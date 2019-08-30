 Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Депутаты проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.
За проголосовало 363 депутата. После этого президент Зеленский покинул зал ВР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Депутаты проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.
За проголосовало 363 депутата. После этого президент Зеленский покинул зал ВР.
Будут зашквары у депутатов из СН- разделят камеру вместе с барыгой.
Завдяки деп. недоторканості Кучма і Яник свого часу не змогли повністю знищити опозицію. Урок враховано
все в нас вийде !
Недоторканність на хліб не намажеш. Не переоцінюйте. Zе-публіка чекає на халяву. Можна порадіти місяць. Далі що? Ціни ростуть. Курс достатньо довго втримати не вийде. Попереду незворотня екон. криза. Рано чи пізно - не важливо.
Абидно , да ? 😅
Соево-рыгоАнальная шобла ПЯТЬ лет никак не могла проголосовать .
Прятали свои жопы за неприкосновенностью , чувствовали себя царями ...
ФСЁ !
Пир закончился !
С такими успехами Зе-команды никакого путча не надо. Зебилы от Авакова себе места не находят, а впереди пенсии израильским пенсам, тарифы украинским, Роттердам+, бляхи с комуналкой, и прочие сцаные тряпки. И не забудьте покормить Юзека, чё-то он злой ходит, ваш законотворец!
І все це закінчувалось нічим...
Чому саме сьогоднішній проект... кращий?)
афтор сумнівається... Каже що на два речення треба венеціанську комісію і верховний суд заслухати... А ще оон і нато по правам депутатів зібрати...