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 Политика Украины
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 Разумков поручил подготовить изменения ряда статей Конституции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы, а именно, внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы, регистрационный номер 1017", - сказал Разумков на пленарном заседании парламента в ночь с четверга на пятницу.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" готовит 465 изменений в Конституцию, - Стефанчук

Профильному комитету также поручено подготовить законопроекты относительно изменений в ст. 81 Конституции о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027); в ст. 85 Основного закона о консультативно-совещательных органах парламента (№ 1028); в ст.85 и 101 Конституции о полномочиях Рады (№1016); в ст.93 Основного закона относительно законодательных инициатив народа (№1015); в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (№1014); о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии (№1013).

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Источник: https://censor.net.ua/n3145460
 
   
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Якщо скоротять чисельність депутатів, то найбільше це торкнеться Слуг народу Разумков поручил подготовить изменения ряда статей Конституции - Цензор.НЕТ 9286
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"Царь, очень приятно, царь"! Стає щрощумвлим, що мета - змінити конститкціцний стрій. З парламентсько-прещилентської республвки на прещидентську. У такому ращі парламент можна не лише скоротити, але й зробити церемоніальним органом. Тепервшні функції парламенту перейшли до "юристів" Богдана-Портнова. Якщо це не спробатконституційного переворотк, то що це тоді?
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тоді це все одно спроба конституційного перевороту...а далі маю надію знову майдан відправить Вофку до ростова, у відпустку
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о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы

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т.е., если пэдра раньше незаконно назначал вовка на НКРЕКП, теперь такие структуры президент может штамповать, ни на кого не глядя, вполне законно?
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да и не только в НКРЕКП думаю...это полная узурпация власти
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ну, да. Учитывая еще и то, что он хочет снимать руководство НАБУ и Госбюро расследований, и это, наверняка, еще не все хотелки.
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двигаются к отмене Украинской мовы как государственной и курса на вступление в НАТО и ЕС . уря зебилы !
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конституційний переворот тепер стає зрозуміло для чого вони залишили Авакова Разумков поручил подготовить изменения ряда статей Конституции - Цензор.НЕТ 9631уря товаЗещі
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