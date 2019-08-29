EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  2368  57
Все про:ГПУ (9306) Луценко (7592) увольнение (1664)

 Рада уволила Луценко

Депутаты парламента проголосовали за увольнения Юрия Луценко с должности Генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим он выступил перед депутатами. 

Он заявил, что три года и четыре месяца назад он "политически" был назначен на эту должность.

Луценко считает что разрушил "НКВД", которым до этого  было ГПУ.

По его словам, по коррупционным делам есть три тысячи приговоров, в бюджет возвращено 112 млрд грн.

 Луценко заявил: "Я сделал, все что мог".

По его словам НАБУ "импотентно",  поскольку за три года по его делам есть ноль приговоров.

Майдан - заочное осудение.  Только проголосуете - начнется суд. 

Луценко заявил, что в тюрьме находится 1200 террористов - их можно менять "побатальонно".

"За" его увольнение проголосовало 317 нардепов. 

Источник: https://censor.net.ua/n3145446
 
   
 Топ комментарии
 
Сша призупинили раніше заплановану військову допомогу Україні на 250 млн. Долл.
При зєлі лендліз загальмував. Алілуя
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
воно вже не в состояніі робить якісь рухи)))
 показать весь комментарий
 
 
С формулировкой -"в виду полной профессиональной безграмотности" , я надеюсь ...
 показать весь комментарий
 
 
За систематическое употребление .... на рабочем месте
 показать весь комментарий
 
 
В Украине так радуются когда снимают генерального прокурора будто бы сами претендуют на этот пост. А по факту приходит чмо еще хуже предыдущего!
 показать весь комментарий
 
 
Лучше или хуже можно будет сказать спустя три месяца!
 показать весь комментарий
 
А вот Авакова оставили - и что , теперь хуже не станет ?
Сложно это всё ...
А вот расстрелять всех и сразу , так и проблем нет , и сожалений , и переспективка появляется ...
 показать весь комментарий
 
що може бути гірше за холуя мародера, кума-алкаша без совісті і гідності і належної освіти ? Вбивць майданівців не покарано, за 3 роки жодної посадки рига, брильянтового прокурора, корупціонера топ-рівня, мера-сепаратиста, що зорганізували так зв референдум на Донбасі
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну , от і всьо ! Рада звільнила Луценка - Цензор.НЕТ 65
 показать весь комментарий
 
 
Гундяй, не держи в себе. Жалко Югика?
 показать весь комментарий
 
 
Сша призупинили раніше заплановану військову допомогу Україні на 250 млн. Долл.
При зєлі лендліз загальмував. Алілуя
 показать весь комментарий
 
 
По горящим глазам депутатов видно, что им тут все нравится, и может быть один вопрос, на который они пока силятся найти ответ, омрачает это торжественное мероприятие - когда же будет перерыв на «попить Нафтусю»? - https://defence-line.org/2019/08/novaya-rada-pervye-vpechatleniya/
 показать весь комментарий
 
 
думаю алкашу скоро опять понадобится его дырявая кружка и дырявая ложка. И штейны его в бега не отпустат.
 показать весь комментарий
 
 
Та он сам штейн по матери. Отпустят и забудут. А ось жінку його жалько - це ж надо таке ! З "жінки третього тисячоліття" впасти до європлінтуса...
 показать весь комментарий
 
"сегодня праздник в посана
сегодня будеть пьянка ...." )
 показать весь комментарий
 
 
свічка‏ @svecha62

Яке промовисте фото!
На первом заседании новой Рады глава Офиса президента чокается с главой Конституционного суда, отказавшегося отменить указ о роспуске парламента.

Рада звільнила Луценка - Цензор.НЕТ 6501
 показать весь комментарий
 
 
Жанна‏ @AirKiev 11 часов назад

Шаптала Наталя Констянтинівна, народилась в Донецьку в 1959, освіту отримала в Алтайському університеті в Барнаулі.
Непогано заробляє:
з/п в КС за 2018-2.873.807 грн
з/п в Нац.Акад. вн.справ-14.316
пенсія за рік-72.370
%% по вкладам-38.173
з/п 240 тисяч на місяць+6 тисяч пенсія
 показать весь комментарий
 
 
та да, шо є то є )). ну паралельно й трольнула ця парочка петрыка з пасічником тоже нєхіло. ті судячи з промовистого фото поглядів обох двох, - аж слюною давляться! )))
 показать весь комментарий
 
В кулуарах новий міністр охорони здоров'я заявив, що хоче повністю відмінити мед реформу. Лікарі первинної ланки-готуйтесь знову бути без зарплат.
 показать весь комментарий
 
что ты нехешь убогий? когда это ликари были без зарплат? это на твоей соевой обертке от гавна так написано?
 показать весь комментарий
 
 
Арестовывать сразу же нужно! Чтоб эта гнида не сбежала!
 показать весь комментарий
 
 
тоді одним тупорилим не менше
просто ти на деякий час ще тупішим будеш
але це тебе не псує, бухай
 показать весь комментарий
 
Югко, пора тобі з петриком чухати ногу об дорогу:

"До того, хто не проводить
реформ, постукає Реформація"
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский через обман зеленского срочно созвал раду. Навязал своего мин обороны и кабминщика. Голосовальщики,которых через коломойского готовили в трускавце как голосовать будут голосовать как им коломойский скажет. Выбраны и подобраны тоже им

300+ это все бойцы коломойского. Зеленского ждет полный провал,причем к повешает все на его неподготовленность. Петя вставай,здесь ***** израиль или что . К. как бы гдето на фоне но не на фоне.
 показать весь комментарий
 
а він щє завтра планував повістки роздавати... на жаль, ні
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх