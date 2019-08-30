 Возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги, - Луценко о своем будущем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает "Радіо Свобода".



"Думаю, что в ближайшее время я займусь здоровьем, спортом и, возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги... Политика пока меня "не зовет", как вы, возможно, заметили. Практически весь цикл политических событий в стране исчерпан", – сказал он.



Экс-генпрокурор не исключил, что ему "придумают какую-то другую работу те, кто так горячо ожидал три года и четыре месяца" его снятия.





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