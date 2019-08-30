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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) неприкосновенность (906)

 Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности

Ночью 30 августа депутаты Верховной Рады сделали первый шаг к отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Депутаты проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

За проголосовало 363 депутата. После этого президент Зеленский покинул зал ВР. 

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 01

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 02

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 03
Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 04

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 05

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 06

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 07

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 08





Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 09

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 10

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 11

Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности 12








Источник: https://censor.net.ua/n3145456
 
 
 Топ комментарии
 
Соевым чуркам 5 лет не хватило...но я верю они это делали не по злому умыслу, просто Хуйло был против Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8520
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"Судите по делам их..." На ПЕРВОМ заседании. У соевьіх бьіло пять лет коалиционного большинства и даже не пьітались
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Петя 5 лет обещал, а Зе за один день сделал
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Итак, сегодня премьером стал Саакашвили, а генпрокурором - Давитка Сакварелидзе. Или нет? Неужели кинули? Использовали грузинские презервативы и выкинули? Абыдна, слющай Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 802
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нет дружок сегодня такими презервативами стали вы. с чем и поздравляю вас идиотов.
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Не переживай ДЭБИЛ так сильно. Там уже давно есть работа и для Саакашвили и для Сакварелидзе.
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"Судите по делам их..." На ПЕРВОМ заседании. У соевьіх бьіло пять лет коалиционного большинства и даже не пьітались
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У «соєвих» було завдання зупинити наступ россіі, з північного сходу, контролювати ситуацію на півдні, в Одеській області, і на півночі в Чернігівський, і відроджувати Армію.
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Теперь у верных слуг урода будет неприкосновенность, а у остальных партий и фракций нет.
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ти нашо фото своєї сімї сюди запостив?
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Это тебе барыга нашептал? Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 4558 Открою тебе секрет: неприкосновенности не будет ни у кого. Только депутатам СН не стоит из-за этого волноваться, а вот для барыги это- ПЗДЦ.
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ну, то есть ты повторил именно то что он и написал. Теперь они смогут кошмарить любого депутата в раде.
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Ага, любого. Кто совершил экономические/криминальные/уголовные преступления. И смысла прятаться в Раде от правосудия больше не будет. Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7312

Будут зашквары у депутатов из СН- разделят камеру вместе с барыгой.
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От тут частково ти правий, бо їх обов'язково і показово посадять.
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 28 авг.

Завдяки деп. недоторканості Кучма і Яник свого часу не змогли повністю знищити опозицію. Урок враховано
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Завдяки деп. недоторканості Опповиродкі возили зброю і тітушок, організовували анексію Криму та війну на Сході...
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Соевым чуркам 5 лет не хватило...но я верю они это делали не по злому умыслу, просто ***** был против Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8520
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хух ну тепер можна і спати лягати, голосуав за Зе головним чином через недоторканність!
все в нас вийде !
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Порошенко смешно выступил в своей хитрожопой манере -сказал что проголосуе на зло себе😁
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Заради цього, вже можно було їх обирати.
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Ну пока еще не до конца сделали, но сегодня просто взрывной старт работы Рады. Не видел ничего подобного за всю новейшую историю Украины наверное. Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 9526
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А КАК УПИРАЛИСЬ ВСЕМИ КОНЕЧНОСТЯМИ ПЕТИНЫ ПЕСИКИ И МЕДВЕДЧУКИ - ПРЯМ КОСТЬМИ ЛОЖИЛИСЬ ТВАРИ! Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3534
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Пока вижу только тебя.. За что Путлера любишь? Или ты бот, на зарплате у него?
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Maks Kolorto От один вже дав про себе знати.Не путлер,а *****.
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Порядочно, а теперь сажать коррупционеров и коллаборантов!!!
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а хто саджатиме? продажні судді? Так нехай одразу Бєню посадять, бо в США \є всі докази про відмивання 470 лярдів(!!!) баксів, вкрадених і виведених з України та территорії США
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Саме смішне,шо псячі відмовляются голосувати за закон порошенка,про зняття недоторканості,який пропонується без будь яких змін,текст тільки порошенка.Вони думали,можна попіаритись,барига буде другий термін,на тому і скінчится,а тепер так не ловко,сам написав і тепер петляй як ***** від нього
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Dirty_Harry‏ @DirtyHa94306102 28 авг.

Недоторканність на хліб не намажеш. Не переоцінюйте. Zе-публіка чекає на халяву. Можна порадіти місяць. Далі що? Ціни ростуть. Курс достатньо довго втримати не вийде. Попереду незворотня екон. криза. Рано чи пізно - не важливо.
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Пригадались дописи про манеру працювати в часи сталіна. Понторєзи дешеві.
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не воруй - и шкурку не испортишь! Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 988
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Понты, не понты , а при паРошенко и этого не было.
Абидно , да ? 😅
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зачем вам гуталин у вас есать вождь 4 года назад воевавший под Иловайском тов Зеленский Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 4390
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Сралинист, тебя уже послали. Вот и иди в известном направлении!
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Вся нечисть с паРаши вылезла и агитирует за Порошню
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кто об чём а ты о своём сакральном родном Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 956
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МОЛОДЦЫ !
Соево-рыгоАнальная шобла ПЯТЬ лет никак не могла проголосовать .
Прятали свои жопы за неприкосновенностью , чувствовали себя царями ...
ФСЁ !
Пир закончился !
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раз закончился, то хорош балдеть. марш мыть посуду!
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хорошо. от такой труженицы трудно ожидать иного. но тогда ты - уволена без выходного пособия. направление показать?
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Прикинь -первый день и все проголосовали.Я бы почти всех предыдущих просто расстрелял как сабак ,
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Это не законы "штампуют", это раздают задания комитетам.
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Ну проголосовали и что? Это не означает что уже завтра она будет снята. Там довольно длительная процедура. И не факт что она полностью будет пройдена.
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осталось последнее голосование - конституционное большинство! ТАМ И УЗНАЕМ КТО ЕСТЬ "ХУ"!
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неудивительно. монокоалиция ведь. вот ты бы попробовал с партнерами по коалиции, типа Батькiвщини, конценсуса достичь... но не огорчайся, принятые Радой решения не означают их автоматического исполнения народом. это все от восторга писаются пока их шкурные интересы не задеты. дай срок.
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не напружуйся дуже, бо повітря спортиш... Ти хоч вкурюєш, що вони проголосували? Впевнений, що нф фга!! Зато мелеш тут юхню, в долоні ляпаєш...чому? який закон прийняли? хоч один напиши!!!
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Да в курсе, "разминает ногу для удара"
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Поживем - увидим. Пока отнесусь со скепсисом к данной картинке.
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Как же этим ублюдкам страшно что в Раде есть одна, маленькая фракция, которая проголосовала против режима новомалороссов.
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зебил не читатель зебил пейсатель Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7207 с 1 января 2020 и текст забавный год какой 209й Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 9477 ну прям как сегодня зеля отжёг Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3949 Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 2524
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Зєля " в образє" скорбящєго головнокомандувача -дезертира....скорбіт...щоб тебе підняло та гепнуло!!!
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воно чи його мендель не знае коли що на війні було Здобули бевзі зелені Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 2263
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.Реакция Зеленского на бесконечные выступления депутатов по регламенту.....Викицитатник: "быстрей, быстрей,Дима продолжай,голосуйте)) депутатам дайте по минуте, пять много... И как рявкнул- "Да что вы орете все время"....Я так смеялась... Молодец!!!
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 1 час назад

С такими успехами Зе-команды никакого путча не надо. Зебилы от Авакова себе места не находят, а впереди пенсии израильским пенсам, тарифы украинским, Роттердам+, бляхи с комуналкой, и прочие сцаные тряпки. И не забудьте покормить Юзека, чё-то он злой ходит, ваш законотворец!
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Не хочу в спам... Але у нас вже було тисячі проектів постанов і опрацювань...
І все це закінчувалось нічим...
Чому саме сьогоднішній проект... кращий?)
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Ну может потому что подготовлен "командой барыги"?) Ранее уже была на цензоре новость что именно этот законопроект поставят на голосование.
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https://censor.net.ua/video_news/3145457/pri_golosovanii_za_otmenu_neprikosnovennosti_rada_narushila_konstitutsionnuyu_protseduru_poroshenko

афтор сумнівається... Каже що на два речення треба венеціанську комісію і верховний суд заслухати... А ще оон і нато по правам депутатів зібрати...
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Щось песдякули сьогодні притихли))
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Как же этим ублюдкам страшно что в Раде есть одна, маленькая фракция, которая проголосовала против режима новомалороссов.
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