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Все про:Зеленский (2580) Польша (4871) США (15267) ураган (213) Трамп (2351)

 Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским

Президент США отменил визит в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Причина - надвигающийся на штат Флорида ураган.

Вместо Трампа в поездку отправится вице-президент США Майкл Пенс. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Визит президента США пришлось отменить из-за надвигающегося на штат Флорида урагана Дориан. Ожидается, что он обрушится на Штаты в понедельник, принеся с собой проливной дождь и ветер скоростью 200 км/ч.

Трамп решил остаться в Вашингтоне, чтобы координировать помощь штатам, которые могут пострадать от урагана. "Похоже, что шторм может быть очень, очень сильным. Полетит Майкл", - сказал президент США.

Также на Цензор.НЕТ: Соединенные Штаты еще не приняли решения о сокращении военной помощи Украине, - Тейлор

Американский лидер планировал прибыть в Польшу в воскресенье с двухдневным визитом, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Ожидалось, что во время визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3145452
 
   
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Це успіх нової команди. Вони і не хотіли
😂🤣😂🤣😂🤣😂
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Це успіх нової команди. Вони і не хотіли
😂🤣😂🤣😂🤣😂
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Я наприклад не сумніваюся у здібностях Трампа зупиняти урагани ударами у індіанськ й бубен. 😁
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Это Глазьев с Рагозиным послали спасательный смерч Трампу,чтобы усопшего германского Фюрера и московско - советского Фюрера не беспокоить Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским - Цензор.НЕТ 4924
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Та не..
Так ждали - так ждали, так анонсировали ... и вдруг - пересмотр объема американской помощи Украине ( день назад), а теперь..
Ну, никогда такого не было и вот!, опять
Ребята, вляпались не просто Зе ( тпк и хочется дописать - КИ!)
Попала вся страна
Америке мы уже не интересны.
Вопрос: с чего-бы?!!!
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"Центр Разумкова" финансирует Москва. Там влиты чудовищные суммы.
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Теж ґрантоїди? Зі знаком "-"? Я це давно знаю Дуже вже інколи фантастичні дані опитувань вони демонструють. Особливо щодо війни на Донбасі
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А цей "здобуток" теж можна записати в актив "новим ліцам"? Як і призупинення фінансування Штатами?
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фейкометный чувак, тебя мордой ткнуть в новость что призупинення нема?
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Гыг ты шо поменял ник и начал с прокси работать ?
Какая в Польше новая команда ?
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Сашко, а ти вже добавив ще одне ім'я до свого ніку? Невже двух не вистачає?
Річ не про поляків, а про молодих рехформаторів.
Ти усе проспав
😂🤣😂🤣😂
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Я Сашко тут лет 10 минимум, и всех ярых порохоботов знаю наизусть, усе будет только хуже это абсолютно новое, но энтузиазм и производительность этого Ника, сравнима только со всем известным Гыг С Вами, который по странному совпадению пропал на днях.
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От так брехати то не потрібно. Зрівняй наші дати регистрації.
От чому як тілько прокацаплений, то зразу починає брехати? У вас це з народження?🤔
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То у них на троих десятка насобиралась...
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Трампушка положил на зеленого с роялем!
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Через то что тот полностью конролируется коломойской крысой
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Только поверил новому порохоботу, и тут на те новая статья:
США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер
В который раз убеждаюсь, порохоботы здесь лишь с целью вранья.
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знаешь, на словах я тебя тоже могу поддержать. но, как я обычно говорю в таких случаях, денег не дам. Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским - Цензор.НЕТ 3947
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Волкер, - это креаутура Маккейна, а Трамп, - это путинская подстилка, дурилка ты зеленая.
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путинская подстилка не захотел встретиться..ну и плевать тогда
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Сашко, ти все проспав. Волкер може казати що завгодно. А от зброї більше не буде. Та зустрічі з Трампом під великим питанням. Пити меньше треба
😂🤣😂🤣😂
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Врядли пиар. Там так изначально принято. Там могут и штук 5 авианосцев с остальными подогнать через пол океана из-за 4-8 дипломатов или солдат или просто граждан США. Налоги то народ платит---надо отрабатывать.
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Ураган не зависит от Трампа,- газета Мордовская Правда
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а вернуть рашку в Джи-7 ему ничего не помешает...? Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским - Цензор.НЕТ 193 забавно... он явно "динамит" нашу страну...или новоизбранного...
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Спутниковая съёмка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником "Нахид-1". Об этом сообщает агентство Associated Press.
Связан ли взрыв с подготовкой пуска спутника - не сообщается. Иран инцидент пока не комментировал. В то же время на снимках, предоставленных компанией Planet Labs Inc. видны обгоревшие части ракеты и чёрный дым.
По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлёта, сообщил Associated Press эксперт Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. 13 августа иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на министра информационных технологий страны, что "Нахид-1" готов к запуску.

Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским - Цензор.НЕТ 7033
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старик устал просто после саммита, они его уморили непокорностью и амазонией)) хочет любимый канал посмотреть на диване)) сама природа призывает его сменить свое мнение))
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С одной стороны красивые пляжи и высокий уровень жизни, с другой ураганы и материальный ущерб в миллиарды. Флорида и Луизиана опять попадут под раздачу.
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Олигахическая мафия коломойского очень зла на петю. Ведь петя выбил Колом с украинского корыта на 5 лет И Коломойский не мог ничего красть. Потому он так зол на петю,тягает по допросам. Петя как крыса в бочке жрал других крыс и в этом его заслуга
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Ну теперь при ЗЕкловуне Беня полностью наверстает упущеное, точнее уже начал воровать под прикрытием преЗЕдента..
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Бенито себе голосов на 300+ в раде забил кролятины. Минобороны уже его и премьер,дальше больше.зе там в качестве мебели
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Пора коломойскому не простить 480 млрд. И приписать его к группе лазаренка-фирташа - 10 лет с полной конфискацией
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А в Варшаву уже прибыли президентские лимузины... Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским - Цензор.НЕТ 3771
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учитывая, что США вступили в войну в декабре 41го, то ему там особо и делать нечего. Мероприятия-то по поводу даты начала войны.
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зато погный совок вступил в войну в 39 ом..как союзник нацисской Германии.
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Ну да. И Германия приглашена. А вот ***** - нет. Он хуже Гитлера.
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видимо у этого народишка ущербность в днк. мелкие, жалкие, примитивные, отвратительные, дешевые клоуны.
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Наверное будет махать руками и ураган отгонять, вот бы продали бы ему Гренландию (до чего же мерзкие эти датчане и особенно их грымза-королевна ) - тишь да благодать вокруг лед да тюлени, можно спокойно посидеть на льдине и паписдеть "зажитья" с хорошим парнем Вовой
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за 100 дней? да ну на... Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским - Цензор.НЕТ 6860
"просёр" начался значно раньше.
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зюзя тепер встигне ще парочку разів хмуйлу подзвонить
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Когда Трамбон узнал что в Польшу не пригласили его друга Пу , он решил сослаться на ветер ( и обмоченные штаны) и последовать примеру Бацько Луки и тоже не ехать. Таким образом он хочет отслужить своему другу не только ругней на G7 с требованием вернуть Пу, но и демонстративным бойкотом встречи в Варшаве. А если серьезно, то США с таким прЭзидентом опускается все ниже и ниже , я уж молчу о" покупке" Гренландии, одна надежда что через непродолжительное время этому субъекту предстоит "путешествие" в Ростов с помощью "патриЕтичных оХфицеров" .
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Причина - надвигающийся на штат Флорида ураган.просто ******** не пригласили вот Трамп и загрустил без плешивого......
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Україна стає нецікавою - навіть програми у уряду нема. Про що можна розмовляти? Їдуть розмовляти про серйозні речі чи вирішувати суттєві проблеми, а не про те, яка в Трускавці вода і з якого боку їсти шаурму.
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Зебєня ще тільки збирається їхати до Трампа, а вже ураган. А що ж буде коли приїде? До ПарЬІжу вже їздив шо згорів Нотр дам.
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аа..эта Порошенко и парахаботы наслали ураган на Флориду что бы ЗЕшмаркля не смогла втретица с Трампом....срочная зрада.. опять эти парахаботы не дают ЗЕкловуну работать..да сколько можно когда ужен Парашенка в тюрьму сядет.... ааааа ажтрисёт Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским - Цензор.НЕТ 8214
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Кому в США потрібна 5-и річна свинина?Це Зелене ще її тримає-може на мило,може для змазки.
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Как то ну уж очень много совпадений как раз в день главного беняфиса в ВР. Помощь тю-тю, встреча гудбай, не удевлюсь если еще и мвф х...м по губам поводит) С этой клоунадой ни дня без сюрпризов. События развиваются просто таки с катастрофической для нас скоростью. Что интересно Донни то тут не причем. Он и пороха не любил и к пуйлу неровно дышать не вчера начал, а тем не менее помощь была и отношения норм были и даже встретиться заставили, хоть Донни и сидел там как обосраный. Надо было бы и в Варашву полетел бы, но кто-то решил иначе.
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как и бацька, абидилосо шо их патрона, - *****, там не будет.
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Петекантропы смотрели в рот Ху.лу, теперь трампону.
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Дедушка уже не помнит срал он утром или нет, а вы хотите, чтобы он помнил о важных встречах и политике. Он просто старый дурак. Это бывает, когда у тебя куча денег,а вокруг сплошные жополизы и неограниченная власть. Петю это тоже ожидает.
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Дядя, ты дурак?

Всреча с шутом шоле для Трампа важная?
А ну расскажи, какие выгоды США и Трампу лично сулила встреча с каким-то человеком, который даже сам ничего не решает.
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Отака фигня малята. Военная помощь США Украине Трампом заморожена, встреча с ЗЕлупой отменена.

Шото пошло не так...
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"Mотор-Сич", видимо, таки забирают китайцы; Болтон не сумел убедить Богуслаева не валять дурака.
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Наверное еще плюс несколько дел, которые зебилы завели по поводу некачественного американского оружия.

Т.е. 5 лет добивались военной помощи США и тут капитулянтам американское оружие стало не подходить.
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Ведь понятно что это отмазки...главная причина отмены поездки это отсутствие в Польше дружбана *****...без него все мероприятия теряет смысл.
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Так хотел другана володьку в десну присосать
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А шо такоє? Рудий клюван не захотів потусити з нашим єврейським клованом?
Мабуть, йому ху#ло заборонило летіти до Польщі, бо вони можуть пафтаріть же.
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Подібні "успіхи" у свої перші сто днів з українських президентів демонстрував лише януковоч. Навіть у Кучми спочатку зовнішня політика краще виходила.
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