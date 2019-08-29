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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) комитет (411) Луценко (7592) отставка (2449)

 22 человека "за" - профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора, слушать отчет не стали

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины. Члены комитета не захотели слушать отчет Луценко о его деятельности.

Луценко хотел представить на заседании комитета отчет о своей деятельности, однако народные депутаты отказались его заслушать. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

За то, чтобы рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об увольнении Луценко с должности генпрокурора и дать согласие на увольнение его президентом, проголосовали 22 члена комитета.

"Благодарю за внимание. Господину Руслану желаю успехов и постараться быть более успешным, чем я", - отметил Луценко, выходя из зала, где проходило заседание.

Читайте на Цензор.НЕТ: Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту назначить генеральным прокурором Руслана Рябошапку.

Источник: https://censor.net.ua/n3145439
 
 
 Топ комментарии
 
"слушать отчет не стали"____________правильно сделали - следователю напишет...повинную!
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Треп Алкаша никто не пожелал слушать. 22 человека "за" - профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора, слушать отчет не стали - Цензор.НЕТ 2335
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Югік , по ходу , фсьо ... наступний Генпрокурор вже має матеріал на соєву банду - залишається лише розпочати провадження !
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"слушать отчет не стали"____________правильно сделали - следователю напишет...повинную!
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Треп Алкаша никто не пожелал слушать. 22 человека "за" - профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора, слушать отчет не стали - Цензор.НЕТ 2335
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Югік , по ходу , фсьо ... наступний Генпрокурор вже має матеріал на соєву банду - залишається лише розпочати провадження !
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"не захотели слушать отчет Луценко" все ж таки якісь мізерні схожості з Homo Sapiens в зебілів присутні.
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наверно его теперь "бляха - муха " и домой не пустит
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цілком ймовірно , що вона ВЖЕ не в Україні ...
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ну я ведь не уточнял в какой дом она его не пусти - а то что у них есть недвижимость за рубежом я думаю это не секрет
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Та нет как раз тут, эту красавицу в ВР видел, когда прямая трансляция была.
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Извините за выражение, но как будто в рот гов...на набрала и выглядела прибитой мухой.
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ой, да дивлячись на забуханого куняючего кумира, хоч- не хоч "загрустишь"))
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Еще как пустит. Нехай таперича долг супружеский отрабатывает с 2016 года. А то занычковался там у себя в Генпрокуратуре:"Выбачай, Ируня. Сьогодни дужэ багато справ, нэ знаю чы буду вдома ночуваты".
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он что, в натуре на комитет с отчетом приперся?
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С каждым часом время суда все ближе и ближе приближается к Порошенко.
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С сегодяшнего дня зебилы в ответе за каждую яму на дороге и каждый обосцаный подъезд. Поздравляю!
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А 5 лет чего ты этот вопрос Гройсману и Порошенко не задавал.
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Почему ты решил что не задавал? И ответ есть, но почему то не нравится.
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ты когда ссать в подъезде и срать на сайте будешь - оглядывайся...мало ли, что!
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Хамло опять. Чмо сраное, гандон ещё и угражает.
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уже оглядываешься? хороший порохобот!))))))))))))))
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АЛЕКС БОС
Меня читают: 0
Я читаю: 0 ___________________"Ты не интересен"))))))))))))))))))))))))))))) 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 4017
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Да. Да. 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 701 Такие же читатели как ты писатель. Не смеши.
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Все от имени Зе постоянно хомят. SmackDown Zone у вас программа такая - хамить?
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у порошенко доверие за минусом......о чем вы тут говорите
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Вы критично тупы. Если не верят в ЗЕ, то при чём порошенко.
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нік в нього правильний - єдине , що тут бродить - це вітер в головах у порохофілів ..))
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Рошеновские защеканцы могут успокоиться - НИКТО за мародёра не выйдет.
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И ещё хамло. Уже наверно 11-ый.
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он просто высказал свое мнение о пете-растах.
соевые защеканы-же используют "зэбилы",зэбобики",этк..
так шо все ровно.
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теперь точно не заплатит своему "тострайтеру" за спитч ((.
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а шо такого? ну не спичрайтер же у него был )
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...Члены комитета не захотели слушать отчет Луценко о его деятельности.... наверное выпил изрядно ? 22 человека "за" - профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора, слушать отчет не стали - Цензор.НЕТ 8467 Источник: https://censor.net.ua/n3145439
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Эхх...Ради этого чувака петя Конституцию поганил...А его как в мультике "Жил был пёс"-ПУХ!Ща соевые должны тут истерику устроить.Хотя...Он в конце от пети аккуратненько так отпихивалсяТак что интересно,что им там прописали по поводу сего персонажа
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Зато тепер вже ваше новє обличчя Аваков лизнув зечлен своєчасно, від чого зесоя уся у захваті...))
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Чувак,здесь речь идёт о Луценко.Не надо переводить стрелки.Речь о персонаже,который умудрился АБСОЛЮТНО зашквариться.Похерив ВСЮ свою предыдущую жизнь.От "Украина без кучмы" почти 20 лет назад,от отсидки,устроенной донецкими и достойно пережитой(!) до нынешней жалкой роли ручного петиного холуя без чести и совести.Сегодняшний финал закономерен.
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А как быть в будущем с холуями зеленского?
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У меня машины времени нет.Будущее наступит-разберёмся.
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А будущее? Если каждый раз его доверять проходимцам, боюсь оно будет невесёлым.
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Не наводи тень на плетень.Сроки всех предыдущих проходимцев уже закончились.Оснований считать нынешнего проходимцем нет просто по факту.Появятся-констатируем.Твоё горячее желение насрать раньше времени-понятно.Но нужен фактаж.
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Я не верю в миссию спасителя, любого. А на чём держится твоя уверенность?
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Я не говорил про уверенность.Это ты тут будущее предсказываешь.
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Не ципляйся за слова. Ты прекрасно понимаешь о чём я. Очень трудно признавать свои ошибки особенно публично. Поэтому и не верю. Долго живу.
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Какие ошибки?Я ж тебе уже внятно сказал:"Ошибки будут фиксироваться ПО ФАКТУ".Какое из этих слов тебе непонятно?
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И да добавлю. Очень жостко. Пока совок не издохнет крутых изменений в стране не будет.
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Тепер аваков ваш холуй без честі і совісті. Він тепер нове обличчя тому його чипати не можна...)))
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це ти тут разом із своєю соєвою подружкою ?
саме так вас всі тут і уявляють ! 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 1401
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Півтора мульона справ Луценка,чого вам ще не вистачає

https://youtu.be/kqUhim3ivqM

22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 2807
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Що ж ви наробили! Ірусік же не цього козла казала виносити! Ех....
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Ирка "бляхамуха" говорит про полтора миллиона(!) справ.Даже придворный гонопольский смущён...Петьки,вы можете это как-то обьяснить?
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От ти дурило! Ну не на кого ж вже це не діє ця фігня!
Давай краще про зебілів
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этого мало, судить за крышевание коррупционеров и на нары что бы другим не повадно было
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Зебилы уже всё сами понимают, только никогда не признаются в своем зебилизме. Это характерная черта люмпенов.
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Та іди вже заради бога кажуть тобі, югко, плокулол-п`янюга без честі і гідності і без належної освіти. Іди, поки
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