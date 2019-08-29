 Есть книга, которая помогает во многих вопросах, почитайте. Называется Конституция, - Рахманин об угрозе Зеленского распустить Раду

Как передает Цензор.НЕТ, ссылкой на ТСН, об этом он заявил в зале ВР.
Рахманин посоветовал президенту прочитать 6 и 19 статьи Конституции Украины.
"Они определяют распределение сфер влияния власти и ограничений, за которые не может выходить ни одно должностное лицо. Угрожать Верховной Раде роспуском не вежливо, мягко говоря, а если говорить откровенно - неконституционно. Исчерпывающий перечень полномочий формулируется соответствующей статьей Конституции, а не вашим желанием", - обратился депутат к Зеленскому.
Только честно )
Якщо за такі тупі випетри ще й платять-то це-клініка чумного мозгу.
ЩАЗ зеля с зажопами перепишет конституцию. у них голосов хватит..)))))
Народний депутат СН Ірина Верещук: На засіданні фракції СН Президент тричі наголосив, що Кабінет Міністрів це його особиста відповідальність. До сьогоднішнього дня Кабмін був відповідальністю Ради.
Cetonia aurata @katalkin007
У наріда любов до італійської моделі влади виникає, лише коли президент у нас український. А як президент малоросійський - відразу тяга до американської моделі.
це не цікаво?
Твой же ж коммент в теме https://censor.net.ua/news/3145196/tramp_poprosil_svoyu_komandu_peresmotret_programmu_voennoyi_pomoschi_ukraine_politico/sortby/tree/order/desc/page/1#comments?
" Андрей Мудрый
дЭбил! ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ - это математически УВЕЛИЧИТЬ! в школу хоть ходил???29.08.2019 08:56"
Там еще два придурка тебя поддержали. Думать - это не ваше. Ты, **** простой текст усвоить не в состоянии, при этом обвиняешь других в своих проблемах Еще и что-то доказывать пытаешься, капсом пользуешься! До этих выборов голосовал за Бахиню?! Угадал? Сделай одолжение, не ходи больше на выборы. Ты, идиот, даже читать не можешь, а пытаешься анализировать.
... И ник меняй.
ВР має перевагу над президентом.
Андрюха, ты переглядел низкопробных сериалов...
Что он сказал не так ? Нравится это голосу или нет, но у них только 21 депутат, а у СН-257
Похоже, уже нет. Ах сколько еще открытий чудных...
Учи математику ылита, в ВР 450 депутатов из них 257 СН. Если у Вас есть решение как из 450-257 получить больше 225, то получите Нобеливскую премию по математике.