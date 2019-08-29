 Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде

Об этом он сказал журналистам в стенах парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Моя мечта - чтобы максимум через год сделать возможным для депутатов голосовать там, где они находятся. Я, например, не понимаю, какой смысл нахождения в сессионном зале. Были заседания фракций, все знают, за что они будут голосовать. Все выступления - это пиар. А позже будет много командировок, кто-то будет на больничном. Я хочу открыть Фейсбук, и чтобы с помощью камеры или другим способом была определена моя личность", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент (обновлено)

Также Арахамия анонсировал борьбу с засильем лишних бумаг.

"Это ужас. Распечатывают трудовые книжки, дипломы (кандидатов на должности. - Ред.). Почему просто нельзя написать, что человек окончил такой-то вуз, а кто-то проверит эту информацию? А так принтеры в плохом состоянии, ничего не видно в результате, но бумаги используется уйма", - сказал он.

Глава фракции "Слуга народа" добавил, что его первый депутатский запрос будет о том, сколько бумаги используется на заседаниях Верховной Рады и сколько это стоит налогоплательщикам.

Также на Цензор.НЕТ: В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель