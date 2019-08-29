EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1349  41
Все про:ВР (23458) ГПУ (9306) Рябошапка Руслан (78)

 Новым Генпрокурором стал Рябошапка

Верховная Рада дала согласие назначение Генеральным прокурором Украины Руслана Рябошпаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед голосованием Руслан Рябошапка рассказал о том, как он видит работу ГПУ и ответил на вопросы депутатов. 

Во время обсуждения его кандидатуры, депутат Бужанский спросил будут ли расследоваться уголовные производства против Порошенко.

В ответ на это Порошенко заявил, чтобы в это зале не повторялись голословные российские фейки.

По словам Порошенко, согласно Конституции Украины, никто не может быть обвинен, не иначе как по решению суда. 

После этого состоялась словесная пикировка между Петром Порошенко и Нестором Шуфричем. держал 

Комитет ВР поддержал кандидатуру Рябошапки.

"За" проголосовало 312 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3145450
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порошенко сильно нервничал, дважды переходил на истерику в зале ВР, когда упоминали его, что он ещё не на зоне.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас вопрос за снятие прекосновенности, если большинство поддержит, это барыгу полностью добьет.
 показать весь комментарий
 
 
Телепень у всех президентов Украины пожизненный имунитет! Им это гарантирует конституция!
Я понимаю что зебилоиды ложили болт на конституцию и все такое... но ты там смотри Порошенко путч готовит и единственный кто его может остановить это Аваков Новым Генпрокурором стал Рябошапка - Цензор.НЕТ 1080 Новым Генпрокурором стал Рябошапка - Цензор.НЕТ 4218
 показать весь комментарий
 
 
иммунитета для преступников не существует... Бывший президент, преступник Янукович подтвердит.
 показать весь комментарий
 
 
Единственный преступник пока что это ты который относится наплевательски к конституции Украины и без каких либо доказательств обвиняет Порошенка!
Я понимаю казламордый, работа такая!
 показать весь комментарий
 
 
Преступник Янукович, ранее самоназывавшийся президентом Украины, сейчас в бегах....
На очереди преступник и мародёр Порошенко, ранее самоназывавшийся президентом Украины.
 показать весь комментарий
 
 
кацап твои хотелки никого не интересуют!
 показать весь комментарий
 
О Господи открой Конституцию
Неприкосновенность у президента только на время исполнения полномочий
Пожизненное у него только звание президента и то через суд можно отобрать
 показать весь комментарий
 
 
Хватит бухать алкоголичка! Твои хотелки никого не интересуют!
 показать весь комментарий
 
Кацапчику, ти проспав. Зараз не 21 квітня. Зміни платівку.
 показать весь комментарий
 
 
Третьего Пете по повестке
И 10 по повестке

Гонтарева в розыске

Тут вам не апрель
 показать весь комментарий
 
 
а если нет ты исчезнешь с цензора навсегда, а казламордая???
 показать весь комментарий
 
ну а шо?

лугандонская сводка

,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.

Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.

В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.

Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
 показать весь комментарий
 
 
сепарня в растройствах=))

,, Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики."
 показать весь комментарий
 
Коломоского штыки.
Где антикор суд? Где сбу без финансов?
 показать весь комментарий
 
 
ффф...пи***! Это была шутка такая от зебила для зебилов!
 показать весь комментарий
 
Новым Генпрокурором стал Рябошапка - Цензор.НЕТ 2023На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, со ссылкой на данные спутниковых снимков, на фотографиях четко различим дым и обломки носителя.
 показать весь комментарий
 
Шо таке, Лалко?
"Расцвела в саду моем акация,
Радуется вся моя семья?"
 показать весь комментарий
 
ололоша лахтинская, тебя не волнует твоя срана засрашка?
 показать весь комментарий
 
 
Лала, свята не буде, буде біль і розчарування для фанатів зе
 показать весь комментарий
 
 
Петя о Констутуции вспомнил. А как сам в тюрьмы бросал, люди без решения суда по два года сидели. Вот скотина!
 показать весь комментарий
 
 
и тут дымя горящей шапкой, в прокуратуру входит рябошапка )))
 показать весь комментарий
 
После этого состоялась словесная пикировка между Петром Порошенко и Нестором Шуфричем. держал Источник: https://censor.net.ua/n3145450

Кто шо держал? 🕯
 показать весь комментарий
 
Чекаємо посадки головного корупціонера України... Коломийського🤔
 показать весь комментарий
 
 
неее Игорьвалеричь против он на такое не подписывался!
 показать весь комментарий
 
У которого дети - французы. Бред какой-то.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх