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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) майдан (3917) Небесная Сотня (263) Рябошапка Руслан (78)

 Рябошапка не прогнозирует перспективы расследования преступлений на Майдане

Назначенный Генпрокурором Руслан Рябошапка не взялся прогнозировать расследование дел Майдана, потому что не знаком с материалами.

Об этом Рябошапка сказал в парламенте, отвечая на вопросы нардепов во время обсуждения его кандидатуры на должность генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В ответ на просьбу депутата от группы "За будущее" Игоря Гузя четко сказать, когда станут известны имена организаторов и убийц Героев Небесной Сотни, Рябошапка сказал: "Для того, чтобы понимать, какие перспективы, какие временные перспективы этих дел, - необходимо увидеть материалы этих дел. Поскольку я не в системе, и я не видел материалов этих дел, я не могу дать вам сейчас ответ, сколько времени займет расследование и каковы перспективы этого расследования. Мы не знаем, какие доказательства были собраны, какие доказательства были утрачены, по чьей вине они были утрачены, какие в целом есть возможности, чтобы финализировать это расследование".

Читайте на Цензор.НЕТ: Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение

Рябошапка подчеркнул, когда он с этим вопросом разберется детально, тогда сможет дать честный, объективный ответ.

Поздно вечером в четверг, 29 августа Руслан Рябошапка решением Верховной Рады был назначен новым Генеральным прокурором. Его кандидатуру поддержали 312 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3145455
 
   
 Топ комментарии
 
нормальный ответ человека понимающего какую должность он занимает и какая на нем лежит ответственность .
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Богатирьова уже вийшла на волю.
С*ка яка дала дозвіл на використання проти Майдану брандсбойтів посеред зими.
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полная машина бухих людей..музон арёт ...машина подлетает на кочке и у людей захватывает дух от такого внезапного атракциона.впереди-бетонная стена.
это Украина-прямо сейчас.
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нормальный ответ человека понимающего какую должность он занимает и какая на нем лежит ответственность .
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вещдоки по делу Майдана уничтожены за 5 лет
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Вот я фигею с таких вопросов
Человека только пару часов как назначили, в каком там что состоянии даже не видел, вообще неизвестно, не вывез ли Юрик серверы и не уничтожена ли документация

Нет, скажи сроки прямо сейчас

Пять лет молчали и сроков не требовали вообще. До чего ж противное отродье
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Лалка знає що таке сервери?
😂🤣😂🤣😂
От же ж тупоВата. Хто зараз тримає інформацію на сервері?
😂🤣😂🤣😂👍
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Цензор видать спит уже ...
Только что проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности !
Молодцы !
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главное что люди которые поверили президенту еще раз убедились в том что этот парень слова на ветер не бросает . ну а мы молодцы что проголосовали за этого парня.
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Рано, рано. Подождём результатов. Это только первая заявка на них.
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Какая позитивная новость на сон грядущий

Класс 👍🏻
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Ну положим пока токо предварительно проголосовали как я понял. Но надежды высоки, что доведут до конца этот вопрос. Оптимизм вселяет, что это только первый день работы.
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Наконец-то украинцв смогут намазать что-то на хлеб...
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другими словами "он клал на какие-то там расследования"
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не он клал на какие то там ваши расследования.
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махніцького,ярему,шокіна,луценка та матіоса на детектор брехні і все стане ясно,вони знають організаторів
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полная машина бухих людей..музон арёт ...машина подлетает на кочке и у людей захватывает дух от такого внезапного атракциона.впереди-бетонная стена.
это Украина-прямо сейчас.
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да настоящая бетонная стена на пути вашего русського мира.все вот теперь прощай навсегда не мытая. дальше переименование Хабаровска в исконное Боли.
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Богатирьова уже вийшла на волю.
С*ка яка дала дозвіл на використання проти Майдану брандсбойтів посеред зими.
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Майдан -работа спецслужб иностранных государств.поэтому убийства людей не будут расследованы
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Олег Петрович, вернитесь в палату,санитары беспокоятся.
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Пан Рябошапка чітко і доступно пояснив у Верховній Раді, що після ознайомлення із станом слідства у справі по Майдану він зможе дати якісь прогнози.
Депутати ВРУ станом на 0-43 год. ще працюють, це дуже добре. Пан Президент Володимир Зеленський щойно покинув залу Верховної Ради, серед законопроектів, внесених Президентом, є законопроект про ліквідацію адвокатської монополії та відновлення Інституту представництва громадян в суді ( БРАВО ! ). Це повернення до історичної правової традиції України, закладеної руськими/українськими правниками в Третьому Литовському Статуті в 1588 році, якиа діяла на теренах України до 03.10.2017 р.

п.с. Президент Володимир Зеленський проявив у залі ВРУ як справжній нащадок козацького роду Зеленських, представники якого були сподвижниками гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи.
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Майже з перших днів Визвольної війни ( 1648 - 1654 р.р. ) бачимо в козацькому війську чотирьох братів Виговського і багатьох полковників, що походили з київської та брацлавської шляхти: Самійла Богдановича-Зарудного, Антона Ждановича, Михайла Зеленського, Силуяна Мужиловського, Григорія Сахновича-Лесницького, Ярему Петрановського та ін. Уже на початку повстання на козацький бік переходить майбутній переяславський полковник й один з найзавзятіших противників порозуміння з Польщею Петро Головацький.

Дмитро Зеленський - лубенський полковник, сподвижник гетьмана Івана Мазепи. Дмитро Зеленський підтримав Івану Мазепу у боротьбі проти російського царя Петра І.
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Для начала просто давайте пожелаем удачи Руслану Георгиевичу. И не надо больше никаких слов и помните,дети мои,что это не Прокуратор Рима и не Прокуратор Тевтонского Ордена при Верховном магистре-Гохмейстере, а Генеральный Прокурор Украины!!!!
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"демократія" по-зебільному:
голосують по 2 закони за хвилину
як у кацапів
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Дійсно, просто немає слів. Ні, щоб як при вас, мародери, по 3 роки розглядати проект постанови про прийняття проекту за основу законопроекту про проект постанови.
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Югик уже давно все материалы уничтожил, а свидетели в котлах остались
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