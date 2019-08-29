 Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы хотим побыстрее ее снять. Все согласно Конституции, но это нужно сделать быстро", - сказал Герус.

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия