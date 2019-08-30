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 Политика Украины
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 Возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги, - Луценко о своем будущем

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ответил 29 августа на вопрос, чем будет заниматься после ухода с должности в Генеральной прокуратуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает "Радіо Свобода".

"Думаю, что в ближайшее время я займусь здоровьем, спортом и, возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги... Политика пока меня "не зовет", как вы, возможно, заметили. Практически весь цикл политических событий в стране исчерпан", – сказал он.

Экс-генпрокурор не исключил, что ему "придумают какую-то другую работу те, кто так горячо ожидал три года и четыре месяца" его снятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3145461
 
 
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Ніватний Домбабве 🇺🇦 25%‏ @artgoot

Я так розумію, що медичну реформу можна послати подалі? Ні, ну а що. Знову койки, знову ліки в 10 раз дорожче. Будемо як в росії дохнути... #зеленськийпідор
Ніватний Домбабве 🇺🇦 25%‏ @artgoot 4 часа назад

*****. Тільки но написав, а через 20 мін. носпечена вже ляпнула своїм зеленим ротом, що мед. реформу повністю відмінят... Ну хуже ж не буде, так? #зелеботипідари
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Юрик,на зоне другие книги "читают".Ну тыж в курсе.
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Нет, на зоне времени для своей книги достаточно будел
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