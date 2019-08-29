 Новое правительство проведет первое заседание прямо этой ночью

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отпустить вновь Премьер-министра и членов Кабинета министров с заседания Верховной Рады для проведения ими первого заседания правительства.
Об этом глава государства заявил в зале заседаний ВР 29 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я думаю, что мы можем отпустить Премьер-министра и новый создано правительство - они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - отметил Зеленский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 29 августа, утвердила новый состав Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком.
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Возможно, не сразу же
Браво, зебіли, ви здєлалі ето. Вас використали.
клоуны...
піпісьокрук скажіть, хто гониться за цими зєлєними ?
народ Украины не привык, что депутаны работают..
неужели, реально будут работать, а не прогуливать, кнопкодавить за других, храпеть, сидеть на порносайтах в сессионном зале??
при поросенко - вр "работала" при пустом зале..