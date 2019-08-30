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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) Арахамия (25) Слуга народа (259)

 Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что во время ночного заседания Верховной Рады возможны "нелетальные ошибки".

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Арахамия отвечал на вопрос о том, не приведет работа парламента в режиме "неистового принтера" к потере качества принятых законопроектов.

"Полностью согласен, что есть такие риски, но мы их стараемся минимизировать за счет того, что сейчас почти каждый день работают комитеты даже до того, как они сформировались - внутри нашей партии. Есть много прототипов комитетов, которые рассматривали уже более сотни законопроектов. Действительно, могут возникать различные ошибки. Мы в партии их называем "нелетальных ошибки". Если 10% законопроектов будут иметь эти нелетальных ошибки, то мы лучше их быстро поймем, поскольку у нас будет обратная связь, и затем их исправим очень быстро - есть монобольшинство, которое позволяет быстро двигаться в законотворческом процессе", - сказал

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29 августа Верховная Рада решила заседать до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки дня. В комментариях представители партии "Слуга народа" давали разные оценки количеству законопроектов, которые депутаты должны рассмотреть за одну ночь - от трех десятков до сотни.

Источник: https://censor.net.ua/n3145459
 
   
 Топ комментарии
 
Глядя, как ВР, а точнее большинство от СН - шлёпают голосования, приходит мысль о том, что термин "кнопкодаство" приобредает новый смысл: когда голосуют даже на минуты не задумываясь о том, за ЧТО голосуют! Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 8016
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да стараются они мля Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 8007 во славу богдана и портнова Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 6309
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І довго ВР може працювати у такому темпі? Мені це нагадує школярів, які взяли швидкість спринтера на марафонській дистанції
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Фиме для такой импозантности понадобилось лет 60 больше чем Юзе
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Це ж якій м'яч треба з'їсти? Я навідь і не уявляю. Можливо тільки надувний, для йоги😱
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А навіщо ці пузана їдять гарбузи цілком? Це який писок потрібно мати?😱☹️
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Глядя, как ВР, а точнее большинство от СН - шлёпают голосования, приходит мысль о том, что термин "кнопкодаство" приобредает новый смысл: когда голосуют даже на минуты не задумываясь о том, за ЧТО голосуют! Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 8016
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Я обратил внимание; Идёт голосование, а дубинский в это время гуляет по залу (и не только он там такой). Так каким там способом тогда кнопка нажимается?
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ты шо слуги укрода честны они не кнопкодавят Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 8429
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Зеля с Бодей уже спят в обнимку, а эти все заседают, господа присяжные заседатели..
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-прошу уваги -за 247 -зупиніться -за 250 Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 6730
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Завтра проснувшись они все скажут: Это был первый и последний раз! Больше мы такое не позволим! Мы же не железные! Платите больше!
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им же сказано: будут выёживаться - нахрен через год рамгонят.
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Шота мне это чучхе напоминает. Аааа, это зечхе, как на расеи - пучхе.
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"Возможны не летальные ошибки... с летальным исходами."
Так будет точнее.
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Арахноид, когда уже за тарифы голосовать будете, нарид "уже лягли і просють"...
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От жертва аборта метет пургу, хоть свечи жги Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 332
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Обычные свечи задует, лучше применять ректальные...
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Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады.
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а возможны и летальные и шо тода?
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Hellis‏ @13Hellis_13 1 час назад

Господи, прости меня, но это же....... млеааааать!!!!! (Добкин младший/Зеленский)

Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады - Цензор.НЕТ 9311
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Допа сам собі приносив понюх табака, а у Зюзі є драгділер - богдан. Він за колоною сьогодні стояв, на Зюзю чекав.
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Може їх клонували в одній лабораторії ?
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Шо цей Ахєрєнія меле? Які ще «нелетальные «? Може - нефальные ошибки, він мав на увазі ?
«Дебіли, глядь» (с)
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