти стахановцы в Верховной Раде как эти сумчатые кончили
А у Зеленского хороший Аваков, Свинарчук и "Роттердам".
Не перепутайте.
(C)
@ZeUkraine
🤔
Демарши "Голоса" - не новость. В прошлый раз Вакарчук отсидел в ВР, практически не принимая никакого участия в законодательной работе, и ушел, "хлопнув дверью". В этот раз будет то же?
Ну, обсуждения во фракциях, я так понимаю, просто мутота
Особенно, если принять во внимание "подготовленность" СН в плане заранее написанных заявлений об увольнении (см. историю с Богданом)
Депутатов от СН сразу на варны поделили
Шудры - жмут кнопочки как скажут, молчат, сами нигде не ходят. Неприкосаемые.
Вайшьи - могут разговаривать по написанному кшатриями, но кнопки жмут как скажут
Кшатрии - говорят и ходят свободно, передают нижним варнам, как жать кнопочки
Есть еще брахманы, но они не в вр. Они могут делать что хотят, даже говорят, какие кнопочки дать, но предпочитают управлять из тени, делая вид, что происходящее - просто еще один оборот Сансары.
(C)
@mukolayovich45
🤔
Под сотню!
есть на сайте, нету, там половина ЗЕдепутатов читать не умеет.=))