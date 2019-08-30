 Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Депутаты проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

За проголосовало 363 депутата. После этого президент Зеленский покинул зал ВР.































