 Рада уволила Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед этим он выступил перед депутатами.
Он заявил, что три года и четыре месяца назад он "политически" был назначен на эту должность.
Луценко считает что разрушил "НКВД", которым до этого было ГПУ.
По его словам, по коррупционным делам есть три тысячи приговоров, в бюджет возвращено 112 млрд грн.
Луценко заявил: "Я сделал, все что мог".
По его словам НАБУ "импотентно", поскольку за три года по его делам есть ноль приговоров.
Майдан - заочное осудение. Только проголосуете - начнется суд.
Луценко заявил, что в тюрьме находится 1200 террористов - их можно менять "побатальонно".
"За" его увольнение проголосовало 317 нардепов.
Сложно это всё ...
А вот расстрелять всех и сразу , так и проблем нет , и сожалений , и переспективка появляется ...
вже нездужаю в собі тримати
При зєлі лендліз загальмував. Алілуя
сегодня будеть пьянка ...." )
Яке промовисте фото!
На первом заседании новой Рады глава Офиса президента чокается с главой Конституционного суда, отказавшегося отменить указ о роспуске парламента.
Шаптала Наталя Констянтинівна, народилась в Донецьку в 1959, освіту отримала в Алтайському університеті в Барнаулі.
Непогано заробляє:
з/п в КС за 2018-2.873.807 грн
з/п в Нац.Акад. вн.справ-14.316
пенсія за рік-72.370
%% по вкладам-38.173
з/п 240 тисяч на місяць+6 тисяч пенсія
просто ти на деякий час ще тупішим будеш
але це тебе не псує, бухай
"До того, хто не проводить
реформ, постукає Реформація"
300+ это все бойцы коломойского. Зеленского ждет полный провал,причем к повешает все на его неподготовленность. Петя вставай,здесь ***** израиль или что . К. как бы гдето на фоне но не на фоне.