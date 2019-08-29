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 Политика Украины
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 Новое правительство проведет первое заседание прямо этой ночью

Назначенный в четверг Кабинет министров отправился из здания Верховной Рады на свое первое заседание.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отпустить вновь Премьер-министра и членов Кабинета министров с заседания Верховной Рады для проведения ими первого заседания правительства.

Об этом глава государства заявил в зале заседаний ВР 29 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я думаю, что мы можем отпустить Премьер-министра и новый создано правительство - они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - отметил Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 29 августа, утвердила новый состав Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком.

Читайте также: Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3145449
 
 
 Топ комментарии
 
вся Україна бажає успіху новому уряду ! Новое правительство проведет первое заседание прямо этой ночью - Цензор.НЕТ 5904
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Навіщо ж ви так. Горілочки вип'ють, позакусюють соленими огірками та томатами. Це для початку😄
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Вся Украина и бросит в них за ЭТО камень
Возможно, не сразу же
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Ніхто. Вони тепер при владі. Каміння полетить трошки пізніше, якщо успішних реформ не буде🤔
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Навіть якщо реформи будуть, ЗЕ турнуть через рік - до того часу вже набридне
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хватай чємодани - вогзал от'єзжаєт..!
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Для того чтобы Петя встал - ему для начала надо бы сесть.
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ту дурак? как мне с вас смешно! элита, верхушка, авторитетные люди, олигархи....как хочешь назови. чуваки 28 лет рука об руку. могут для зрителей устроить любой спектакль. потом смеются с вас ЗЕбилов в ресторанах и саунах, а зеленые клоуны их развлекают, играют на пианинЕ. нах вы биомасса им нужны, ради вас друг друга давить? забудь
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Зебіли мабуть не знають що туалетний папір використовують лише один раз. І викидають.
Браво, зебіли, ви здєлалі ето. Вас використали.
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думаю в буфете жрачка еще осталась=>заседание будет продуктивным😁
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ночью, в темноте, светлые дела не делаются... порево-жарево
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Ночью,например,нашу Конституцию делали и сделали,беспросветный ты дурко...
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вся Україна бажає успіху новому уряду ! Новое правительство проведет первое заседание прямо этой ночью - Цензор.НЕТ 5904
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так у них и программы нет... видать СОЧИ НЯТЬ будут..)))
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Шаурма и шампаньола заказаныю А утром все в спортзал. Спорт никто не отменял
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Даже ЗЄля спать лажицца...чьтоби ночью вам прісніцца...
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)) поляна накрыта! бедный юрик там с ума сойдёт, шо это заседание уже без него.
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О.. да они последователи лучшего друга спортсменов и детей )))
клоуны...
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працюють не покладая піпісьок рук скажіть, хто гониться за цими зєлєними ?
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Знову безглуздий піар, справа не в формі, а у змісті. Можете хоч вночі хоч у день, хоч у обідню перерву, але робіть, а не триндіть без кінця!!!
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поросенковцы скыглят, не привыкли работать
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Счас они напринимают, потом 10 лет прийдется разгребать
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В этом нет необходимости, утро вечера мудренее.
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это что то новенькое..
народ Украины не привык, что депутаны работают..
неужели, реально будут работать, а не прогуливать, кнопкодавить за других, храпеть, сидеть на порносайтах в сессионном зале??
при поросенко - вр "работала" при пустом зале..
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От это правильно. Деребанить нужно быстро. Завтра можно не успеть
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