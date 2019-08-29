 Новым Генпрокурором стал Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед голосованием Руслан Рябошапка рассказал о том, как он видит работу ГПУ и ответил на вопросы депутатов.
Во время обсуждения его кандидатуры, депутат Бужанский спросил будут ли расследоваться уголовные производства против Порошенко.
В ответ на это Порошенко заявил, чтобы в это зале не повторялись голословные российские фейки.
По словам Порошенко, согласно Конституции Украины, никто не может быть обвинен, не иначе как по решению суда.
После этого состоялась словесная пикировка между Петром Порошенко и Нестором Шуфричем. держал
Комитет ВР поддержал кандидатуру Рябошапки.
"За" проголосовало 312 народных депутатов.
Я понимаю что зебилоиды ложили болт на конституцию и все такое... но ты там смотри Порошенко путч готовит и единственный кто его может остановить это Аваков
Я понимаю казламордый, работа такая!
На очереди преступник и мародёр Порошенко, ранее самоназывавшийся президентом Украины.
Неприкосновенность у президента только на время исполнения полномочий
Пожизненное у него только звание президента и то через суд можно отобрать
И 10 по повестке
Гонтарева в розыске
Тут вам не апрель
лугандонская сводка
,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.
Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.
В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.
Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
,, Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики."
Где антикор суд? Где сбу без финансов?
"Расцвела в саду моем акация,
Радуется вся моя семья?"
воно - воно
Кто шо держал? 🕯