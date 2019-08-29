 Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы хотим побыстрее ее снять. Все согласно Конституции, но это нужно сделать быстро", - сказал Герус.
Также на Цензор.НЕТ: Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия
їх задача там влаштовувати цирк та відволікати увагу, поки беня краде, ось і все
Срущие человечки прибежали)))
Увертюра для рояля "Чотири танкісти і ПЕС".
Виконує Президент України Володимир Зеленський!
Киндомбром @ushkarda 9 часов назад
Будут понты, помноженные на понты.
В это время те, кто умеют, будут тащить все, что плохо лежит.
В цирке работают карманники!
понавабирала бидлота бидлоту
"...пересажать всех несогласных и стать владычицей морскою", добавил он.
Чего только стоит законопроект про снятие депутатской неприкосновенности авторства Порошенко. Теперь Петя и его компашка просто обязаны будут за него голосовать, деваться некуда - а значит привычно запляшут под дудку Зеленского. Проверенная схема, как и с дебатами на стадионе.