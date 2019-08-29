 Полторак поможет преемнику советом, - Арахамия

Об этом журналистам сказал в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Степан Тимофеевич Полторак уже обязался работать рядом. В качестве советчика, например, передавать дела. К тому же, Андрей (Загороднюк. – Ред.) работал в министерстве почти два года. И он уже завтра может приступать к своим обязанностям", - сказал Арахамия.

В четверг, 29 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

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44-летний Андрей Загороднюк - бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 был назначен внештатным советником Президента Владимира Зеленского.