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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) Минобороны (5903) Полторак (1167) Арахамия (25) Загороднюк (4)

 Полторак поможет преемнику советом, - Арахамия

Экс-министр обороны Степан Полторак обязался помогать советами новому министру обороны Андрею Загороднюку.

Об этом журналистам сказал в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Степан Тимофеевич Полторак уже обязался работать рядом. В качестве советчика, например, передавать дела. К тому же, Андрей (Загороднюк. – Ред.) работал в министерстве почти два года. И он уже завтра может приступать к своим обязанностям", - сказал Арахамия.

В четверг, 29 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО

44-летний Андрей Загороднюк - бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 был назначен внештатным советником Президента Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3145442
 
 
 Топ комментарии
 
Порох ще кітеля чорного не замовив, а вже бздять Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3395
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Дуже дивно, що в Армії після Гриценка взагалі хоч щось залишилося.
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А з яркого часу strana.ua став не українофобським ресурсом де збирається уся антиукраїнська брехня?🤔
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ой, та смішіть. Ви ту куняючу пропиту харю бачили? Який переворот? Йому до психіатора.
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запомни шмара! как только П.А.Порошенко с 5 канала объявит, что эту мразь пора смести, лично кидаю Сайгу в багажник, и как в 2014 на Киев. поверь бикса подворотняя, за сутки на Майдане увидишь тысяч 300-400. этого хватит! а на первой десятке вся твоя обрезанная шалупонь будет валить в Израиль, на самолетах, поездах и телегах с белыми флагами. думай о себе,что, как и кому подставить, что бы не порвали на немецкий крест.
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судя по всему, ты дед, уже не просто выпил, а налакался, как свинья
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как МС в первом полусреднем, а теперь супертяж 107 кг, даже если кину на грудь 3л таких чмошников как ты минимум 3 десятка убиваю взглядом, а если пукну, смету пару сотен вашей петушиной гейгвардии. .
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З 5 каналу? Це серьйозно.
Ти б краще бюлютень в урну кидав, а не Сайгу в багажник))
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Бухнув, дурило? Вигнали з мінстеця? Ти розумієш, що ти зараз сам на себе заяву накатав?
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Ваня, какая заява?
За переворот Пороха Лиза Богуцкая уже всем объявила.
Как только по радио передадут "ніч яка місячна, зоряна ясная..", так пора выходить.
Это перевод с испанского

"над всей Испанией безоблачное небо" - слова родные каждому симпатику Кровавой хунты😁
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я с удовольствием оттяну пятерик когда грохну пару десятков таких кретинов как ты. больше за таких тупых бабуинов не дадут.
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И почему воитель света, необрезанный богатырь великий, ждет команду из телевизора, а не закинет сайгу в багажник и не поедет прямо сейчас отбивать Крым?
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а чего ты только про крым? есть много территорий которые нужно освобождать. это ж для тебя АРК абстракция, слова, и картинка на карте. у меня дом 195 м, участок 20 соток 450 м от моря, золотой пляж, 200 м пресное озеро, охота и классная рыбалка. когда быдло свалит, не срет и не портит воздух, мы отдыхаем и наслаждаемся.
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Не хочу читать тот бред на стране.уа, но я только за!!!
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как говорится, дыма без огня не бывает Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2027
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Пусть больше воняют насчёт переворота -
когда он произойдет, а к этому все идёт чисто объективно, все вздохнут с облегчением:

"ну наконец-то !" 😀
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Порох ще кітеля чорного не замовив, а вже бздять Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3395
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што? нада сидеть тихо ато свиновальц нападет и устроит свинопотужные реформы?
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А з яркого часу strana.ua став не українофобським ресурсом де збирається уся антиукраїнська брехня?🤔
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А навіщо обговорювати брехню? Ви ще Шарія сюди причепіть☹️
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 5 часов назад

Тиждень тому лякав друзів словом амбідекстр.
- Арахамія! - помстилися сьогодні друзі.
Спасибі, знатиму.
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полторак має сидіти в тюрмі, які поради він ще може давати? 5 років провалів в реформуванні армії та міноборони, які ще поради може дати цей катастрофічний невдаха та корупціонер полторак?
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Дуже дивно, що в Армії після Гриценка взагалі хоч щось залишилося.
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оно то так, только серливому онотолю далеко до мыролюбного свиновальца.
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Їм там всім "регенти",як неповносправним,потрібні!
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каким советом? как с дамбасом бамбасом торговать и бизнес крышевать?
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неа, как прекратить стрелять в ответ.
уповноважений Зеленським, Л.Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. також Кучма запропонував прописати у домовленостях відносно режиму тиші- "не стріляти у відповідь"
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Та йому допомагай, чи ні, а він все одно ні в зуб ногою, ні в жопу пальцем. З криворізької шпани.
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Чим може допомогти проросійська шлюха полторак
Короч, помінялась срака на золотому унітазі, зелемойського срака змінила парашенківську, дерибан України продовжується
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Полторак буде комусь радити? Може це Полтораку треба порадити - куди йому йти?
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Ты не согласен с линией партии?
Ваня, ты только что написал на себя донос.
Я звоню насчёт тебя, чорта 😂, сам знаешь кому
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Та шо ж такоє? Навіщо вумним прохвесіональним гірнякам допомога соєвих генералів?
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Пане Полторак не зважаючи ким він був призначен він є адекватним. Я ніколи не бачив його не бачив пьяним
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ага. как и наливайнер. только тот крысм русне помогал сдавать а этот херой организовывал перемещение грузов с карбонариями.
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