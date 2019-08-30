 Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским

Вместо Трампа в поездку отправится вице-президент США Майкл Пенс. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.
Визит президента США пришлось отменить из-за надвигающегося на штат Флорида урагана Дориан. Ожидается, что он обрушится на Штаты в понедельник, принеся с собой проливной дождь и ветер скоростью 200 км/ч.
Трамп решил остаться в Вашингтоне, чтобы координировать помощь штатам, которые могут пострадать от урагана. "Похоже, что шторм может быть очень, очень сильным. Полетит Майкл", - сказал президент США.
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Американский лидер планировал прибыть в Польшу в воскресенье с двухдневным визитом, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Ожидалось, что во время визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
😂🤣😂🤣😂🤣😂
Так ждали - так ждали, так анонсировали ... и вдруг - пересмотр объема американской помощи Украине ( день назад), а теперь..
Ну, никогда такого не было и вот!, опять
Ребята, вляпались не просто Зе ( тпк и хочется дописать - КИ!)
Попала вся страна
Америке мы уже не интересны.
Вопрос: с чего-бы?!!!
Какая в Польше новая команда ?
Річ не про поляків, а про молодих рехформаторів.
Ти усе проспав
😂🤣😂🤣😂
От чому як тілько прокацаплений, то зразу починає брехати? У вас це з народження?🤔
США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер
В который раз убеждаюсь, порохоботы здесь лишь с целью вранья.
😂🤣😂🤣😂
😂🤣😂🤣👍
Связан ли взрыв с подготовкой пуска спутника - не сообщается. Иран инцидент пока не комментировал. В то же время на снимках, предоставленных компанией Planet Labs Inc. видны обгоревшие части ракеты и чёрный дым.
По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлёта, сообщил Associated Press эксперт Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. 13 августа иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на министра информационных технологий страны, что "Нахид-1" готов к запуску.
"просёр" начался значно раньше.
надвигающийся на штат Флорида ураган.просто ******** не пригласили вот Трамп и загрустил без плешивого......
Всреча с шутом шоле для Трампа важная?
А ну расскажи, какие выгоды США и Трампу лично сулила встреча с каким-то человеком, который даже сам ничего не решает.
Шото пошло не так...
Т.е. 5 лет добивались военной помощи США и тут капитулянтам американское оружие стало не подходить.
Мабуть, йому ху#ло заборонило летіти до Польщі, бо вони можуть пафтаріть же.