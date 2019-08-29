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 Политика Украины
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 Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус считает, что голосование сегодня за снятие депутатской неприкосновенности не нарушает регламент парламента.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы хотим побыстрее ее снять. Все согласно Конституции, но это нужно сделать быстро", - сказал Герус.

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3145448
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас у ЗЕботов начнется оргия Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 8473 Наблюдаем за убогими
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Прикольное заявление. то есть снять неприкосновенность, чтобы расправится с оппозицией?
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Мне нравится смотреть как порохоботы пытаются всячески унизить Зеленского и его команду "низким интеллектуальным уровнем", а те в свою очередь красиво и очень профессионально имеют порохоботов во все щели.
Чего только стоит законопроект про снятие депутатской неприкосновенности авторства Порошенко. Теперь Петя и его компашка просто обязаны будут за него голосовать, деваться некуда - а значит привычно запляшут под дудку Зеленского. Проверенная схема, как и с дебатами на стадионе.
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Сейчас у ЗЕботов начнется оргия Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 8473 Наблюдаем за убогими
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Deep Progressive Disco‏ @disco_deep 4 часа назад

їх задача там влаштовувати цирк та відволікати увагу, поки беня краде, ось і все
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Уже наблюдаю Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус - Цензор.НЕТ 8637 вас пока двое разминаются, но щас остальные подтянутся!
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Прикольное заявление. то есть снять неприкосновенность, чтобы расправится с оппозицией?
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Не просто розправитися, а знищити як явище. "Єдіная расєя" українського розливу
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Не просто розправитися, а знищити як явище. "Єдіная расєя" українського розливу
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Об'ява!
Увертюра для рояля "Чотири танкісти і ПЕС".
Виконує Президент України Володимир Зеленський!
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Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 5625"чотири танкістИ" Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 5625не позорь язык,мокшанин,позорься на своем...
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Алєкс, поліглот ти доморощений, то як українською буде танкіст у множині?
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...а у зєпутан - ****** под сєбя

Киндомбром‏ @ushkarda 9 часов назад
Будут понты, помноженные на понты.
В это время те, кто умеют, будут тащить все, что плохо лежит.
В цирке работают карманники!
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без разницы уже, все равно всех за яйца держут и пакетами так и будут голосовать, ну а вскоре так вообще удаленное голосование вам сделают, что бы нарид вас и вовсе не видел.
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і очі косі від постійної брехні
понавабирала бидлота бидлоту
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"Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы хотим побыстрее ее снять."

"...пересажать всех несогласных и стать владычицей морскою", добавил он.
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Мне нравится смотреть как порохоботы пытаются всячески унизить Зеленского и его команду "низким интеллектуальным уровнем", а те в свою очередь красиво и очень профессионально имеют порохоботов во все щели.
Чего только стоит законопроект про снятие депутатской неприкосновенности авторства Порошенко. Теперь Петя и его компашка просто обязаны будут за него голосовать, деваться некуда - а значит привычно запляшут под дудку Зеленского. Проверенная схема, как и с дебатами на стадионе.
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Та знімайте вже скоріше, забовбали. Я канешна вибачаюсь перед косоокими, але куди дивиться цей Херус?
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соєвих почнуть саджати - разом з ригоАналами .. Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 4178
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Первый раз , реальное снятие неприкосновенности на кону . смотрим кто из тварей против .А против уже высказались из банды Свинарчуков
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ты базар фильтруй. Игорьвалеричь сказал что Свинарчуков надо наградить, будешь противоречить игорювалеричу он тебя поймает и поимеет!
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Ось коли буде голосування за зняття недоторканності, тоді й побачимо хто голосує, а хто ні. До цього моменту, це ні про що ... Загравання з лекторатом. Досить ля ля ... Робіть
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