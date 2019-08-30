 США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Волкер.
В четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новый Кабинет министров. Первое заседание правительство проводит ночью - президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады отпустить министров из зала парламента. "Они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - сказал Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Новое правительство проведет первое заседание прямо этой ночью
Драгділер Богдан Андрійко за колоною стоїть та спостерігає за подопєчним. О, вже вийшли, лопушок та Андрійко, пішли на підзарядку. 😄
так це ж добре!
Ну а Петя ещё и у Медведчука в партии успел посостоять
А реванш это конечно Зеленский, само собой
Но объем военной помощи пересматривают, а в Польшу, где " в том числе" ( В ТОМ ЧИСЛЕ, КАРЛ!!!, но не более того) должна была состояться встреча с ,к-хм, преЗЕдентом Украины... увы-с..................
і про тарифи...
і про кінець епохи бідності...
і про кумовство...
і................................................
ГО Порохокіт @pIebeian 4 часа назад
І тишина в антикорупційних тусовках та посольствах...
так поддерживают, что даже "Мотор Сiч" могут помочь китайцам продать...
Пристайко - протеже ЄС і США.
Там сказали: дайте нам нормальну людину для контактів, а своїх дебілів хоч міністрами оборони призначайте. Так і зробили.