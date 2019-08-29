 Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде

Об этом он сказал журналистам в стенах парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Моя мечта - чтобы максимум через год сделать возможным для депутатов голосовать там, где они находятся. Я, например, не понимаю, какой смысл нахождения в сессионном зале. Были заседания фракций, все знают, за что они будут голосовать. Все выступления - это пиар. А позже будет много командировок, кто-то будет на больничном. Я хочу открыть Фейсбук, и чтобы с помощью камеры или другим способом была определена моя личность", - сказал он.
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Также Арахамия анонсировал борьбу с засильем лишних бумаг.
"Это ужас. Распечатывают трудовые книжки, дипломы (кандидатов на должности. - Ред.). Почему просто нельзя написать, что человек окончил такой-то вуз, а кто-то проверит эту информацию? А так принтеры в плохом состоянии, ничего не видно в результате, но бумаги используется уйма", - сказал он.
Глава фракции "Слуга народа" добавил, что его первый депутатский запрос будет о том, сколько бумаги используется на заседаниях Верховной Рады и сколько это стоит налогоплательщикам.
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Це ж ті самі ідіоти з Японії, які золото з морської води добувають, прочитавши книжку по хімії для учнів 5го класу (це я про своє). Їх хіба ввічливо пропросити вийти.
ЗНОВУ зеленкина россссса????
а как дышали...)))))
как вы однообразны, однако. общая методичка или вы все чипованные??
мародьор чрезвічайно труслив для путча, он может тока мелко нагадить
"важно ПОЛУчать за..."
Чувствую, ждет Украину череда занимательных приключений и очень нестандартных поворотов, откровений и решений от очередных "эффективных менеджеров", з.....сь бы оно уже конем...