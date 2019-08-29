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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (365) ГПУ (9306) Колесников (1075) Луценко (7592)

 Вилкул и Колесников буквально завтра получат повестки в ГПУ, - Луценко

Скоро два депутата Верховной Рады прошлого созыва получат повестки с требованием явиться в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из парламента.

По его словам, Вилкул и Колесников завтра должны явиться в ГПУ для допроса.

"Насколько я знаю, на завтра вызваны Вилкул и Колесников. Если не придут - получат подозрение в том, в чем их обвиняли", - сказал генпрокурор.

Вилкул, экс-губернатор Днепропетровской области, подозревается в том, что в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельхозназначения, а на деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Также на Цензор.НЕТ: Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке. ВИДЕО

Что касается Колесникова, то, по версии следствия, когда он был главой Агентства госимущества, из-за его действий стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

Источник: https://censor.net.ua/n3145445
 
   
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Луценко точно непроходимый дебил. Он мне нравится. И жена у него красавица редкая. Повезло чуваку в жизни.
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Луцик, похмелись! У тебя сивушные галюны.
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Луценко точно непроходимый дебил. Он мне нравится. И жена у него красавица редкая. Повезло чуваку в жизни.
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.

посадить одно
галюны - другое
все по сути
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вже почав Юрко -підозра проставу за дембель куштувать.Одне непокоїть,як там справа сталіна-берії,хто буде підозру вручати,юрко таки спетляв мабуть
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Юрик, ты же уже тягался с Вилкулом, и он тебя привселюдно поставил в неприличную позу. Помнишь? На комитете в ВР.
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вот и посмотрим как их зеЛя будет садить.
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Так вы же, свиновата, все пять лет доказывали, что президент не имеет полномочий никого сажать. Да он, по-вашему, согласно Конституции, вообще свадебный генерал. Вілкул і Колесніков буквально завтра отримають повістки в ГПУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 6559
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він і є весільний квартальний блазень...А рулить Бєня з олігархами...
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Югік не похмелився? Цікаво, чи вільна його старенька камера?
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А Кивалова ,Кучму ,Пинчука ,Ахметова , Коломойского ?
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Суркисы твари давно должны сидеть в тюрьме ,Медведчук -тварь .колаборант в тюрьму гниду .
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Ты ещё блонетласполтел к ним отплавь!!!))
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