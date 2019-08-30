 Рябошапка не прогнозирует перспективы расследования преступлений на Майдане

Об этом Рябошапка сказал в парламенте, отвечая на вопросы нардепов во время обсуждения его кандидатуры на должность генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В ответ на просьбу депутата от группы "За будущее" Игоря Гузя четко сказать, когда станут известны имена организаторов и убийц Героев Небесной Сотни, Рябошапка сказал: "Для того, чтобы понимать, какие перспективы, какие временные перспективы этих дел, - необходимо увидеть материалы этих дел. Поскольку я не в системе, и я не видел материалов этих дел, я не могу дать вам сейчас ответ, сколько времени займет расследование и каковы перспективы этого расследования. Мы не знаем, какие доказательства были собраны, какие доказательства были утрачены, по чьей вине они были утрачены, какие в целом есть возможности, чтобы финализировать это расследование".
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Рябошапка подчеркнул, когда он с этим вопросом разберется детально, тогда сможет дать честный, объективный ответ.
Поздно вечером в четверг, 29 августа Руслан Рябошапка решением Верховной Рады был назначен новым Генеральным прокурором. Его кандидатуру поддержали 312 народных депутатов.
Человека только пару часов как назначили, в каком там что состоянии даже не видел, вообще неизвестно, не вывез ли Юрик серверы и не уничтожена ли документация
Нет, скажи сроки прямо сейчас
Пять лет молчали и сроков не требовали вообще. До чего ж противное отродье
😂🤣😂🤣😂
От же ж тупоВата. Хто зараз тримає інформацію на сервері?
😂🤣😂🤣😂👍
Только что проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности !
Молодцы !
Класс 👍🏻
это Украина-прямо сейчас.
С*ка яка дала дозвіл на використання проти Майдану брандсбойтів посеред зими.
Депутати ВРУ станом на 0-43 год. ще працюють, це дуже добре. Пан Президент Володимир Зеленський щойно покинув залу Верховної Ради, серед законопроектів, внесених Президентом, є законопроект про ліквідацію адвокатської монополії та відновлення Інституту представництва громадян в суді ( БРАВО ! ). Це повернення до історичної правової традиції України, закладеної руськими/українськими правниками в Третьому Литовському Статуті в 1588 році, якиа діяла на теренах України до 03.10.2017 р.
п.с. Президент Володимир Зеленський проявив у залі ВРУ як справжній нащадок козацького роду Зеленських, представники якого були сподвижниками гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи.
Дмитро Зеленський - лубенський полковник, сподвижник гетьмана Івана Мазепи. Дмитро Зеленський підтримав Івану Мазепу у боротьбі проти російського царя Петра І.
голосують по 2 закони за хвилину
як у кацапів