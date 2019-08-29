 Вилкул и Колесников буквально завтра получат повестки в ГПУ, - Луценко

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из парламента.

По его словам, Вилкул и Колесников завтра должны явиться в ГПУ для допроса.

"Насколько я знаю, на завтра вызваны Вилкул и Колесников. Если не придут - получат подозрение в том, в чем их обвиняли", - сказал генпрокурор.

Вилкул, экс-губернатор Днепропетровской области, подозревается в том, что в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельхозназначения, а на деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

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Что касается Колесникова, то, по версии следствия, когда он был главой Агентства госимущества, из-за его действий стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.