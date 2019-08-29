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 Политика Украины
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 Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о планах добавить в парламентскую систему голосования возможность отдавать голос дистанционно.

Об этом он сказал журналистам в стенах парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Моя мечта - чтобы максимум через год сделать возможным для депутатов голосовать там, где они находятся. Я, например, не понимаю, какой смысл нахождения в сессионном зале. Были заседания фракций, все знают, за что они будут голосовать. Все выступления - это пиар. А позже будет много командировок, кто-то будет на больничном. Я хочу открыть Фейсбук, и чтобы с помощью камеры или другим способом была определена моя личность", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент (обновлено)

Также Арахамия анонсировал борьбу с засильем лишних бумаг.

"Это ужас. Распечатывают трудовые книжки, дипломы (кандидатов на должности. - Ред.). Почему просто нельзя написать, что человек окончил такой-то вуз, а кто-то проверит эту информацию? А так принтеры в плохом состоянии, ничего не видно в результате, но бумаги используется уйма", - сказал он.

Глава фракции "Слуга народа" добавил, что его первый депутатский запрос будет о том, сколько бумаги используется на заседаниях Верховной Рады и сколько это стоит налогоплательщикам.

Также на Цензор.НЕТ: В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель

Источник: https://censor.net.ua/n3145441
 
   
 Топ комментарии
 
Дистанционное голосование из Сан-Тропе ?
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"...через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде..."

т.е. зебилам даже в ВР приходить не нужно - за них КАК нужно - проголосуют смотрящие..
а то еще ляпнут "слуги урода" чего-нить не по методичкам.. или ошибутся и попутают кнопки при "голосовании"Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде - Цензор.НЕТ 1211
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"Я, например, не понимаю, какой смысл нахождения в сессионном зале." - ще пальцем по пальцю не вдарив, а вже втомився працювати.
Так тоді й зарплату отримуй кількістю смайліків на фейсбук, якщо ти хворий чи втомлений сесійною залою.
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Хоум офис для парламентария? О, да. Это действительно ноу-хау
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Это для того что бы зеленое стадо не обучать...будет сидеть богдан...и голосовать...один за всех..... Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 5619
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виртуальные депутаты в виртуальной раде..... Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 1281
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Арахамия, как понос, неудержимый. В каждой фракции есть свой дебил. К Лене Гончаренко и Шуфричу пополнение прибыло.
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акуенно, тогда может просто программных ботов пусть напишут, пускай голосуют ****, так даже напрягаться что-то там думать не нужно будет, здобулы!!1 Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 2810
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От Яник не додумався до такого. Зараз би сидів, голосував прямо з Ростова Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 8113
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Так видається - що надзвичайно активними, дебільними й нездійсненими заявами ці слуги будуть махати перед суспільством, як колись членами по роялю.
Це ж ті самі ідіоти з Японії, які золото з морської води добувають, прочитавши книжку по хімії для учнів 5го класу (це я про своє). Їх хіба ввічливо пропросити вийти.
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"Я, например, не понимаю, какой смысл нахождения в сессионном зале" Источник: https://censor.net.ua/n3145441
ЗНОВУ зеленкина россссса????
а как дышали...)))))
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Богуцкая: «Порошенко готовит путч»

как вы однообразны, однако. общая методичка или вы все чипованные??
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она пошутила
мародьор чрезвічайно труслив для путча, он может тока мелко нагадить
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зеля тоже пошутил про успешную украину.. вы не достойны.. вас просто будут продолжать стричь, но гораздо короче ))) а тратить в израиле
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Да.! И это только начало. Слов нет! Ребята! Этого Арахамию надо срочно госпитализировать! Госпитализировать и лечить электричеством! Иначе нас ожидает большое будущее в виде страны в одном большом фейсбуке! Завтра Аврахамия предложит заплату выдавать лайками в телефоне. Потом депутатов заменить телепузиками. Ну а дальше до резиновых женщин дело дойдет.. Зачем нам это надо?
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По коментам заметно , что даже зебобики заподозрили не ладное
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Можно голосовать из Израиля. Причем пульт от голосовалки у Игорьвалерича.
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До такого даже овощ не додумался , наверное потому , что он Гугл от Гоголя отличить не мог 😁
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Не ходить на работу ,а деньги получать - мечта идиота.
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если серьезно, то неважно откуда голосовать и важно отвечать за любое свое решение. Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 4935
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Так это уже было. Когда депутат на море, а карточка голосует.
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Что б вокруг росла халва ~ это два， Час работай два кури ~ это три, И ...конечно не в Сибири ~это кажется четыре....😀😀😀😀😀😀
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Ууу, как все развивается резво то.
Чувствую, ждет Украину череда занимательных приключений и очень нестандартных поворотов, откровений и решений от очередных "эффективных менеджеров", з.....сь бы оно уже конем...
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Нє ну не дебіли сидять в Британському парламенті, в Європарламенті, в Конгресі та Сенаті США? Все особисто! Консерватори... А ось діджітал-пророк Арахамія навчить цих недолугих як керувати країнами! з сауни...
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а ще згадалася заява булькатого, нині спікєра, що зарплатня в 50 тисяч для депутата- це дуууууже мало....Тобто цим випускнікам трускавецького лікбезу навіть за дистанційне голосування з дивана вдома, або ще звідкіля, 50 тисяч мало...Вони обрали зєлєбєніне м'ясо, яке їм потрібне було для ВР, а далі вже купка призначених Бєнєю буде "рулити" за його вказівками...Від решти потрібні тільки голоси для прийняття законів для Бєні і його подєльніков. Це взагалі насправді відбувається в Україні? чи чергова серія про галабародька?
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