 Рада уволила Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим он выступил перед депутатами.

Он заявил, что три года и четыре месяца назад он "политически" был назначен на эту должность.

Луценко считает что разрушил "НКВД", которым до этого было ГПУ.

По его словам, по коррупционным делам есть три тысячи приговоров, в бюджет возвращено 112 млрд грн.

Луценко заявил: "Я сделал, все что мог".

По его словам НАБУ "импотентно", поскольку за три года по его делам есть ноль приговоров.

Майдан - заочное осудение. Только проголосуете - начнется суд.

Луценко заявил, что в тюрьме находится 1200 террористов - их можно менять "побатальонно".

"За" его увольнение проголосовало 317 нардепов.